Outplacement neu gedacht: Vom Reagieren zum Gestalten

Der verdeckte Stellenmarkt als Schlüssel – Besser noch: Gestalten der eigenen Position

Klassisches Outplacement unterstützt beim Wiedereinstieg. hrXperts geht einen entscheidenden Schritt weiter: Es geht nicht nur darum, eine neue Position zu finden – sondern aktiv eine passende Rolle zu gestalten.

Täglich erreichen hrXperts rund 200 Lebensläufe, viele davon aus Führungspositionen. Dieses Marktbild zeigt deutlich:Führungsebenen werden verdichtet (z. B. mehrere Geschäftsführerrollen werden zusammengelegt)

Overhead-Strukturen – insbesondere in Verwaltung und Finance – werden reduziertUnternehmen verlassen sich zunehmend auf datengetriebene Entscheidungen und KIDiese Entwicklung birgt Risiken: Menschliche Einschätzung, Kommunikation und kulturelle Führung werden unterschätzt oder verdrängt.

Die Folge sind Fehlentscheidungen, falsche Einschätzungen und überhastete Restrukturierungen.Der verdeckte Stellenmarkt als Schlüssel.

Ein Großteil attraktiver Führungspositionen wird nie öffentlich ausgeschrieben. Dieser sogenannte verdeckte Stellenmarkt ist entscheidend für eine erfolgreiche Neuplatzierung.hrXperts unterstützt Führungskräfte dabei: Zugang zu exklusiven Netzwerken zu erhaltengezielt Entscheidungsträger anzusprecheneigene Rollen aktiv bei Unternehmen zu positionierenChancen zu erkennen, bevor sie sichtbar werdenDabei geht es nicht nur um Bewerbung – sondern um strategische Positionierung im Markt.

Der hrXperts Placement-Prozess:

Drei Phasen zum ErfolgDer strukturierte New Placement Ansatz von hrXperts basiert auf drei klar definierten Phasen:

Phase 1: Analyse & StabilisierungAufarbeitung der aktuellen SituationEignungsdiagnostische AnalysePsychologische Begleitung während der ÜbergangsphaseKlarheit über Stärken, Werte und Führungskompetenzen

Phase 2: Zukunft gestaltenEntwicklung eines klaren ZielprofilsDefinition von Wunschrollen und WirkungsfeldernStrategische Positionierung im MarktAufbau einer individuellen Karriere-Roadmap

Phase 3: Umsetzung & PlatzierungOptimierung von Lebenslauf und Social-Media-ProfilenAktive Ansprache des verdeckten StellenmarktesTraining von Bewerbungsgesprächen und AuftrittskompetenzBegleitung bis zur erfolgreichen PlatzierungGanzheitliche Unterstützung – auch rechtlichNeben der Karrierebegleitung bietet hrXperts Zugang zu einem starken Netzwerk spezialisierter Arbeitsrechtler.

So werden Klienten nicht nur strategisch, sondern auch rechtlich optimal unterstützt – etwa bei:Aufhebungsverträgen und Abfindungsverhandlungen bzw. Vertragsgestaltung neuer Positionen und Verantwortung in Zeiten des Wandels. Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich: Effizienz darf nicht auf Kosten von Führung gehen. Unternehmen, die sich ausschließlich auf KI und Kennzahlen verlassen, riskieren kulturelle Schäden und strategische Fehlentscheidungen.

hrXperts setzt bewusst einen Gegenpol:Fokus auf menschliche Führungskompetenz, nachhaltige Karriereentwicklung statt kurzfristiger Lösungeni. Individuelle Begleitung statt standardisierter Prozesse.

Outplacement ist heute weit mehr als eine Übergangslösung. Mit dem New Placement Ansatz von hrXperts wird es zu einem strategischen Instrument für Führungskräfte, die ihre Zukunft aktiv gestalten wollen. In einem zunehmend komplexen Arbeitsmarkt entscheidet nicht nur Qualifikation – sondern Positionierung, Netzwerk und Klarheit über die eigene Rolle.

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

Kontakt

hrXperts

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