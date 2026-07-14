PFU EMEA (Limited) führt das kostenlose ScanSnap Camera Feature ein, während ScanSnap sein 25-jähriges Jubiläum feiert

Neues Feature erweitert die ScanSnap-Zielgruppe und unterstützt Reseller dabei, umfassendere Gespräche über Dokumentenerfassung zu führen.

London, UK, 14. Juli 2026 – PFU (EMEA) Limited gab heute die Einführung der ScanSnap Camera bekannt, einem neuen Feature, das über die kostenlos erhältliche ScanSnap Home Mobile App verfügbar ist, die das ScanSnap-Erlebnis über dedizierte Hardware hinaus auf Smartphones erweitert und die persönliche Dokumentendigitalisierung zugänglicher macht.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem PFU das 25-jährige Jubiläum von ScanSnap feiert und damit ein Vierteljahrhundert Innovation würdigt, das darauf ausgerichtet war, Digitalisierung einfach, zugänglich und wertvoll für alle zu machen.

Die neue ScanSnap Camera wurde entwickelt, um das ScanSnap-Ökosystem zu erweitern, und ermöglicht es Anwendern, Dokumente, Belege, Visitenkarten und Fotos direkt mit ihrem Smartphone zu erfassen und innerhalb von Sekunden in saubere, durchsuchbare und organisierte digitale Dateien umzuwandeln.

Basierend auf derselben bewährten Bildverarbeitungstechnologie, die auch den ScanSnap-Scannern zugrunde liegt, liefert ScanSnap Camera die hochwertigen Ergebnisse, auf die sich Millionen von Anwender weltweit verlassen. Die automatische Erfassungsfunktion stellt sicher, dass Dokumente ohne Tastendruck gescannt werden, während erweiterte Korrekturfunktionen präzise Ergebnisse in professioneller Qualität liefern.

Zudem stellt ScanSnap Camera die neueste Weiterentwicklung des ScanSnap-Erlebnisses dar: Zum Scannen wird kein Scanner mehr benötigt. Nach einem einfachen Registrierungsprozess können Anwender die ScanSnap Home Mobile App kostenlos herunterladen und sofort damit beginnen, alltägliche Papierdokumente überall und jederzeit zu digitalisieren.

Nach der Erfassung werden Dokumente automatisch in durchsuchbare PDFs umgewandelt, sodass sie leicht gefunden, bearbeitet, verwaltet und geteilt werden können. Anwender können ihre Scans vor dem Speichern neu anordnen, drehen oder optimieren, sodass jede Datei sofort einsatzbereit ist. Gescannte Dokumente können auf dem Smartphone oder in einem Cloud-Dienst gespeichert werden.

Seit der Einführung des ersten ScanSnap-Modells im Jahr 2001 basiert die Marke auf einem einfachen Versprechen: Man muss IT nicht verstehen, um von der Digitalisierung zu profitieren. Mit einem Druck auf die ikonische blaue Taste ermöglichen ScanSnap-Scanner die Umwandlung von Papierinformationen in organisierte digitale Dateien, die leicht gefunden, verwaltet und geteilt werden können.

Brian Fortune, GM Sales von PFU (EMEA) Limited, kommentiert: „ScanSnap Camera eröffnet unseren Partnern eine völlig neue Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten. Indem wir hochwertige Dokumentenerfassung kostenlos auf einem Smartphone verfügbar machen, helfen wir mehr Menschen dabei, den Wert der Digitalisierung zu erleben – und erhöhen die Zugänglichkeit des Scannens. Unsere Reseller-Partner sind dann perfekt positioniert, um das breitere ScanSnap-Portfolio vorzustellen, wenn Anwender mehr Geschwindigkeit, Volumen, Zuverlässigkeit oder Funktionalität benötigen. Es geht darum, mehr Gespräche zu führen, mehr Kunden zu erreichen und gemeinsam den Markt auszubauen.“

Das heutige ScanSnap-Portfolio bietet Optionen für unterschiedliche Arbeitsstile und Anforderungen an die Dokumentenerfassung. Der ultramobile iX100 unterstützt das Scannen unterwegs, während der kompakte iX1300 schnelle, platzsparende Produktivität bietet. Der iX2400 und der iX2500 liefern leistungsstarke Desktop-Performance bei minimalem Einrichtungsaufwand, während der SV600 für das Scannen gebundener Materialien, Bücher und empfindlicher Dokumente ausgelegt ist. Über die gesamte Produktreihe hinweg bleibt das Plug-and-Play-Erlebnis das Herzstück von ScanSnap: Auspacken, anschließen und sofort mit dem Scannen beginnen.

