Panasonic stärkt Broadcast & ProAV in DACH – Markus Nägele übernimmt Team-Leitung

Panasonic Broadcast & ProAV stellt sich in der DACH-Region personell und strukturell breiter auf. Seit dem 1. April 2026 verantwortet Markus Nägele als Team-Leiter das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Nägele übernimmt ein ausgewiesener Branchenexperte die Leitung, der Panasonic seit 25 Jahren in unterschiedlichen Funktionen geprägt hat: von technischen Rollen über das europäische Produktmanagement bis hin zum Vertrieb. Unter anderem war Nägele maßgeblich an der Einführung und Weiterentwicklung von PTZ-Kameras sowie an IP-basierten Produktions-Workflows beteiligt. Seine umfassende Markt- und Technologieerfahrung bringt er nun in den weiteren Ausbau des Geschäfts ein.

Fokus auf spezialisierte Teams

Ein zentraler Fokus liegt auf der gezielten Stärkung der bestehenden Technologiebereiche, darunter PTZ-Kameras, Studiotechnik und die IP-basierte Produktionsplattform KAIROS. Gleichzeitig treibt Panasonic den Ausbau seiner Teamstruktur konsequent voran: In den vergangenen Jahren wurde ein spezialisiertes Team aus Vertriebs- und Sales-Engineering-Experten aufgebaut, das Partner entlang des gesamten Projektverlaufs unterstützt – von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb.

„Die Projekte im Broadcast- und ProAV-Umfeld sind komplexer geworden. Planung und Integration erfordern heute deutlich mehr Abstimmung“, erklärt Markus Nägele. „Deshalb setzen wir bewusst auf direkte Unterstützung durch unsere Teams.“ Bereits in der Planungsphase unterstützen Sales Engineers bei der Systemauslegung und Integration. In der Umsetzung begleiten sie Systemintegratoren bei Installation und Inbetriebnahme. Ziel ist eine durchgängige Betreuung von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb.

Persönliche Unterstützung statt Standardprozesse

Ein zentraler Unterschied liegt im Ansatz der Zusammenarbeit. Panasonic setzt auf direkte Kommunikation statt ausschließlich dokumentationsbasierter Unterstützung. „Viele Projekte lassen sich nicht allein über Datenblätter lösen. Der schnelle Austausch per Telefon oder Video-Call ist oft entscheidend“, so Nägele. Gerade in einem projektgetriebenen Markt mit individuellen Anforderungen bleibe persönliche Abstimmung ein wichtiger Faktor für Effizienz und Planungssicherheit.

Ausbau von Vertrieb und Nähe zum Markt

Parallel zur technischen Spezialisierung baut Panasonic auch seine Vertriebsstruktur weiter aus. In der DACH-Region ist eine zusätzliche Position im Key Account Management geplant, um Partner und Projekte enger zu begleiten.

Ziel ist es, die bestehenden Technologiebereiche weiter zu stärken und gleichzeitig die Nähe zum Markt auszubauen.

Ergänzend erweitert Panasonic sein Angebot: Partner können künftig auch LUMIX Kameras und Camcorder im Rahmen von Projekten über Panasonic Broadcast & ProAV beziehen. Der Schritt vereinfacht insbesondere gemischte Setups, da Produkte aus unterschiedlichen Bereichen über einen Ansprechpartner verfügbar sind. Die Integration erfolgt schrittweise und orientiert sich an den Anforderungen professioneller Workflows.

„Unser Anspruch ist es, unsere Partner in allen Projektphasen zu unterstützen und Komplexität zu reduzieren“, sagt Nägele. „Dafür bauen wir unsere Teams und Strukturen gezielt weiter aus.“ Mit der neuen Aufstellung setzt Panasonic Broadcast & ProAV in der DACH-Region auf Kontinuität, technische Tiefe und eine enge Zusammenarbeit mit dem Markt.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

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