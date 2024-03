Ph.D Mo Hyung-jin, der führende Arzt im Bereich der plastischen Vulva-Chirurgie

Für Frauen können bei plastischen Eingriffen an der Vulva ähnlich wie bei allgemeinen Eingriffen der Schönheitschirurgie eine Reihe von unerwarteten Nebenwirkungen und Spätfolgen auftreten. Beispielsweise gibt es verschiedene mögliche Spätfolgen, wie zum Beispiel irreparable Narbenbildung, eine Verschlimmerung der Asymmetrie nach der Operation, das Hinterlassen eines abgenutzten Abdrucks oder eine Schädigung der Sensibilität bei dem Geschlechtsakt durch die Operation.

Daher sollte das Krankenhaus für plastische Eingriffe an den inneren Schamlippen mit besonderer Vorsicht und strengerer Sorgfalt ausgewählt werden als bei allgemeineren plastischen Eingriffen. Obgleich das Ergebnis für Fremde natürlich unsichtbar ist, sind die inneren Schamlippen für das Gefühl während des Geschlechtsaktes von besonderer Bedeutung. Bevor Sie sich daher für ein Krankenhaus entscheiden, sollten Sie die Vorher- Nachher-Bilder, Bewertungen, Operationskosten und Operationsmethoden sorgfältig überprüfen. Insbesondere ist zu prüfen, ob die Operation sowohl funktionell als auch hinsichtlich der äußerlichen Form der inneren Schamlippen sicher durchgeführt wird.

In der Vergangenheit war die plastische Chirurgie im Bereich der inneren Schamlippen aufgrund einer Schädigung der sexuellen Sensibilität oft rigoros, da die inneren Schamlippen mit einem Skalpell geschnitten und die Farbe mit einem Laser korrigiert wurde, und es ist bekannt, dass es viele Fälle gab, in denen die Schamlippen sich tauber anfühlten als vor der Operation, da nach der Operation Spuren von Nähten vorhanden sind. Im Gegensatz zu allgemeinen chirurgischen Eingriffen gibt es jedoch keine Blutungen und keine Spuren von Nähten, da ein Laser namens „Wunderlicht“ angewendet wird, und es gibt Fälle, in denen eine Operation durchgeführt wird, um die inneren Schamlippen wiederherzustellen, die nach der Geburt schlaff wurden und sich dunkel verfärbten und es wird die Narbe durch die Schnittwunde am Damm entfernt.

Die plastische Chirurgie mit einem 3D-Laser für die inneren Schamlippen verwendet wird, die von einer Frauenklinik und der Gangnam Podo Frauenklinik in Seoul, Republik Korea, durchgeführt wird, ist eine Methode der plastischen Chirurgie der vierten Generation für die inneren Schamlippen, die eigenständig vom Ph.D Mo Hyung-jin, dem Klinikchef, entwickelt wurde. Die Operation wird zu 100 % mit einem Laser durchgeführt, um Nervenschäden durch eine vollständige Bestattungsmethode durch Mikroversiegelung zu vermeiden, bei der es sich um eine plastische Chirurgie an der Vulva der dritten Generation ohne Naht und Narben und Schäden beim Geschlechtsakt handelt.

Der Ph.D Mo Hyung-jin, zum Beispiel, dem Klinikchef der Gangnam Podo Frauenklinik, verfügt über Klinkerfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der weiblichen plastischen Chirurgie, außerdem verbreitete er Erfahrungen über diese Eingriffe der weiblichen plastischen Chirurgie seit 2004 durch die Akademie der weiblichen plastischen Chirurgie in weite Kreise. Im Jahr 2010 wurde er durch seine Eingriffe vom International Biographical Centre in Cambridge (IBC) in Großbritannien zu einem der weltweit 100 besten medizinischen Experten auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie der weiblichen Genitalien gewählt und wurde erstmals als führend auf dem Gebiet der weiblichen Genitalchirurgie als Schönheitschirurg anerkannt.

Aufgrund seiner herausragenden Forschungsleistungen und Präsentationen seiner Arbeiten wurde er in der 2017 Ausgabe von Marquis Who’s Who, einem der drei wichtigsten biografischen Werken der Welt, aufgeführt und für seine unübertroffenen Laserverfahren für die inneren Schamlippen im Ausland, darunter in Großbritannien, in Deutschland und den Vereinigten Staaten, anerkannt. Er wurde auch auf Konferenzen in Übersee eingeladen, um Vorträge zu halten. Neben den chirurgischen Eingriffen unterrichtete er auch für Experten das Know-how in der plastischen Chirurgie für die inneren Schamlippen.

Der Ph.D Mo Hyung-jin sagte: „Man muss den Grad der Verformung durch Bilddiagnose überprüfen, bevor plastische Eingriffe an der Vulva durchgeführt werden, und dafür entwerfen wir ein 3D-Design, mithilfe dessen wir operieren können, um Nebenwirkungen zu minimieren und um die Zufriedenheit nach der Operation zu erhöhen“, dazu fügte er hinzu: „Da es sich bei den inneren Schamlippen selbst um einen sehr sensiblen Bereich handelt, muss sorgfältig geprüft werden, ob es sich bei dem Chirurgen, der eine solche Operation ausführt, um einen erfahrenen Fachmann im In- und Ausland handelt.“