PFU wird das 25-jährige Jubiläum von ScanSnap in den kommenden Monaten mit einer Reihe von Aktivitäten und Initiativen feiern, bei denen die Geschichte der Marke gewürdigt und die weiterhin wichtige Rolle einfacher Digitalisierung für persönliche Produktivität, die Verwaltung im privaten Umfeld und Arbeitsabläufe kleiner Unternehmen hervorgehoben wird.

„Bei ScanSnap ging es schon immer darum, Komplexität zu beseitigen und es jedem leicht zu machen, seine Welt zu digitalisieren“, sagte Yasunari Shimizu, President und CEO von PFU Limited.

„Seit 25 Jahren entwickeln wir das ScanSnap-Erlebnis kontinuierlich weiter und bleiben dabei den Grundsätzen treu, auf denen die Marke aufgebaut wurde. Mit ScanSnap Camera erweitern wir diese Einfachheit noch weiter, bringen das bewährte ScanSnap-Erlebnis in die Tasche jedes Anwenders und ermöglichen mehr Menschen, seinen Mehrwert völlig kostenlos zu erleben.“

ENDE

Hinweise für Redaktionen

Preise und Verfügbarkeit

Die ScanSnap Home Mobile App steht kostenlos zum Download zur Verfügung:

ScanSnap Home App – App Store

oder

ScanSnap Home – Apps on Google Play

Eine Registrierung ist erforderlich.

ScanSnap Camera ist nur in Regionen verfügbar, in denen ScanSnap Cloud unterstützt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.scansnapit.com/

Marken

Produktnamen und Unternehmensnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über PFU

PFU Limited wurde 1960 in Japan gegründet. Auf der Grundlage der durch die Computerentwicklung erworbenen Kompetenzen entwickelt und liefert das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Dokumentenbildverarbeitung, wie beispielsweise Bildscanner. PFU bietet außerdem Support-Services für den Aufbau und Betrieb von IT-Infrastrukturen an, die zur Sicherheit und zum Schutz seiner Kunden beitragen. PFU entwickelt seine Edge-Geräte kontinuierlich weiter, um die Reform von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation seiner Kunden zu unterstützen, die entsprechenden Services bereitzustellen und zur Entwicklung einer nachhaltigen Welt beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pfu.ricoh.com/global/

PFU (EMEA) Limited ist die EMEA-basierte Tochtergesellschaft von PFU Limited mit Sitz in Uxbridge, Vereinigtes Königreich.

Über Ricoh

Ricoh ist ein führender Anbieter integrierter digitaler Services sowie von Druck- und Imaging-Lösungen, die die digitale Transformation von Arbeitsplätzen und Arbeitsumgebungen unterstützen und die Unternehmensleistung optimieren sollen. Mit Hauptsitz in Tokio erreicht Ricoh mit seiner globalen Geschäftstätigkeit Kunden in rund 200 Ländern und Regionen, gestützt auf Wissen, Technologien und organisatorische Fähigkeiten, die über seine 85-jährige Geschichte hinweg entwickelt wurden. Im Geschäftsjahr mit Ende März 2025 erzielte die Ricoh Group einen weltweiten Umsatz von 2.527 Milliarden Yen (ca. 16,8 Milliarden USD). Es ist Ricohs Mission und Vision, Menschen dabei zu unterstützen, Erfüllung durch Arbeit zu finden, indem verstanden und verändert wird, wie Menschen arbeiten, damit ihr Potenzial und ihre Kreativität freigesetzt werden können, um eine nachhaltige Zukunft zu verwirklichen.

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