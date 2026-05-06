Outdoor Living – das Wohnzimmer in die Natur verlängern

Kissen, Wohndecken und Tischwäsche von erwinmueller.de für gemütliche Stunden in freier Natur

Wenn die Tage länger werden und sich das Leben wieder nach draußen verlagert, entstehen auf Terrasse, Balkon und im Garten neue Lieblingsplätze. Mit weichen Kissen, leichten Wohndecken und stilvoller Tischwäsche von erwinmueller.de lassen sich Außenbereiche wohnlich, einladend und komfortabel gestalten. Ob mediterran inspirierte Lounge, gedeckter Tisch für Gäste oder entspannter Platz für den Kaffee am Nachmittag – ausgewählte Heimtextilien bringen Atmosphäre, Farbe und Behaglichkeit ins Freie.

Mediterranes Ambiente auf der Terrasse

Frische Farben, weiche Materialien und liebevoll ausgewählte Dekoelemente genügen, um auf Terrasse oder Balkon Urlaubsstimmung entstehen zu lassen. Kissen in verschiedenen Größen und Materialien, kombiniert mit sommerlichen Baumwolldecken, schaffen eine wohnliche Atmosphäre für laue Abende im Freien. Die Farbkombination aus Zitronengelb, Grün und Naturtönen unterstreicht den mediterranen Charakter.

Sommerlich, frisch und mit einem Augenzwinkern präsentiert sich die neue Kollektion „Spritz“ und „Berry Spritz“ mit Tischläufer, Geschirrtüchern und passenden Kissenhüllen.

Bunte Sitzkissen und florale Dekoration holen die Leichtigkeit des Sommers nach Hause. So entstehen auf Terrasse, Balkon oder im Garten im Handumdrehen einladende Plätze zum Verweilen.

Sommerliche Feste mit Familie und Freunden

Feiern im Grünen hat seinen ganz eigenen Charme. Mit den passenden Accessoires von erwinmueller.de wird aus einer einfachen Sitzgruppe eine stimmungsvolle Tafel für Grillabende, Geburtstage, Gartenfeste oder ein entspanntes Picknick. Gestreifte und karierte Tischwäsche setzt frische Akzente, passende Bankauflagen ergänzen die Gestaltung und sorgen für zusätzlichen Komfort.

Für eine rustikale, entspannte Atmosphäre eignet sich die REDBEST Biertisch-Tischdecke mit den Bierbankauflagen „Nashville“. Das Set ist in vier Farben erhältlich und bildet eine schöne Grundlage für gesellige Grillabende und unkomplizierte Feste im Freien. Auch für Kinder wird ein Picknick im Gras mit weichen Kissen, Stuhlkissen und Wohndecken aus Baumwolle oder Frottier besonders gemütlich. So entsteht ein Platz zum Spielen, Ausruhen und gemeinsamen Genießen.

Gemeinsam genießen in freier Natur

Ob Frühstück in der Morgensonne, Mittagessen auf der Terrasse oder ein kleines Kaffeekränzchen im Garten – unter freiem Himmel lässt sich der Alltag besonders schön genießen. Dazu gehört eine Tischausstattung, die stilvoll aussieht und zugleich pflegeleicht sowie outdoor-tauglich ist.

Die Tischwäsche-Serie „Pasadena“ von REDBEST verbindet modernes Design mit funktionalen Eigenschaften. Eine hochwertige Beschichtung und Oberflächenversiegelung machen das Gewebe schmutzabweisend und strapazierfähig. Es lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und kann bei Bedarf in der Waschmaschine gewaschen werden. Durch Bügeln auf der Rückseite wird die Schmutzversiegelung wieder aktiviert.

Mit Kissen, Wohndecken, Sitzauflagen und Tischwäsche wird der Außenbereich zum erweiterten Wohnraum unter freiem Himmel. Farben, Muster und Materialien setzen stilvolle Akzente und schaffen eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt – vom entspannten Frühstück auf der Terrasse bis zum sommerlichen Abend mit Familie und Freunden. Die Outdoor-Heimtextilien von erwinmueller.de verbinden wohnliche Optik mit praktischen Eigenschaften wie Strapazierfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und Komfort. So entstehen mit wenigen Handgriffen gemütliche Lieblingsplätze im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

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86647 Buttenwiesen

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Bildquelle: erwinmueller.de