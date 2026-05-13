Optimale Vertriebsgebiete und effiziente Zusammenarbeit internationaler Teams mit WebGIS

Das Beispiel KRONE GROUP

München/Wien, 13.05.2026 – Die KRONE Group, internationaler Hersteller von Landtechnik und Nutzfahrzeugen, hat ihre Händlernetz- und Gebietsplanung grundlegend modernisiert. Basis ist eine individuelle WebGIS-Software von WIGeoGIS, ergänzt um ein Modul für die Vertriebsgebietsplanung sowie externe Marktdaten. Aktuell ist die Lösung in Deutschland, den USA, Kanada und Großbritannien im Einsatz.

VON DER FRAGMENTIERTEN GEBIETSPLANUNG zur EINHEITLICHEN PLANUNGSGRUNDLAGE

Dr. Benedikt Federspiel, Director Business Development und Händlernetzentwicklung bei KRONE AGRICULTURE, beschreibt die Ausgangslage vor der Einführung des WebGIS: „Früher war die Gebietsplanung fragmentiert. Beispiel Deutschland: Unsere 140 Händlergebiete sind historisch gewachsen. Über das WebGIS der WIGeoGIS konnten wir das alles in einen Datensatz bringen. Nichts war harmonisiert. In puncto Klarheit und hierarchischer Planung ist das mehr als suboptimal.“

Sein Anspruch war es, eine zentrale, harmonisierte Daten- und Planungslösung zu schaffen, die international skalierbar und zugleich flexibel genug ist, um länderspezifische Anforderungen abzubilden.

„Die Entscheidung fiel auf das WebGIS von WIGeoGIS. Ausschlaggebend dafür war die Kombination aus browserbasierter Nutzung, rollenbasiertem Benutzermanagement und der direkten Anbindung an aktuelle Marktdaten. Durch die Erweiterung um das Gebietsplanungsmodul ist eine transparente und ideale Gebietsplanung international mit einer sauberen, einheitlichen Datengrundlage und Herangehensweise möglich.“

PROFESSIONALISIERUNG, TRANSPARENZ und FLEXIBILITÄT im VERTRIEB

Der Einsatz der Software schafft mehr Transparenz, Zusammenarbeit und fundierte Planung statt Datensilos und Chaos. Die Top-Veränderungen durch die Einführung des WebGIS beschreibt Federspiel so: „Durch die Lösung der WIGeoGIS konnte bzw. kann KRONE erstens: Datensilos auflösen. Händler- und Marktdaten werden dezentral in der gleichen Datenbank gepflegt. Zweitens: Transparenz schaffen: Alle Märkte arbeiten auf derselben Datenbasis und nach dem gleichen Konzept. Das erhöht die Vergleichbarkeit der Gebiete. Drittens: Simulationen nutzen: Neue Gebietsaufteilungen werden vorab getestet, bevor sie in die Praxis gehen.“

Oftmals geht die Implementierung neuer Systeme in Unternehmen mit Konflikten einher. Nicht so im Fall der WebGIS-Einführung bei KRONE. Die Erfahrung von Federspiel: „Statistiken stoßen oft auf Skepsis. Aber wenn Daten und Zahlen transparent sind und ein Tool intuitiv nutzbar ist, wie beim WebGIS von WIGeoGIS, steigt die Akzeptanz enorm. Plötzlich arbeiten auch Kollegen und Kolleginnen mit dem System, die vorher wenig Bezug zu Daten hatten. Mit dem WebGIS der WIGeoGIS ist die Gebietsplanung nicht nur effizienter, sondern vor allem auch professioneller geworden: Prozesse sind klar strukturiert, Entscheidungen nachvollziehbar und Daten vergleichbar. Zugleich zeigt sich die Flexibilität des Systems darin, dass es in unterschiedlichen Märkten erfolgreich eingesetzt werden kann.“

PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

Die Basis von erfolgreicher Einführung und Einsatz des Systems ist auch das Ergebnis der Arbeitsweise von WIGeoGIS. „Die Zusammenarbeit mit WIGeoGIS zeichnet sich für mich durch echte Ansprechbarkeit und die Fähigkeit aus, zu verstehen, was der Kunde braucht. Unser Ansprechpartner in der WIGeoGIS-Entwicklung nimmt sich Zeit, übersetzt unsere Anforderungen präzise in die Produktsprache und schafft damit direkten Mehrwert“, so Federspiel.

WIGeoGIS ist stolz, dass ein weiterer Landtechnikhersteller vom WebGIS WIGeoWeb so umfangreich profitiert. Isabel Reimann, Senior Manager bei WIGeoGIS und zuständig für die Betreuung der KRONE Group, sagt: „Die Krone Group nutzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Software konsequent und über Ländergrenzen hinweg – von der Markt- und Potenzialanalyse bis hin zur strategischen Gebietsplanung. Damit zeigt sie eindrucksvoll, wie moderne Gebietsplanung zum strategischen Hebel der Internationalisierung wird. Das Zusammenspiel aus Daten, Methodik und Expertise bildet die Grundlage für den nachhaltigen Ausbau internationaler Märkte. Wir freuen uns sehr, die Krone Group dabei als international agierenden und zugleich äußerst agilen Hersteller zu begleiten.“

MEHR über den EINSATZ von WebGIS in der GEBIETSPLANUNG bei der KRONE GROUP lesen Sie hier: https://www.wigeogis.com/de/software_verkaufsorganisation_vertriebsgebiete_planen/case_krone

Über die KRONE Group Die KRONE Group ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Milliardenumsätzen und zählt zu den führenden Herstellern von Landtechnik und Nutzfahrzeugen. Im Bereich Landtechnik produziert KRONE Futtererntemaschinen, die in über 60 Ländern eingesetzt werden. Mehr unter: www.krone.de

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

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