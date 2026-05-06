Paessler ernennt Mav Turner zum Chief Product Officer

Nürnberg, Deutschland – 6. Mai 2026 – Paessler, ein führender Anbieter von IT- und OT-Monitoring-Lösungen, gibt heute die Ernennung von Mav Turner zum Chief Product Officer bekannt. Diese Personalie stärkt die Marktposition von Paessler, während das Unternehmen weiterhin in Innovationen investiert, die IT- und OT-Teams dabei unterstützen, komplexe Infrastrukturen schnell, einfach und zuverlässig zu überwachen.

Mav Turner verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der Produktleitung in den Bereichen Netzwerk-Monitoring, Netzwerkmanagement, Observability und KI-gestützte Software. Zuletzt war er als Chief Product Officer bei Kentik tätig. Davor war er mehr als drei Jahre in leitenden Produkt- und Strategiepositionen bei Tricentis. In seiner Karriere verbrachte er außerdem fast ein Jahrzehnt bei SolarWinds, vom Sales Engineer zum Vice President of Product Management. Dort leitete er unter anderem auch das Produkt für den Geschäftsbereich MSP, der 2021 als N-able ausgegliedert wurde. Diese Laufbahn verschaffte ihm Einblicke aus erster Hand darin, was Netzwerk- und IT-Administratoren von ihren Tools erwarten und wie man Produkte entwickelt, die diese Anforderungen tatsächlich erfüllen. Neben seinem fundierten Produkthintergrund verfügt Mav Turner über praktische Erfahrung in der Anwendung von KI in Produkten, einschließlich agentenbasierter Orchestrierung, intelligenter Automatisierung und KI-gestützter Workflows.

Da IT- und OT-Umgebungen immer komplexer werden, verlagert sich das Monitoring von reaktiver Sichtbarkeit hin zu proaktiven und zunehmend autonomen Abläufen. Unternehmen stehen unter dem Druck, mehr Systeme mit weniger Ressourcen zu verwalten. Dies schafft eine Nachfrage nach Lösungen, die nicht nur Probleme erkennen, sondern auch zu deren Lösung beitragen.

„Monitoring ist das Herzstück dessen, wie IT- und OT-Teams ihre Organisationen am Laufen halten“, sagt Mav Turner, Chief Product Officer bei Paessler. „Was mich an der Tätigkeit für Paessler begeistert, ist, dass PRTG bereits Probleme löst, die wirklich wichtig sind. Es ist schnell einsatzbereit, überwacht alles von Rechenzentren bis hin zu Fertigungshallen und verschafft Teams Transparenz, ohne Komplexität zu erhöhen. Mein Ziel ist es, auf diesem Fundament aufzubauen. Wir werden das Produkt auch weiterhin benutzerfreundlich gestalten, die Abdeckung auf alle Umgebungen ausweiten, auf die sich unsere Kunden verlassen, und zunehmend KI einsetzen, um Teams dabei zu helfen, Problemen zuvorzukommen, anstatt nur auf sie zu reagieren.“

In seiner Rolle als CPO wird Mav Turner die globale Produktorganisation von Paessler leiten und direkt an CEO Jason Teichman berichten. Er wird außerdem Mitglied des Führungsteams von Paessler sein.

Paessler PRTG genießt seit mehr als 25 Jahren das Vertrauen von IT- und OT-Fachleuten, um den zuverlässigen Betrieb der Infrastruktur sicherzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Monitoring-Tools, die einen hohen Implementierungsaufwand und fortlaufende Konfigurationen erfordern, ermöglicht die agentenlose Architektur von PRTG Teams eine schnelle Inbetriebnahme bei gleichzeitiger umfassender Abdeckung von IT- und OT-Umgebungen. Die Stärke des Produkts liegt in seiner Breite und Tiefe: eine einzige Plattform, die Netzwerkgeräte, Server, Cloud- Umgebungen, industrielle Systeme und IoT überwacht und Teams eine einheitliche Übersicht bietet, ohne den Aufwand für die Verwaltung mehrerer Tools. PRTG ist so konzipiert, dass es innerhalb von Minuten statt Wochen einsatzbereit ist, und lässt sich von kleinen IT-Teams bis hin zu großen, geografisch verteilten Umgebungen skalieren. Seit der strategischen Investition von Turn/River Capital im Jahr 2024 hat Paessler das Tempo seiner Produktinnovationen erhöht und Funktionen wie Anomalieerkennung, intelligente Baselines und Sensor- Empfehlungen auf den Markt gebracht – Fähigkeiten, die den manuellen Aufwand reduzieren und Teams dabei helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

„Bei Mav Turner sticht heraus, dass er seine gesamte Karriere nah am Kunden verbracht hat“, sagte Jason Teichman, CEO von Paessler. „Er versteht die Realität, mit der IT- und OT-Teams täglich konfrontiert sind, und weiß, wie man Produkte entwickelt, die ihnen das Leben erleichtern. Genau das brauchen wir, während wir skalieren. Unser Fokus ist einfach: Wir wollen Teams dabei helfen, alles zu monitoren, was wichtig ist, die Komplexität zu reduzieren und ihnen durch intelligente Automatisierung zunehmend Arbeit abzunehmen. Mav wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, dies zu beschleunigen. Die nächste Generation des Monitorings wird nicht nur mitteilen, dass etwas nicht stimmt. Sie wird dabei helfen, das Problem zu beheben.“

Im Rahmen dieses Wachstums baut Paessler sein globales Team in den Bereichen Engineering, Produktentwicklung und Go-to-Market aus, um näher an den Kunden zu sein und die Bereitstellung zu beschleunigen.

Paessler bietet Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 190 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.com

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