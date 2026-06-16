Perspectix öffnet P´X Industry Solution für KI-gestützte Eingaben

Die Perspectix AG öffnet ihre P´X Industry Solution, eine umfassende Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung für modulare Produktsysteme wie Maschinen und Anlagen der Industrie, für KI-gestützte Eingaben. Perspectix unterstützt Kunden dabei, geeignete KI-Lösungen an die P’X Industry Solution anzubinden und deren Einsatz in bestehende Vertriebs- und Engineering-Prozesse einzubetten.

Die P´X Industry Solution wird von namhaften Herstellern in zahlreichen Branchen an über 15.000 Arbeitsplätzen eingesetzt, um modulare Produktsysteme in individuellen Ausprägungen zu verkaufen. Während der Konfiguration nach den Anforderungen der Kunden werden die Komponenten aus 3D-Katalogen nach den Regeln der Produktlogik zu technisch und wirtschaftlich sinnvollen Lösungen zusammengeführt.

Anforderungen im Dialog mit KI eingeben

Gerade die Übertragung der Kundenanforderungen während der Konfiguration erfordert das Fachwissen und die Erfahrung geschulter Mitarbeiter. In Zukunft können Unternehmen dazu eine KI-Lösung wählen, die zu ihrer IT- und Datenstrategie passt. Im verbalen oder schriftlichen Dialog nimmt der KI-Agent die Anforderungen auf, stellt Rückfragen und übergibt sie strukturiert an die P´X Industry Solution. Die Konfiguration wird nach der individuellen Produktlogik, dem Regelwerk und den Produktdaten des Herstellers von der P´X Industry Solution erstellt. Auf dem gleichen Weg werden Änderungen eingebracht.

Klare Verantwortung – sichere Ergebnisse

„Jeder Hersteller kann seine eigene KI-Strategie verwirklichen“, erklärt André Kälin, CEO der Perspectix AG. „Perspectix verfolgt dabei einen technologieneutralen Ansatz und unterstützt Kunden bei der Implementierung geeigneter Integrationsszenarien.“ Grundsätzlich kommen unterschiedliche Varianten infrage: spezielle KI-Agenten, unternehmensweite KI-Plattformen auf gesicherter Datenbasis oder KI-Assistenten aus ERP-, PLM- und CRM-Systemen. Voraussetzung ist, dass die gewählte Lösung die Anforderungen an Schnittstellen, Sicherheit, Datenzugriff und Compliance der Kunden erfüllt.

Sämtliche Produktdaten und ihre Logik, die Konfigurationsregeln mit ihren Einschränkungen und die Validierung verbleiben ebenfalls in der Verantwortung des Herstellers. So lassen sich Sicherheit und Compliance aber auch Datenkonsistenz und Zugriffsregeln einfacher aufrechthalten.

Die Anwendung der herstellereigenen Produktlogik, technische Berechnungen, Regelprüfungen, die Verwendung von Geometrien und sämtliche ausgegebenen Ergebnisse verbleiben wie bisher bei der P`X Industry Solution. Dadurch bleibt die Qualität der regelbasierten Produktkonfiguration nachvollziehbar, prüfbar und konsistent.

Einfachere Anwendung

Der Zugang zu einer regelbasierten Produktkonfiguration kann durch KI wesentlich erleichtert werden.

Anwender können Anforderungen natürlicher formulieren, Rückfragen im Dialog klären und schneller zu einer strukturierten Konfiguration gelangen. Dadurch kann der Schulungsaufwand reduziert und die Angebotserstellung beschleunigt werden, ohne die geprüfte Produktlogik des Herstellers zu umgehen. Wie das Zusammenspiel funktionieren könnte, zeigt Perspectix in einem Video.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

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Perspectix AG

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