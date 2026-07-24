Peter Straub Immobilienmanagement setzt auf Gesundheitsstandorte in Basel und Bern

Innovative Praxis- und Gewerbeflächen mit attraktiven Mietkonditionen für Gesundheitsberufe

Der Bedarf an modernen Praxis-, Therapie- und Gesundheitsräumen wächst kontinuierlich. Peter Straub Immobilienmanagement reagiert auf diese Entwicklung und positioniert mehrere attraktive Gewerbeflächen in Basel und Bern gezielt für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Aktuell stehen hochwertige Flächen an folgenden Standorten zur Verfügung:Basel – Birsigstrasse, Basel – Pelikanweg, Bern – Laupenstrasse, Bern – Aarbergergasse. Die bereits erfolgreich vermietete Liegenschaft an der Schwarztorstrasse in Bern zeigt, dass hochwertige Gesundheitsstandorte in zentraler Lage stark nachgefragt sind. Gesucht werden unter anderem:Gemeinschaftspraxen, Hausärzte, Fachärzte und Physiotherapie, Ergotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Psychologie und Psychotherapie, Logopädie, Ernährungsberatung, Hebammen, Spitex-Organisationen Medizinische Zentren, Diagnostik- und Therapieanbieter, Gesundheits-Start-ups, Komplementärmedizinische Praxen. Attraktive Rahmenbedingungen: Um den Aufbau neuer Standorte zu erleichtern, werden individuelle Lösungen angeboten. Dazu gehören – je nach Objekt und Vertragsmodell –mietzinsfreie Anfangszeit, Ausbaukostenbeiträge, flexible Mietvertragslösungen sowie Unterstützung bei der Entwicklung moderner Praxiskonzepte.Gesundheitscluster statt klassische Büroflächen“Unser Ziel ist es, an unseren Standorten Gesundheitscluster zu schaffen, in denen unterschiedliche Fachrichtungen voneinander profitieren. Patienten schätzen kurze Wege und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Genau dafür schaffen wir die passenden Immobilien.“Neben klassischen Gesundheitsberufen eignen sich die Flächen auch für Unternehmen aus den Bereichen Prävention, Coaching, Bildung, Digitalisierung im Gesundheitswesen, Medical Beauty sowie gesundheitsnahe Dienstleistungen. Nachhaltige Vermarktung.Die Vermarktung erfolgt über die führenden Immobilienportale, gezielte Direktakquise, LinkedIn- und X-Kampagnen, Fachverbände, Gesundheitsnetzwerke sowie persönliche Kontakte innerhalb der Gesundheitsbranche.Interessierte Unternehmen können individuelle Besichtigungstermine vereinbaren und gemeinsam mit Peter Straub Immobilienmanagement massgeschneiderte Nutzungskonzepte entwickeln.Kontakt :Peter Straub Immobilienmanagement ps@straubundpartner.com / www.straubundpartner.com Vermietung von Gewerbe-, Praxis- und Gesundheitsflächen in Basel und Bern. Weitere Informationen und Besichtigungstermine auf Anfrage.

Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Ergänzend dazu fungiert Peter Straub als unabhängiger Energiebroker für den deutschsprachigen Raum. Ziel ist eine nachhaltige Senkung der Betriebskosten bei voller Transparenz und Versorgungssicherheit, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Gewerbe und Industrie.

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