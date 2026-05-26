Paessler übernimmt UVnetworks

Erweiterung des Angebots um Network Visibility und Incident Response

Nürnberg, Deutschland – 26. Mai 2026 – Paessler, ein weltweit führender Anbieter von IT- und OT-Monitoring-Lösungen, gibt die Übernahme von UVnetworks bekannt, dem Unternehmen hinter UVexplorer und UVexplorer Server, einer bewährten Lösung für Netzwerktopologie, Bestandsaufnahme und Konfigurationssicherung. Durch die Übernahme wächst die globale Präsenz von Paessler auf über 30.000 Kunden und mehr als 500.000 Nutzer weltweit.

PRTG, die Monitoring-Plattform von Paessler, bietet Echtzeit-Monitoring in IT-, OT-, IoT- und Cloud-Umgebungen. Die Ergänzung durch UVexplorer erweitert die Funktionen der Plattform um automatische Netzwerktopologie, Visualisierung von Abhängigkeiten und Nachverfolgung von Konfigurationsveränderungen für einen verbesserten Netzwerkkontext bei der Untersuchung von Vorfällen:

– Schnellere Ursachenanalyse durch automatisierte Netzwerktopologie auf Layer-2-, Layer-3- und Port-Ebene.

– Klare Transparenz über Abhängigkeiten und Auswirkungen durch das Verständnis vor- und nachgelagerter Effekte in der gesamten Umgebung.

– Kontinuierliche Nachverfolgung von Netzwerkänderungen durch Konfigurationssicherung, -vergleich und Änderungs-Monitoring.

– Geringere operative Komplexität durch die Zusammenführung von Monitoring und Netzwerkkontext in einer einheitlichen Betriebsansicht.

Gemeinsam helfen diese Funktionen Teams dabei, die durchschnittliche Lösungszeit zu verkürzen, manuellen Untersuchungsaufwand zu minimieren und Folgeausfälle zu verhindern, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen. Darüber hinaus schafft die kombinierte Plattform eine Grundlage für zukünftige KI-gestützte Ursachenanalysen und automatisierte Behebungs-Workflows, indem sie den Netzwerkkontext bereitstellt, der erforderlich ist, um Monitoring-Systeme intelligenter und handlungsfähiger zu machen.

„Moderne Infrastrukturen sind zunehmend verteilt, miteinander vernetzt und schwer zu diagnostizieren“, sagt Jason Teichman, CEO von Paessler. „Die Integration von UVexplorer in PRTG bringt wichtige Topologie-, Abhängigkeits- und Änderungsinformationen direkt in die Monitoring-Workflows, auf die sich Teams bereits verlassen. Mit PRTG und UVexplorer schafft Paessler eine kontextbewusstere Grundlage für die nächste Generation KI-gestützten Monitorings und Incident Response.“

„Monitoring zeigt Teams, dass etwas nicht stimmt. Topologie hilft ihnen zu verstehen, warum“, sagt Brian Kap, Mitgründer von UVnetworks, der als Head of Network Discovery and Topology zu Paessler wechselt. „Die Zusammenführung dieser Funktionen in PRTG bietet Kunden eine einheitliche Betriebsansicht ihrer Umgebung und beschleunigt die Untersuchung von Vorfällen und die Incident Response erheblich.“

UVexplorer ist ab sofort für Kunden von Paessler PRTG verfügbar. UVexplorer Server, konzipiert für große und stark verteilte Umgebungen, steht Unternehmen zur Verfügung, die zusätzliche Skalierbarkeit und Netzwerkabdeckung benötigen.

Paessler bietet Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 190 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.com

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