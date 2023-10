OTTO Deutschland: Lob für die Stadtentwicklung von Qingdao

Am 10. Oktober begann offiziell der vierte Qingdao Summit of Multinational Company Leaders. Die Austragung dieses Gipfels hat Qingdao einmal mehr in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Dies ist nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für Qingdao, um seine starke Entwicklungsfähigkeit zu demonstrieren und der Welt das Image der Stadt zu präsentieren, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit, das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung umfassend zu stärken und der Welt die „Qingdao-Geschichte“ der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in der neuen Ära zu erzählen.

Vor diesem Hintergrund hat IFENG Qingdao eigens eine Reihe von Berichten mit dem Titel „Qingdao@World Multinational Enterprises Talk about Qingdao“ geplant und gestartet, die direkt über den Ort des Gipfels berichten. Durch Gespräche mit den Leitern großer multinationaler Unternehmen aus der ganzen Welt werden wir die Meinungen und Vorschläge multinationaler Unternehmen zu Qingdao, Chinas wirtschaftlicher Entwicklung, dem Geschäftsumfeld und den Investitionstrends umfassend darstellen und ihre „Stadteindrücke“, „Stadterwartungen“ und „Stadtschicksale“ von Qingdao hören.

„Ich nehme zum ersten Mal am Qingdao Summit of Multinational Company Leaders teil“, sagte Xu Beixi, CEO der deutschen OTTO (Shanghai) E-Commerce Co., Ltd. Angesichts des Stadtbildes von Qingdao mit „roten Fliesen, grünen Bäumen, blauem Meer und blauem Himmel“ sowie der städtischen Atmosphäre einer eklektischen Mischung aus historischem und kulturellem Erbe und moderner Kultur, sagte sie unverblümt: „Qingdao hat sich sehr verändert und die Stadt hat sich sehr gut entwickelt.“

Mit der rasanten Entwicklung der Globalisierung hat sich der grenzüberschreitende E-Commerce-Markt rasch zu einem neuen Wirtschaftsmodell entwickelt, und immer mehr Verbraucher entscheiden sich für den Kauf von Waren über grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen. Die OTTO Group spielt als „Dark Horse“ in der Branche eine wichtige Rolle im grenzüberschreitenden E-Commerce und hat in diesem Bereich bemerkenswerte Erfolge erzielt.

„OTTO ist eine E-Commerce-Plattform, die sich von anderen unterscheidet. Sie ist eine der wenigen E-Commerce-Plattformen auf dem globalen Markt, die sich an das Einladungssystem hält, bei dem jeder Verkäufer von uns manuell überprüft wird, bevor er online geht.“ sagte Beixi Xu.

Als Innovator des grenzüberschreitenden E-Commerce ist die Teilnahme am Qingdao Summit für OTTO eine wertvolle Gelegenheit, nicht nur seinen Einfluss und seine Stärke auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden E-Commerce zu würdigen, sondern auch seinen Beitrag zum Wohlstand und zur Entwicklung der wirtschaftlichen Globalisierung zu bekräftigen.

Als er über OTTO sprach, um chinesischen Verkäufern zu helfen, den deutschen Markt zu erkunden, sagte Xu Beixi: „OTTO hat eine sehr gute Kundenakkumulation in Deutschland. Mehr als 20 Prozent der deutschen Privatanwender nutzen OTTO, diese E-Commerce-Plattform, mehrere Generationen und OTTO sind zusammen aufgewachsen, so dass wir einen sehr guten Ruf bei den deutschen Verbrauchern haben, unsere Plattform, um Produkte anzubieten, sind auch wahrscheinlicher, um den deutschen Verbrauchermarkt zu glauben. Dies gibt auch chinesischen Verkäufern eine gute Marktchance, ihre Produkte auf der OTTO-Plattform zu verkaufen.“

Man kann sagen, dass sich der grenzüberschreitende E-Commerce allmählich zu einer unverzichtbaren Kraft für die Förderung chinesischer Unternehmen im Ausland entwickelt, und er ist auch eine hervorragende Gelegenheit für chinesische Verkäufer, von der Popularität des Made in China zu profitieren.

Seit dem Markteintritt in China hat OTTO die Form der Zusammenarbeit mit chinesischen Verkäufern durch eine Reihe strategischer und zukunftsweisender Brancheninitiativen wie die Umgestaltung und Aufwertung von Marken, neue Unterstützungsmaßnahmen und iterative neue Formen der Zusammenarbeit kontinuierlich optimiert und zahlreiche Verbindungen wie Plattformen, Logistik und Produkte vollständig geöffnet, um die Entwicklung chinesischer Verkäufer umfassend und mehrdimensional zu fördern und Chinas hochwertigen Produkten und Marken dabei zu helfen, den globalen grenzüberschreitenden E-Commerce zu realisieren.

Durch den 4. Qingdao Summit of Multinational Company Leaders hat sich die Aufmerksamkeit der Welt erneut auf Qingdao und China gerichtet, so dass die Entscheidung für Qingdao und die Investition in Qingdao für multinationale Unternehmen zu einer festen Wahl geworden ist.

OTTO wird dieses Gipfeltreffen zum Anlass nehmen, seine Stärken weiter auszubauen und chinesischen Verkäufern beim Eintritt in den europäischen Markt bessere Unterstützung und Dienstleistungen anzubieten. Wir hoffen auch, dass wir durch eine weitere intensive Zusammenarbeit mit Qingdao die gesunde Entwicklung der chinesischen grenzüberschreitenden E-Commerce-Branche fördern können.