Eröffnung des neuen Standortes für Oktober 2026 geplant – Investitionen in moderne Beratungs- und Pflegeangebote für die Region

Pressemitteilung

PaK Pflegedienst am Klinikum kehrt nach Merseburg zurück – Neues Pflege- und Beratungszentrum am Gerichtsrain

Merseburg. Die PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH plant die Rückkehr nach Merseburg. Am Gerichtsrain 3 entsteht künftig das neue Hauptzentrum des Unternehmens. Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Notfallambulanz des Carl-von-Basedow-Klinikums und soll in den kommenden Monaten umfassend entwickelt und modernisiert werden.

Geplant ist der Ausbau zu einem modernen Pflege- und Beratungszentrum mit Verwaltungs-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen für die Region Merseburg. Die Inbetriebnahme des neuen Standortes ist nach aktuellem Stand für Oktober 2026 vorgesehen. Mit dem neuen Pflege- und Beratungszentrum möchte das Unternehmen seine Aktivitäten in Merseburg bündeln und langfristig weiter ausbauen.

Perspektivisch plant das Unternehmen darüber hinaus einen Erweiterungsbau, um ab 2027 erneut Kurzzeitpflegeplätze in Merseburg anbieten zu können.

Das Objekt wurde durch die zur Unternehmensgruppe gehörende KAP Invest GmbH erworben und wird in den kommenden Monaten umfassend modernisiert. Die PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH wird den Standort künftig als Hauptsitz und Versorgungszentrum nutzen.

„Nach den vergangenen Monaten freuen wir uns sehr, wieder eine langfristige Perspektive in Merseburg schaffen zu können. Unser Ziel war immer, an den Standort rund um das Klinikum Merseburg zurückzukehren, weil dort unsere Wurzeln liegen und wir dort über viele Jahre eng mit Patienten, Angehörigen und Einrichtungen aus der Region zusammengearbeitet haben“, erklärt die Geschäftsführung der PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH.

Der Hintergrund des Projektes ist die Schließung der bisherigen Kurzzeitpflegeeinrichtung im MVZ des Klinikums Merseburg Ende 2025. Dort hatte die PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH über acht Jahre hinweg Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege sowie palliative Versorgung angeboten und zahlreiche Patientinnen und Patienten aus Merseburg, der Region sowie dem weiteren Umland versorgt. Die Einrichtung wurde dabei unter anderem auch von Kliniken und Angehörigen aus dem Raum Halle und Leipzig genutzt.

Über die Jahre entwickelte sich die Einrichtung zu einem wichtigen zentralen Anlaufpunkt für die Weiterversorgung nach Krankenhausaufenthalten. Zahlreiche Kliniken aus dem regionalen Umfeld nutzten die Einrichtung regelmäßig zur pflegerischen Anschlussversorgung ihrer Patientinnen und Patienten.

Nach der Kündigung der Räumlichkeiten musste die Einrichtung innerhalb kurzer Zeit vollständig geräumt werden. Pflegebetten und große Teile der Ausstattung wurden eingelagert oder abgegeben. Seitdem können zahlreiche Anfragen von Angehörigen sowie Patientinnen und Patienten nicht mehr bedient werden.

Die Schließung der Einrichtung hatte zudem Auswirkungen auf die Mitarbeitersituation des Unternehmens. Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte aufgrund der kurzfristigen Schließung der Kurzzeitpflege nicht dauerhaft weiterbeschäftigt werden.

Seit Januar 2026 wurde der ambulante Pflegedienst daher als Übergangslösung in das bestehende Objekt des Unternehmens in Schkopau integriert. Die ambulante Versorgung der Patientinnen und Patienten war dabei zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt und konnte durchgehend stabil weitergeführt werden.

Die Nachfrage im ambulanten und stationären Bereich ist weiterhin hoch. Mit dem neuen Hauptstandort in Merseburg hofft das Unternehmen deshalb, künftig wieder zusätzliche Patientinnen und Patienten aus der Region und dem Umland aufnehmen und versorgen zu können.

„Die vergangenen Monate waren für uns, unsere Mitarbeiter und viele Angehörige eine schwierige Zeit. Uns war bewusst, dass die bisherigen Räumlichkeiten irgendwann anderweitig genutzt werden könnten. Wir hätten uns jedoch eine Übergangslösung gewünscht, bis ein neuer Standort aufgebaut werden kann“, so die Geschäftsführung weiter.

Durch den Wegfall der bisherigen Einrichtung gingen der Region kurzfristig wichtige Kurzzeitpflegekapazitäten verloren, obwohl die Nachfrage weiterhin hoch ist. Umso wichtiger ist es aus Sicht des Unternehmens, mit dem neuen Standort am Gerichtsrain wieder langfristige Versorgungsstrukturen für Merseburg und das Umland aufzubauen.

Mit dem neuen Standort am Gerichtsrain möchte die PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH nun langfristig investieren und die pflegerische Infrastruktur in Merseburg stärken. Neben modernen Verwaltungs- und Beratungsflächen soll perspektivisch erneut ein wohnortnahes Angebot für Kurzzeitpflege entstehen. Gleichzeitig hofft das Unternehmen, künftig auch wieder Teile des früheren Teams in den neuen Standort integrieren zu können.

„Wir möchten den Menschen in Merseburg und Umgebung wieder eine verlässliche Perspektive bieten. Die Nachfrage nach Kurzzeitpflege und pflegerischer Unterstützung ist weiterhin enorm. Deshalb wollen wir hier dauerhaft etwas Neues aufbauen.“

Weitere Informationen zum geplanten Ausbau des Standortes sollen in den kommenden Monaten folgen.

Ambulanter Pflegedienst – Kurzzeitpflege- Betreutes Wohnen und Senioren WG für Merseburg – Leuna – Schkopau und Umgebung.

Kontakt

PaK Pflegedienst am Klinikum GmbH

Maik Lathan

Hallesche Strasse 46

06258 Schkopau

034612498230

034612498232



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