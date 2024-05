Outdoor-Traum: Barhocker und Stuhl „Aurora“

A.B.C. präsentiert Terrassenmöbel mit trendigem Geflecht

Längst bestehen Gastro-Terrassen nicht mehr nur aus Tischen und Stühlen. Um Gäste anzulocken, muss man als Gastronom schon etwas mehr bieten. Was gibt es Schöneres, als ein kühles Blondes am Stehtisch zu trinken? Noch schöner wird es mit dem Barhocker „Aurora“ in der bequemen 65er Höhe, also der Höhe zwischen Stuhl und klassischem Barhocker in 80er Höhe. Man kann schnell mal abgleiten, um sich an der Bar Nachschub zu besorgen. Nach vorne und zu den Seiten kann sich der Gast an den Fußrasten abstützen. Die in Binsenoptik umflochtene Rückenlehne ist leicht angewinkelt und bietet optimalen Halt beim Sitzen. Das Geflecht aus Spezialkunststoff ist reißfest und UV-beständig. Die Krönung für den Gast ist das bequeme Sitzkissen. Das Gestell aus Aluminium ist stabil, rostet nicht und ist dabei angenehm leicht. Den Barhocker gibt es in den Farben Honey, Anthrazit und Opal.

Die Marke „Garden Emotions“ bürgt für eine hohe Qualität von Material und Design. Die Produktdesigner von A.B.C. Worldwide haben Jahrzehnte lange Erfahrung in der Entwicklung von Terrassenmöbeln für die Gastronomie. Diese Möbel sind wesentlich anspruchsvoller als Möbel für den Privathaushalt, weil sie viel länger und öfter im Einsatz sind. Daher ist sowohl das Material als auch die Verarbeitung speziell auf diese hohen Anforderungen abgestimmt.

Übrigens gibt es passend zu dem Barhocker Aurora noch einen Stuhl. Wer seine Terrasse mit verschiedenen Sitzhöhen aus einem Guss einrichten möchte, wählt die Kombination aus beiden Möbeln. Hohe Sitzgelegenheiten eignen sich optimal dazu, einer Gastro-Terrasse Lebendigkeit und Struktur zu verleihen. Aber auch sonst lässt sich der Barhocker auch mit allen anderen Möbeln kombinieren denn sein zeitloses Design passt zu fast jeder bestehenden Terrassenmöblierung. Wer für die Outdoor-Saison noch ein Paar extra Plätze etablieren will, liegt mit dem Barhocker Aurora und einem passenden Hochtisch goldrichtig, denn hohe Sitzgelegenheiten brauchen weniger Platz als Restaurant- und Lounge-Sitzgruppen.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

