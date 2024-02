Pflege zu Hause mit Konik24: Ihr umfassender Leitfaden

Erfahren Sie alles Notwendige über Pflege zu Hause – So gelingt es richtig

Die Bezeichnung „24-Stunden-Pflege und Betreuung“ beschreibt die Anwesenheit einer qualifizierten Betreuungsperson rund um die Uhr, um Pflege- und Unterstützungsleistungen zu erbringen. In der Woche arbeitet diese Person 40 Stunden, einschließlich eventueller Bereitschaftszeiten. Die genauen Arbeits- und Ruhezeiten werden individuell im Voraus mit der Betreuungskraft vereinbart.

Ist eine 24 Stunden Betreuung für mich geeignet?

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen Hilfe bei der Körperpflege, im Haushalt, beim Essen oder in Bezug auf Mobilität benötigen und den Wunsch haben, in Ihrem vertrauten Umfeld gepflegt zu werden sowie den Einzug in ein Pflegeheim oder Hospiz hinauszuzögern möchten, könnte eine 24-Stunden-Pflege eine Option sein.

Was bedeutet die 24 Stunden Pflege?

Die überwiegende Mehrheit der Menschen wünscht sich, im Alter in den eigenen vier Wänden betreut zu werden. Für viele kommt ein Pflegeheim nicht infrage. Aufgrund des Mangels an Betreuungspersonal in Deutschland und des demografischen Wandels sind wir darauf angewiesen, Unterstützung aus Polen anzunehmen. Und abgesehen von finanziellen Aspekten ist diese Option wesentlich kostengünstiger.

Welche Aufgaben übernimmt eine 24 Stunden Pflegekraft aus Polen?

Die Pflegekraft erfüllt verschiedene Tätigkeiten, abhängig von den individuellen Bedürfnissen:

Körperpflege

Waschen, Duschen, Baden, Zahnpflege, Kämmen und Rasieren. Außerdem kümmert sie sich um das Anpassen der Kleidung und wechselt bei Inkontinenz Windeln.

Hausarbeit

Sie begleitet beim Einkaufen oder erledigt selbstständig Besorgungen. Des Weiteren kocht sie Mahlzeiten, reinigt den Haushalt inklusive Spülen sowie Wäsche waschen und Kleiderwechseln. Bügeln gehört ebenfalls zu ihren Aufgabenbereichen. Zudem sorgt sie für ein angenehmes Raumklima durch Heizen und Lüften.

Verpflegung

Sie geht einkaufen und bereitet die Speisen auch nach Diätregeln vor. Die Nahrung wird mundgerecht zubereitet und bei Bedarf gereicht.

Mobilität

Die Pflegekraft hilft beim Aufstehen sowie Zubettgehen, unterstützt beim Lagern des Patienten im Bett und hilft beim An- bzw. Auskleiden. Sie begleitet den Patienten im Haus während des Gehens oder Bewegens innerhalb der Wohnung. Zusätzlich steht sie dem Patienten zur Seite beim Stehen sowie Treppenhauf-und -absteigen.

Sie leistet Unterstützung bei Verlassen bzw Betreten der Wohnung wie zum Beispiel Begleitung zum Arztbesuch oder Krankengymnastik.

Welche Aufgaben sind von der Betreuungskraft ausgeschlossen?

Die herkömmliche Betreuungskraft ist für die alltägliche Unterstützung und Pflege verantwortlich. Sie darf keine medizinischen Tätigkeiten durchführen, für die eine ärztliche Qualifikation erforderlich ist. Wenn jedoch eine Betreuungskraft benötigt wird, um medizinische Behandlungspflege zu leisten, sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem Berater darüber. In diesem Fall suchen wir eine Betreuungskraft mit anerkanntem medizinischem Examen entsprechend Ihren Anforderungen.

Des Weiteren darf die Betreuungskraft keine Reparaturen an technischen Geräten vornehmen, auch wenn sie diese möglicherweise für ihre Arbeit benötigt. Zudem gehört das Putzen von Fenstern nicht zu den Aufgaben einer Betreuungskraft. Alle Einzelheiten über unzulässige Tätigkeiten werden Ihnen in einem persönlichen Beratungsgespräch erläutert.

Was kostet die Pflege zu Hause aus Polen?

Die Kosten für die Betreuungskraft variieren je nach verschiedenen Faktoren. Dazu zählen Ihre spezifischen Pflegebedürfnisse und die erforderlichen Qualifikationen der Betreuungskraft. Erst nach einer persönlichen Beratung ist es möglich, Ihnen ein individuelles Preisangebot zu unterbreiten.

Warum Pflege Konik24?

24-Stunden Pflege in den eigenen vier Wänden mit Pflege Konik24. Wir bieten qualifizierte und legale häusliche Pflege deutschlandweit an. In der Regel vergehen nur wenige Tage von Ihrer ersten Kontaktaufnahme bis zum Eintreffen Ihrer Betreuungskraft. Ein erfahrener Berater von Pflege KONIK24 wird sich umgehend bei Ihnen melden, um Ihren individuellen Betreuungsbedarf zu besprechen. Sobald Sie Ihre Anfrage stellen, unterstützen wir Sie sofort und sorgen dafür, dass die Pflege und Betreuung Ihres Familienmitglieds, Bekannten oder Kunden schnell entlastet werden kann.

Entdecken Sie mit Pflege Konik24 liebevolle Pflege zu Hause

und genießen Sie Lebensqualität im eigenen Heim. Jetzt beraten lassen.

Kontakt

Pflege Konik24

Lucyna Okroj

Waldseestraße 2a

68219 Mannheim

0621 861 902 41



https://konikpflege24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.