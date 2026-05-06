Panasonic TOUGHBOOK auf der AFCEA 2026: Robuste Innovationen für sicherheitskritische Einsatzszenarien

Geopolitische Spannungen, steigende Sicherheitsanforderungen und der zunehmende Bedarf an digital vernetzten Einsatzstrukturen treiben die Transformation im Verteidigungssektor weiter voran. Leistungsfähige, robuste und gleichzeitig flexible IT-Systeme werden dabei zum entscheidenden Faktor für Einsatzfähigkeit und Effizienz. Panasonic TOUGHBOOK unterstützt diese Entwicklung mit einem ganzheitlichen Ansatz aus widerstandsfähiger Hardware, modularen Lösungen, umfassenden Sicherheitsfeatures und einem leistungsfähigen Ökosystem für sicherheitskritische Anwendungen. Auf der AFCEA Fachausstellung 2026 (12.-13. Mai, Bonn) präsentiert das Unternehmen seine aktuellen Lösungen als Mitaussteller am Stand von roda computer.

Fokus auf neue Generation robuster Endgeräte

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die Kernprodukte der TOUGHBOOK-Familie, darunter zwei neue Modelle, die gezielt auf die Anforderungen moderner mobiler Einsatzszenarien ausgelegt sind und sich sowohl in Bezug auf Hard- als auch Software individuell anpassen und erweitern lassen: das TOUGHBOOK 56 sowie das TOUGHBOOK 40mk3.

Das neue TOUGHBOOK 56 adressiert insbesondere Anforderungen im Verteidigungsumfeld und bei sicherheitskritischen Organisationen. Mit bis zu drei integrierten LAN-Ports von 1 Gbit über 2.5 Gbit bis zu 10 Gbit ermöglicht es schnelle und parallele Datenübertragungen: ein entscheidender Vorteil für Einsatzszenarien, in denen mehrere, voneinander getrennte Netzwerke gleichzeitig genutzt werden. Gleichzeitig überzeugt das Gerät durch flexible Konfigurierbarkeit sowie ein ergonomisches Design für den mobilen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Mit dem TOUGHBOOK 40mk3 erweitert Panasonic sein Flaggschiff im Bereich Fully Rugged Notebooks um modernste KI-Funktionalität: Ausgestattet mit der neuesten Intel® AI Boost Neural Processing Unit (NPU) unterstützt das Gerät anspruchsvolle AI-Workflows direkt am Edge. Anwendungen wie Bilderkennung, Datenanalyse oder Entscheidungsunterstützung lassen sich so auch ohne Cloud-Anbindung effizient durchführen. Ein klarer Vorteil für abgeschottete oder taktische Einsatzumgebungen. Beide Geräte können für einen deutlichen Leistungsschub bei rechenlastigen Aufgaben optional mit der AMD GPU ausgestattet werden.

TOUGHBOOK Guard: Integrität und Schutz entlang der Lieferkette

Ein weiterer Schwerpunkt ist die neue firmwarebasierte Sicherheitslösung TOUGHBOOK Guard, die seit Ende April verfügbar ist. Die Lösung ist ab Werk direkt im BIOS verankert und bietet einen durchgängigen, hardwarebasierten Schutz über den gesamten Gerätelebenszyklus von der Fabrik bis zum Endnutzer. Nach dem Secure-by-Design-Ansatz prüft TOUGHBOOK Guard kontinuierlich die Hardwarekonfiguration gegen einen genehmigten Referenzwert und erkennt unautorisierte Hardware-Veränderungen, etwa das Entfernen, Austauschen oder Hinzufügen von Komponenten oder Manipulationen bereits vor dem Start des Betriebssystems. Panasonic unterstützt Organisationen im Verteidigungs- und Behördenumfeld dabei, ihre Sicherheitsanforderungen konsequent umzusetzen, da die Lösung unabhängig von Software und Netzwerk, auch in Offline- oder Air-Gap-Umgebungen funktioniert.

Offene Betriebssysteme für mehr Interoperabilität

Parallel dazu baut Panasonic seine Zusammenarbeit mit Red Hat weiter aus. Alle TOUGHBOOK Modelle sind für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert und bieten damit zusätzliche Flexibilität für Organisationen, die auf offene, standardisierte Betriebssysteme setzen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende IT- und Führungsinfrastrukturen und stärkt gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Anforderungen in missionskritischen Umgebungen.

Nahtlose Integration in Fahrzeugplattformen

Ein weiterer zentraler Baustein des TOUGHBOOK Ökosystems ist die Fahrzeugintegration. Die robusten Notebooks und Tablets lassen sich in unterschiedlichste Fahrzeugtypen integrieren: von Logistik- und Transportfahrzeugen bis hin zu militärischen und gepanzerten Plattformen. Mithilfe von stabilen Docking-Lösungen von Partnern wie PMT und Gamber-Johnson kann die direkte Anbindung an Einsatz-, Leitstellen- und Fachsoftware mit einem zuverlässigen Zugriff auf Daten und Anwendungen in Fahrzeugen gewährleistet werden.

Plattform für Austausch und praxisnahe Einblicke

„Die AFCEA ist für uns eine zentrale Plattform, um unsere Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen zu präsentieren und den direkten Austausch mit Anwendern und Partnern zu fördern“, sagt Patrick Muff, Manager Defence DACH, CEE und Türkei. „Insbesondere mit unseren aktuellen Sicherheitslösungen unterstützen wir Organisationen dabei, ihre digitale Einsatzfähigkeit und Datenintegrität auch unter anspruchsvollsten Bedingungen sicher zu gestalten.“

Weitere Informationen zu TOUGHBOOK Lösungen stehen hier bereit: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Geschäftsbetrieb auf und bildet eine neue, auf das B2B-Geschäft ausgerichtete und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit innovativen Produkten sowie integrierten Systemen und Services zum Erfolg seiner Kunden beizutragen – konsequent ausgerichtet auf die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions Business Division (TOUGHBOOK): Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Die Media Entertainment Business Division umfasst den Bereich Visual System Solutions mit einem breiten Portfolio an leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays sowie Broadcast & ProAV. Letzterer bietet Smart-Live-Production-Lösungen aus einem durchgängigen End-to-End-Portfolio, darunter PTZ- und Systemkameras, Camcorder, die IT/IP-Plattform KAIROS, Bildmischer und robotergestützte Lösungen, die weltweit für Live-Events, Sportproduktionen, Fernsehen und xR-Studios eingesetzt werden.

– Der Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) konzentriert sich auf softwaregetriebene Supply-Chain-Lösungen für reale industrielle Einsatzumgebungen und nutzt dabei jahrzehntelange Expertise in den Bereichen Elektronik, Künstliche Intelligenz und Robotik. Ziel ist es, Panasonic Connect zu einem führenden Lösungsanbieter für die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln – von der Fertigung bis zum Handel.

– Panasonic Factory Solutions Europe vertreibt ein breites Spektrum an Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Robotik- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen und Engineering-Leistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

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22525 Hamburg

+49 611 235 356



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