Pferde, Esel, Spargelessen

Heimatverein Albringhausen-Schorlingborstel besuchte die Aiderbichl-Ranch

Vierzig Gäste mit ihren Drahteseln konnten Annette und André Engelhardt am Sonntag auf der Ballermann Ranch in Blockwinkel, dem nördlichsten Ableger der Tierretter von Gut Aiderbichl, begrüßen.

Jürgen Laschinksi hatte für den Heimatverein Albringhausen-Schorlingborstel und Umzu die Spargel- und Radtour 2026 organisiert, welche die knapp 40 Teilnehmer*innen zu den Pferden, Ponys und Eseln auf die Ballermann Ranch führte. Für die meisten Tourteilnehmer war es der erste Besuch im Blockwinkeler Pferde- und Eselparadies und so war das Interesse an den vielen Tieren und deren Geschichten, die die Engelhardts immer gerne erzählen, sehr groß. Ganz besonders hatten es die kleinen Esel den Mitgliedern des Heimatvereins angetan, die die Streicheleinheiten ihrer Gäste sichtlich genossen.

Gerne hätten die Albringhäuser und Schorlingborsteler noch das zur Ballermann Ranch gehörende Gut Aiderbichl Katzenland besucht. Doch dafür reichte die Zeit dieses Mal leider nicht. Im Gasthaus Erhard Brand wartet bereits mit einem leckeren Spargelbuffet das zweite Highlight auf der diesjährigen Heimatvereins-Radtour.

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