Online Spielhallen haben den deutschen Markt im Starker wind erobert. Doch ebendiese sind die besten deutschen Online Spielhallen? Welche Anbieter befinden sich seriös, wo sind immer wieder die online casinos deutschland www.beste-online-casinos-deutschland.de und wo kann man natürlich um echtes Geld spielen? Wir haben hunderte Casinos getestet und listen hier die besten in Deutschland verfügbaren Spezielle Casinos auf.

Im Grunde genommen wäre das Online Casino taktlos Deutschland für viele Spieler ideal, denn rechtlich gesehen könnten sie dann bei allen Verunsicherungen immerzu auf das deutsche Gesetz zurückgreifen. Sofern es also Probleme mit einem Anbieter gäbe, könnte man mühelos also auch vor ein deutsches Gericht gehen. Hier erklären wir, als die rechtliche Lage des Online Casinospiels in Deutschland erscheint.

Online Casinos in Europa – Ist dasjenige legal?

Ist es für deutsche Spieler legal, in Online Spielhallen um echtes Geld zu spielen?

Ja, lokale Spieler können völlig legal an Glücksspielen europäischer Anbieter vom Internet teilnehmen des weiteren Geld gewinnen. Das garantiert das EU-Recht und niemals ist ein deutscher Spieler wegen der Teilnahme an Glücksspiel vom Internet rechtlich belangt.

Sonstige Details gibt es gleich.

Dürfen deutsche Unternehmen online Glücksspiele zeigen?

Nein, deutsche Unternehmen reproduzieren wegen des Glücksspielmonopols in Deutschland nicht die Glücksspiele anbieten. Einzige Ausnahme ist der staatliche Anbieter Oddset.

Dies EU-Recht garantiert jedoch, dass Anbieter, die in EU lizenziert sind, auch lokale Spieler legal bedienen dürfen. Weitere Details gibt es weiter herunter.

Etliche Spieler suchen explizit nach deutschen Gemeinsam Casinos, um auf Nummer sicher abgeschlossen gehen. Leider besitzen wir eine schlechte Nachricht, falls Sie auch zu jenen Spielern gehören: Das gibt keine speziellen deutschen Online Spielhallen. Aufgrund der rechtlichen Hürden werden nicht die Lizenzen für dies Online-Glücksspiel in der Bundesrepublik vergeben.

Die gesetzliche Lage der deutschen Online Casinos

Leider ist natürlich die deutsche Rechtslage zu Online Glücksspielen nicht einfach abgeschlossen verstehen. Auf deinem Papier gilt seither 2013 der neuzeitliche Glücksspielstaatsvertrag für alle Bundesländer. Dieser besagt klar und artikuliert: Online-Glücksspiel in Europa darf nur vom staatlichen Anbieter ODDSET angeboten werden. Einzelne Ausnahmen im Sportwettenbereich sollen in Zukunft rechtens werden.

Aber der Europäische Gerichtshof hat bereits mehrfach entschieden, falls dieses Glücksspiel-Monopol vielen europäischen Gesetzen widerspricht und nicht mit geltendem EU-Recht konform ist. Auch dasjenige Verwaltungsgericht befand 2017, dass der Glücksspielstaatsvertrag sowohl verfassungswidrig denn auch nicht europarechtskonform ist.

Deswegen wird Online-Glücksspiel in Deutschland nicht verfolgt und die Spieler besitzen afgrund der EU-Gesetze Rechtssicherheit.

Schicht 2021 hängt die Regulierung des Casinospiels in Deutschland ansonsten in der Schwebe des weiteren es gibt keine deutschen Lizenzen für Online-Casinos.

Die Glücksspielgesetze in Deutschland werden nicht von seiten der Bundesregierung, sondern von den Bundesländern beschlossen und das nur, wenn einander alle 16 Bundesländer einig sind. Ähnlich schwierig ist das, hier ein lesenswertes Gesetz auf die Beine zu einstellen. Mangelndes Verständnis, mangelnde Kompetenz und Interessenkonflikte innerhalb der politischen Kaste haben nachhaltig Zeit dafür gesorgt, dass es keine funktionierende deutsche Glücksspielgesetzgebung gibt. Es ist echt aber leider in keiner weise absehbar, dass das mittelfristig zu ihrer Einigung der Volksvertreter zu den deutschen Online Casinos kommt.

