Online-PR im Sommer: Tipps für mehr Aufmerksamkeit in der nachrichtenarmen Zeit

Warum sich Veröffentlichungen auf Presseportalen jetzt besonders lohnen

Die Sommermonate gelten in vielen Branchen als mediale Nebenzeit, auch Sommerloch genannt. Redaktionen arbeiten mit reduziertem Personal, Entscheider befinden sich im Urlaub und die Nachrichtenlage ist ausgedünnt. Doch gerade diese Ruhe eröffnet neue Möglichkeiten – für Unternehmen, die ihre Themen gezielt über Online-PR platzieren und dadurch sichtbar bleiben.

Sommerzeit nutzen: Sichtbarkeit gezielt steigern

Online-Pressemitteilungen sind ein effektives Mittel, um saisonale oder strategische Inhalte über Presse- und Themenportale zu verbreiten. Wer seine Botschaften jetzt platziert, profitiert von geringerer Konkurrenz und steigender Aufmerksamkeit. Voraussetzung: Die Inhalte sind relevant, aktuell und passend aufbereitet.

Warum sich Pressearbeit im Sommer besonders lohnt

Ob Fachbeiträge, Unternehmensnachrichten oder praktische Tipps – zur Sommerzeit ist Platz für Inhalte mit Mehrwert. Typische Sommer-Themen für die Online-PR:

– Tipps für Reisen, Staycations oder Freizeitgestaltung

– Outdoor-Trends: Wandern, Fitness, Ausrüstung

– Gesundheit bei Hitze: Sonnen- und Hautschutz, Ernährung, Vitamine

– Familienleben & DIY: Gartenideen, Ausflüge, Grillrezepte

– Nachhaltigkeit & Umweltschutz

– Wohnen & Lifestyle rund um Haus und Garten

Mehr Themen und Branchenbeispiele für die Sommer-PR

Auch klassische PR-Aufhänger wie Produktneuheiten, Veranstaltungen, Personalnews, Kooperationen oder soziales Engagement finden in der ruhigeren Medienzeit mehr Beachtung. Selbst interne Themen – neue Tools, optimierte Prozesse oder strategische Projekte – lassen sich jetzt besser ins Licht rücken.

Strategisch denken: Online-Pressemitteilungen als Kommunikationsbaustein

Gezielt platzierte Online-Pressemitteilungen leisten mehr als reine Informationsverbreitung. Sie stärken die digitale Präsenz, verbessern die Auffindbarkeit bei Google und dienen Redaktionen, Bloggern und Multiplikatoren als Impulsgeber für weiterführende Inhalte. Regelmäßige Veröffentlichungen sorgen für:

nachhaltige Sichtbarkeit in Medien und Suchmaschinen

– Positionierung als Fachautorität oder Themenexperte

– Relevante Verlinkungen über Presseportale und Google News

– Langfristige Kommunikationswirkung ohne Streuverluste

KI-Textassistent für schnelle PR-Texte

Wer Inhalte schnell und strukturiert erstellen möchte, kann auf digitale Hilfe zurückgreifen: Der KI-Assistent unterstützt bei der Themenfindung und Texterstellung. Mit wenigen Stichworten entstehen fertige PR-Entwürfe, die direkt im PR-Gateway Editor weiterverarbeitet und veröffentlicht werden können.

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So gelingen erfolgreiche Sommer-Pressemitteilungen

Um mit Pressemitteilungen auch in der Ferienzeit Gehör zu finden, sind ein paar Grundregeln entscheidend:

– Aktueller Bezug: Die Inhalte an saisonale Ereignisse oder Entwicklungen anknüpfen

– Klarer Stil: Sachlich, informativ und ohne Werbesprache schreiben

– Gute Struktur: Gliederung durch Zwischenüberschriften, kurze Absätze und prägnante Aussagen

– Kontaktangaben & Hintergrundinfos: Für Journalisten direkt verfügbar machen

– Weite Verbreitung über eine Vielzahl von Presseportalen

Die ADENION GmbH bietet mit ihren Online-Diensten PR-Gateway, Blog2Social und Assistini spezialisierte Tools zur effizienten Kommunikation in digitalen Medien. Die Lösungen unterstützen Unternehmen und Agenturen bei der Veröffentlichung und Verbreitung von Pressemitteilungen, Fachbeiträgen, Blogartikeln und Social Media Posts – zentral gesteuert und medienübergreifend.

Der Online-Dienst PR-Gateway ermöglicht die automatische Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten über ein weitreichendes Netzwerk aus Online-Medien, Fachportalen, Redaktionen, Presseportalen, Dokumentennetzwerken, Blogs sowie Google My Business und Social Media. Durch die gezielte Auswahl von Themenkategorien und Regionen sorgt das intelligente Versandsystem für eine passgenaue Distribution – national wie international. Über Premiumdienste können zusätzlich Fachredaktionen und renommierte Online-Magazine direkt erreicht werden.

Mit PR-Gateway lassen sich PR-Inhalte schnell und effektiv verbreiten, die Sichtbarkeit in Suchmaschinen steigern und neue Zielgruppen direkt ansprechen.

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