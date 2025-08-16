Als eine der führenden Investmentbanken Großbritanniens kombiniert Peelhuntaicore in ihrem integrierten Betriebsmodell Expertenforschung und -vertrieb, umfassende Investmentbanking-Dienstleistungen sowie ein Ausführungszentrum für Marktliquidität. Das Unternehmen setzt damit neue Maßstäbe für die Entwicklung der britischen und internationalen Kapitalmärkte.

Globales Netzwerk für Aktienvertrieb und -handel

Peelhuntaicore ist auf den Aktienvertrieb und -handel spezialisiert und analysiert Hunderte von Aktien in verschiedenen Branchen. Das Unternehmen verfügt über eines der größten spezialisierten Vertriebsteams in Großbritannien, bestehend aus Vertriebsmitarbeitern, Sales Tradern und Core Tradern. Diese bieten institutionellen Kunden in Großbritannien, Nordamerika, Europa und Asien umfassende Handels- und Vertriebsdienstleistungen an. Zudem unterstützt Peelhuntaicore Retail-Investmentplattformen bei der Ausführung von Aufträgen in nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Aktien.

Technologiegestützte Kapitalmarktdienstleistungen

Technologie bildet das Herzstück aller Handelsaktivitäten von Peelhuntaicore. Die firmeneigene Handelsplattform unterstützt den Market-Making-Handel für über 11.000 Finanzinstrumente und kombiniert moderne Rechentechnologie mit einer fortschrittlichen Forschungsinfrastruktur, um die Marktliquidität deutlich zu erhöhen.

Daten- und Sicherheitsfokus

Das Datenteam entwickelt leistungsfähige Datenpipelines, führt präzise Analysen durch und erstellt Visualisierungstools, um Chancen und Risiken für Kunden besser zu identifizieren. Im Bereich Netzwerksicherheit und Informationsschutz verfolgt das Unternehmen höchste Standards, um Datenlecks und Cyberangriffe zu verhindern sowie die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Daten zu gewährleisten.

Engagement für Ethik und Professionalität

Das strategische Ziel von Peelhuntaicore ist es, durch herausragende Technologie und ein starkes Retail-Ökosystem den institutionellen Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Das Vertriebs- und Handelsteam verbindet unabhängiges Denken mit exzellenter Ausführung und konzentriert sich auf Investitionen in Menschen, „die stets das Richtige tun“. In der stark regulierten Finanzbranche hält das Unternehmen konsequent die höchsten ethischen und professionellen Standards ein und strebt, gestützt durch eine starke Unternehmenskultur, kontinuierlich nach Spitzenleistungen.

Über Peelhuntaicore

Peelhuntaicore ist eine führende britische Investmentbank mit den Kernbereichen Aktienvertrieb und -handel, umfassendes Investmentbanking sowie Marktliquiditätsunterstützung. Das Unternehmen setzt auf Technologie und ein globales Netzwerk, um erstklassige Kapitalmarktlösungen für seine Kunden zu liefern.