Optisch ansprechende digitale Türschilder mit direkter Kalenderanbindung

Digitale Türschilder mit direkter Kalenderanbindung

Digitale Türschilder sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst praktisch für Nutzer. Mit ihrer direkten Anbindung an Kalendersysteme wie Outlook, HCL Notes, Google Kalender und Microsoft Office 365 ermöglichen sie eine effiziente Raumbeschriftung.

Optische Gestaltung im Corporate Design

Durch die Nutzung von Templates der komma,tec redaction können Termine optisch ansprechend im Corporate Design dargestellt werden. Dies schafft einen strukturierten Überblick für Besucher und Mitarbeiter. Die digitalen Türschilder lassen sich zudem mit nur wenigen Klicks an sämtliche Kalendersysteme anbinden und von den Vorteilen einer direkten Integration profitieren.

Digitale Türschilder mit direkter Kalenderanbindung

Die elektronische Raumbeschriftung wird durch die direkte Kalenderanbindung an Outlook, Exchange, Google Kalender, IBM Notes (HCL Notes, Lotus Notes) und Office 365 noch praktischer. Jede Terminänderung wird im Handumdrehen auf den digitalen Türschildern angezeigt. Für Nutzer, die es praktisch mögen, ist dies die perfekte Lösung.

Spezialfunktionen und individuelle Schnittstellen

Die digitalen Türschilder von komma,tec redaction bieten spezielle Funktionen und können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Zudem können individuelle Schnittstellen programmiert werden, um Termine automatisch aus bestehenden Buchungssystemen abzurufen. Dadurch entfällt das manuelle Eintragen der Termine in die Software.

Flexibel und benutzerfreundlich

Die digitalen Türschilder bieten Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Termine können jederzeit angepasst und ohne großen Aufwand auf den Displays dargestellt werden. Dank der einfachen Integration in bestehende Kalendersysteme können Terminänderungen in Echtzeit aktualisiert werden. Zudem können die Türschilder individuell an das Corporate Design angepasst werden.

LED Türschild für schnelle Raumbelegungserfassung

Das LED Türschild von komma,tec redaction ermöglicht eine schnelle und einfache Erfassung der Raumbelegung. Mit moderner LED-Technologie zeigt das Türschild an, ob ein Raum frei oder belegt ist. Es leuchtet grün, wenn ein Raum verfügbar ist, und rot, wenn er belegt ist. Das moderne Design fügt sich nahtlos in jedes Unternehmen ein und durch die Android-basierte Software sind zahlreiche nützliche Funktionen möglich.

Energieeffizienz und optimale Ablesbarkeit

Das LED Türschild ist nicht nur praktisch, sondern auch energieeffizient. Dank der LED-Technologie verbraucht es nur wenig Strom und ist somit umweltfreundlich. Die Helligkeit der Anzeige kann individuell angepasst werden, um eine optimale Ablesbarkeit zu gewährleisten. Das LED Türschild ist in Unternehmen, Schulen, Konferenzzentren und öffentlichen Einrichtungen vielseitig einsetzbar.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://www.kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Fei Cheng

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.