Passionaty launcht Alpha Noir Homme – Deutschlands erster maskuliner Nischenduft mit Pheromonen

Über 5.000 Männer vertrauen bereits dem neuen Duft aus dem Taunus – jetzt auch international erhältlich
Kelkheim, Deutschland
Das deutsche Duftlabel Passionaty präsentiert mit Alpha Noir Homme einen maskulinen Nischenduft der eine neue Kategorie im deutschen Parfümmarkt definiert: hochwertige Dufterfahrung kombiniert mit einer einzigartigen Pheromon-Formel. Ein Duft der Eindruck hinterlässt Alpha Noir Homme wurde entwickelt für Männer die Präsenz ausstrahlen wollen – ohne laut zu sein. Der Duft vereint maskuline Holznoten, warmen Amber und sinnlichen Moschus zu einem Erlebnis das bis zu 8-10 Stunden anhält. Die integrierte Pheromon-Formel soll dabei die natürliche Ausstrahlung des Trägers unterstützen und verstärken. Gegründet mit Vision – gewachsen durch Vertrauen hinter Passionaty stehen Thomas Bernhardt und sein Team aus dem Taunus. Was als Idee begann, hat sich zu einer Marke entwickelt der bereits über 5.000 Kunden vertrauen. „Wir wollten einen Duft schaffen der nicht nur gut riecht, sondern etwas in einem auslöst – Selbstbewusstsein, Anziehung, Präsenz“, sagt Gründer Thomas Bernhardt. Qualität Made in Germany Alpha Noir Homme wird in Deutschland produziert und ist ausschließlich über den offiziellen Online-Shop erhältlich. Der Duft ist in einer 50ml Flakon erhältlich zum Preis von 59,90EUR- inklusive kostenlosem Versand und 30 Tagen Rückgaberecht. Verfügbarkeit Alpha Noir Homme ist ab sofort erhältlich unter:
Passionaty ist eine deutsche Nischenduft-Marke mit Sitz in Kelkheim, Hessen. Gegründet von Thomas Bernhardt mit einer klaren Mission: maskuline Düfte zu entwickeln die nicht nur gut riechen – sondern wirken.
Unser erstes Produkt, Alpha Noir Homme, ist Deutschlands erster maskuliner Nischenduft mit Pheromon-Formel. Entwickelt für Männer die Präsenz, Selbstbewusstsein und Anziehung ausstrahlen wollen. Mit über 5.000 zufriedenen Kunden, 8-10 Stunden Haltbarkeit und einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie steht Passionaty für Premium-Qualität die zugänglich ist.
Hergestellt in Deutschland. Für Männer die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Kontakt
Passionaty
Thomas Bernhardt
Schwarzwaldstr. 56
65779 Kelkheim
015678509591
https://www.passionaty.com
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