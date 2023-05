Per E-Learning zum Green Cleaner

Medeco Cleantec bietet eigene Online-Akademie

Mit ihrem Green Cleaning Concept® unterstützt die Medeco Cleantec GmbH vor allem Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie, wenn es um chemiefreies Reinigen und Desinfizieren mit modernen Microtrockendampf-Geräten geht. Um für bestehende und neue Kunden die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das Reinigen mit Microtrockendampf noch einfacher und effektiver zu gestalten, bietet das Rosenheimer Unternehmen jetzt auch eine eigene Online-Akademie, mit der künftige Green Cleaner sich selbstständig das erforderliche Know-how aneignen können – und das auch noch in allen benötigten Sprachen.

„Gerade in der HOGA-Branche gibt es im Hinblick auf Reinigungspersonal zwei große Herausforderungen. Zum einen eine intensive Fluktuation, zum anderen nicht selten Sprachbarrieren“, weiß Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH und selbst gelernter Hotelfachwirt. „Uns war es daher wichtig, unsere Kunden bestmöglich bei der Einarbeitung neuer Kräfte zu unterstützen. In Hotels und Restaurants bedeutet das, eine Lösung zu finden, die eine Einarbeitung auf einem klaren Qualitätsniveau garantiert, aber bestehendes Personal und Vorgesetzte zeitlich so wenig wie möglich bindet.“

Das Ergebnis: Eine eigene E-Learning-Plattform, die ein einfaches, standardisiertes und vor allem selbstständiges Lernen ermöglicht. Dafür kommen vor allem Lernvideos zum Einsatz, die das nötige Wissen anschaulich und verständlich transportieren – dank der Möglichkeit von Untertiteln noch dazu in verschiedensten Sprachen. „Sprachbarrieren von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund erschweren die Einarbeitung oft sehr und viel nötiges Know-how bleibt auf der Strecke. In unserer Online-Akademie werden nun in jeder Sprache die gleichen Inhalte vermittelt, so dass alle neuen Green Cleaner mit dem gleichen Wissensstand loslegen können“, erklärt Fritz Pattis.

Neben den Lernvideos mit Gamification-Elementen gehören auch klassische Workbooks zum E-Learning-Konzept, in denen das Gelernte auch schriftlich fixiert wird. Dadurch können außerdem Arbeitgeber genau sehen, welche Lernfortschritte ihre Mitarbeiter erzielen und welches Wissen sie bereits erworben haben. Ein großer Vorteil ist zudem, dass Geschäftsführer, Inhaber oder das House-Keeping einen Bruchteil der bisherigen Einarbeitungszeit investieren müssen und effektiv entlastet werden – bei einer gleichzeitig höheren Einarbeitungsqualität.

„Unsere Micro Cleaner entfalten ihre volle Effizienz, wenn sie richtig bedient und eingesetzt werden“, so Fritz Pattis. „Da unser eigenes E-Learning-Angebot genau das garantiert, profitieren Arbeitgeber somit nicht nur von gut ausgebildetem und motiviertem Personal, sondern auch von optimalen Ergebnissen in puncto Sauberkeit und Hygiene.“

Interesse? Green Cleaning-Kunden, die die neue Online-Akademie für sich und ihr Team von Medeco nutzen möchten, melden sich einfach über info@medeco-cleantec.com.

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

Firmenkontakt

medeco cleantec GmbH

Fritz Pattis

Georg-Aicher-Straße 1

83026 Rosenheim

08031 290610



https://medeco-cleantec.com

Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Carmen Oberender

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

09217593557



http://www.froehlich-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.