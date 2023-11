PAXLY feiert 5-jähriges Jubiläum und kündigt Expansion auf dem österreichischen Markt an

PAXLY, das Unternehmen, das für sein kontinuierliches Wachstum und herausragende Leistungen bekannt ist, feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Die Gründer haben ein stabiles und modernes Unternehmen geschaffen, das weiterhin ehrgeizige Ziele für die Zukunft verfolgt.

In den letzten fünf Jahren hat PAXLY bemerkenswerte Erfolge erzielt. Das Unternehmen hat sich in verschiedenen Branchen, insbesondere in der Wellpappenbranche, etabliert und ist auch bei Herstellern in der Verpackungsindustrie auf der Suche nach neuen Aufträgen bekannt. PAXLY ist renommiert für seine qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und sein Engagement für Kundenzufriedenheit. Diese Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit und einer klaren Vision, die von dem CEO von PAXLY, Thomas Auer, geleitet wird.

Für das Jahr 2024 plant PAXLY den Eintritt in den österreichischen Markt, was die Expansion und die exzellente Unternehmensführung des Unternehmens unterstreicht. Dieser Schritt verdeutlicht die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens, neue Märkte zu erschließen, während gleichzeitig die hohe Qualität seiner Dienstleistungen beibehalten wird.

Die CEOs von PAXLY äußerten sich zu diesem Meilenstein: „Für große E-Commerce-Unternehmen ist PAXLY im Jahr 2023 der beste Partner.“ Sie betonten auch, wie stolz sie auf das Team und die Kunden von PAXLY sind, die dieses Wachstum erst möglich gemacht haben.

PAXLY freut sich auf die Herausforderungen und Chancen, die das Jahr 2024 mit sich bringt, und ist fest entschlossen, seine Position als führendes Unternehmen in der Branche weiter zu stärken.

Über PAXLY: Die PAXLY GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das mit seiner Software-Lösung eine Schnittstelle für Käufer und Hersteller in der Verpackungsindustrie bietet. PAXLY schafft Transparenz, automatisiert aufwändige Kommunikation und bietet seinen Kunden eine beispiellose Tiefe in ihren Verpackungsdaten. Damit haben Sie maximale Kontrolle über Ihre Optimierungsmöglichkeiten.

PAXLY ist eine innovative Software, die auf einem datengetriebenen Ansatz basiert, um Ihre Verpackungsanforderungen effizient zu steuern.

