Perfektes Matching dank KI: makler.immo verbindet Verkäufer und Profis

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, muss vieles beachten. Für Laien bedeutet dies einen hohen Aufwand, und so sucht ein Großteil Unterstützung durch Experten. Nicht immer jedoch erweist sich die Wahl des Makers als die richtige. Unterschiedliche Blickwinkel können einer reibungslosen Veräußerung ebenso entgegenstehen wie fehlendes Verständnis des Maklers für individuelle Kundenwünsche. Dank makler.immo lassen sich solche Schwierigkeiten künftig von vornherein vermeiden. Die Münchener Proptech setzt auf die digitale Transformation der Immobilienbranche und matcht Verkäufer per KI mit dem perfekten persönlichen Makler.

Professionelle Makler bieten vielen Immobilienbesitzern eine unverzichtbare Unterstützung beim geplanten Verkauf. Dafür allerdings benötigen sie nicht nur das erforderliche Wissen zur aktuellen regionalen Marktsituation. Sie sollten sich auch zu einhundert Prozent auf ihre Kunden fokussieren. Um die Bedeutung eines uneingeschränkten Vertrauensverhältnisses wissen auch Julius Scheibel und Philipp Greineder – und haben kurzerhand makler.immo ins Leben gerufen. Mithilfe künstlicher Intelligenz ermöglicht die innovative Webseite Verkäufern über ein bislang einzigartiges Matching-System die Kontaktaufnahme zu individuell passenden Branchenexperten. So sorgt sie als Schnittstelle zwischen Kunden und Maklern vor Ort für einen reibungslosen Ablauf und optimalen Erlös beim Verkauf.

Mit KI zum individuellen Match

Für ihr eigens entwickeltes Technologieverfahren haben die Unternehmensgründer primär auf den Einsatz künstlicher Intelligenz gesetzt – mit Erfolg. Die smarte Software gewährleistet einen optimierten Abgleich von Kunden- und Maklerdaten und rückt so einen erfolgreichen Kaufabschluss in greifbare Nähe. Dabei achten die Jungunternehmer nicht nur auf das Ob, sondern auch das Wie. Ein ausgefeiltes Feedback-System garantiert die hohe Qualität aller verfügbaren Ansprechpartner. Nur Betreuer mit ausgezeichneten Bewertungen zu Objektauswahl, fachlicher Expertise und uneingeschränktem persönlichen Support bleiben langfristig auf makler.immo gelistet. Wer als Privatperson die innovative Plattform nutzen möchte, muss einzig einige Basisinformationen zu seiner Kaufimmobilie in ein Online-Formular eintragen. Und das ohne Sorge vor versteckten Kosten: Der Suchservice ist völlig unverbindlich und komplett gebührenfrei. Für Anliegen aller Art steht stets ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Die überwältigende Nachfrage nach der außergewöhnlichen Zusammenstellung von immobilienspezifischer KI und persönlicher Beratung spricht für sich. Entsprechend hat sich makler.immo binnen kurzem zu einem der größten Immobilienratgeber im deutschsprachigen Raum entwickelt. Immer mehr Makler treten dem Netzwerk bei, immer mehr Kunden nehmen den zielgruppenausgerichteten Service in Anspruch. Mit zunehmenden Usern steigen wiederum die Effizienz und Präzision des Matching-Systems. So finden sich auf makler.immo selbst für außergewöhnlichste Anfragen die passenden Experten.

Makler.immo verbindet künstliche Intelligenz mit dem persönlichen Immobilien Profi vor Ort. Ein effektives Matching ermöglicht einen reibungslosen Ablauf und den optimalen Erlös beim Verkauf.

