Parasoft: KI-gesteuerte API-Testing-Lösung

Parasoft beschleunigt DevOps-Arbeitsabläufe: SOAtest Version 2023.1 verfügbar

Parasoft – Mai 2023 – seit über 30 Jahren weltweit führend bei automatisierten Softwaretests, kündigt die neueste Version seiner KI-gesteuerten API-Testing-Lösung an. Die neue Version 2023.1 von Parasoft SOAtest, Virtualize und CTP bietet den Anwendern dank einheitlichem Code-Coverage-Reporting die Möglichkeit, die Abdeckung von Anwendungen über verteilte Systeme hinweg zu visualisieren. Das Release wird ab dem 9. Mai 2023 allgemein verfügbar sein.

Dank der Verbesserungen bei der Messung und Analyse der Software-Codeabdeckung können DevOps-Teams mit einer Software-Testplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, schnelle, effiziente und genaue Verifikations-Workflows erwarten. Zu den weiteren neuen Funktionen dieser Version gehören:

– Vereinfachte Workflows und einheitliche Code Coverage Reports, mit denen QA-Tester die Codeabdeckung messen können, ohne auf den Quellcode zugreifen zu müssen.

– Erfassung und Reporting der Codeabdeckung für verteilte Microservices in End-to-End-Testfallszenarien.

– Erstellung von Audit Trails für geänderte Testdateien und virtuelle Assets.

– Dateibasierte Korrelation von Requests und Responses für virtuelle Services.

Durch die Integration von künstlicher Intelligenz in seine Softwaretestlösungen bietet Parasoft Softwareentwicklern und Testern einen produktiveren Weg, Codeprobleme zu identifizieren und zu beheben, bevor sie in Produktion gehen.

Igor Kirilenko, Chief Product Officer von Parasoft, erklärt: „Parasoft hat bereits erfolgreich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf verschiedene Aspekte des Software-Testens angewandt, um die Testerstellung, -ausführung und -wartung zu optimieren. Dafür wurden wir in fünf aufeinander folgenden Forrester Wave™-Berichten als Continuous Testing Leader ausgezeichnet. Als Reaktion auf das Feedback unserer Kunden investieren wir weiterhin in unsere Continuous Quality Platform, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Transparenz der Codeabdeckung und des Testberichts in komplexen End-to-End-Verifikationsszenarien zu erhöhen.“

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