Lokale Online Casinos via europäischen Lizenzen

Zwar gibt keine in Schweiz lizenzierten Online Spielhallen – das heisst aber nicht, falls andere Online Spielstaetten eine schlechtere Wahl wären. Ganz im Gegenteil. Auf EU-Recht basierend dürfen nämlich Versorger aus Ländern in der Europäischen Union, die Lizenzen vergeben, darüber hinaus ihre Dienstleistung an alle europäischen Bürger anbieten.

Obwohl es nicht die deutschen Online Casinos gibt – dasjenige bedeutet, Online Spielhallen mit Unternehmenssitz in Deutschland – befindet man sich als Spieler nicht in einem rechtsfreien Raum. Die Online Casinos, die wir empfehlen, besitzen ihren Sitz im europäischen Rechtsraum. Die häufigsten Standorte befinden sich Malta und Gibraltar und die Firmen sind von staatlichen Institutionen geprüft.

Sowohl Malta als auch Gibraltar stellen Lizenzen für Online Casinos unfein. Malta ist das kleines Land vom Mittelmehr und glied der Europäischen Union und Gibraltar ist natürlich als Teil vonseiten Großbritannien (noch) teil der Europäischen Sozialstruktur.

Casinos, die in Malta und Gibraltar lizenziert sind, dürfen auf grund der sogenannten Dienstleistungsfreiheit ihre Dienstleistung (in diesem Fall dies Angebot von Online-Glücksspiel) in allen Staaten der Europäischen Verband anbieten. Die User (umgangssprachlich) dürfen ganz legal – nach EU-Recht – an den Spielen teilnehmen.

Diese Regulierungsbehörden stellen Lizenzen jetzt für Casinos in der EU aus

GGC: Gibraltar Regulatory Authority – Die britische Regulierungsbehörde mit Abgeordnetenamt auf Gibraltar stellt seit dem Jahr 2000 Lizenzen jetzt für online casinos deutschland aus und fast alle großen Player auf dem Markt sind auch für der GGC lizenziert.

MGA: Malta Gaming Authority – Noch größer als die GGCist die maltesische Regulierungsbehörde. Praktisch jedes Spielcasino und jeder Sportwettenanbieter besitzt auch diese eine, Lizenz in Malta, da der kleine Inselstaat nach dem drohenden Brexit dies einzige EU-Land das wird, das europaweite Lizenzen ausstellt.

Denn die Sicherheit bei den Spielen von seiten Casinos aus Malta und Gibraltar gewährleistet wird, erklären unsereins im nächsten Abschnitt.

Geborgenheit für deutsche Black jack spieler in Online Spielstaetten

Mehrere einfache Fragen und Antworten vorweg:

Sind Casinos aus Malta ferner Gibraltar serös? Nummern die Casinos Gewinne auch wirklich aus?

Da ja, um in einem der Länder lizenziert zu werden, müssen die Casinos viele harte Bedingungen befolgen und nur legitime und rechtmäßige Spielstaetten bekommen eine Lizenz. Alle von dir getesteten und zu gunsten von gut befunden Spielstaetten haben eine lange zeit Geschichte und immerzu alle Spieler richtig ausgezahlt.

Können die Spielstaetten nicht einfach so betrügen?

Nein, die Casinos werden regelmäßig überprüft und alle Spiele, die in den Casinos angeboten sein, sind von der Regulierungsbehörde auf Fairness und Sicherheit erprobt.

Ist es sicher, für den Online Spielstaetten Geld einzuzahlen?

Ja, die Einlagen sind im rahmen (von) allen Casinos wahrscheinlich und von den Unternehmensgeldern getrennt. Das heißt, selbst vom extrem unwahrscheinlichen Niedergang, dass das Casino pleite geht, sind die Spielergelder getreu Auflagen der Regulierungsbehörden geschützt. Trotzdem koennte man ein Spielcasino nicht wie das Bank behandeln und Gelder nur zeitweilig dort lassen, wenn man auch tatsächlich spielen will.

Woher weiß man, dass dieses Casino sicher ist natürlich?

Wir kennen wortwörtlich hunderte verschieden Online Casinos ferner der Glücksspielmarkt wettet im Internet jedes Jahr viele Milliarden Euro um. Die überwältigende Mehrheit der Online Casinos sind seröse Unternehmen, die meisten von solchen frauen sind börsennotiert. Natürlich gibt es hier und da dieses paar schwarze Schafe, weswegen man darauf achten sollte, alleinig bei getesteten, regulierten und kontrollierten Spielstaetten zu spielen.