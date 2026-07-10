Philia Intensiv erreicht die Jurystufe beim „Großen Preis des Mittelstandes 2026“

Prenzlau/Stavenhagen. Die Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG hat einen weiteren wichtigen Meilenstein im Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2026“ erreicht. Nach der erfolgreichen Nominierung wurde das Unternehmen nun in die begehrte Juryliste aufgenommen und zählt damit zu den besten mittelständischen Unternehmen Deutschlands, die weiterhin im Rennen um die renommierte Auszeichnung der Oskar-Patzelt-Stiftung sind.

Der 32. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“ befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase. Von insgesamt 4.842 bundesweit nominierten Unternehmen, Kommunen und Banken haben es lediglich 473 Teilnehmerin die Jurystufe geschafft. Darunter befinden sich 351 mittelständische Unternehmen, 14 wirtschaftsfreundliche Kommunen sowie 7 mittelstandsfreundliche Banken. Nun entscheiden die zwölf Regionaljurys und die abschließende Bundesjury darüber, wer zu den „Besten der Besten“ gehören wird.

Für die Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG ist das Erreichen der Jurystufe eine besondere Auszeichnung und zugleich eine Bestätigung ihrer erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen hat sich auf die außerklinische Intensivpflege in Brandenburg sowie auf die ambulante Pflege in Mecklenburg-Vorpommern spezialisiert und verfolgt das Ziel, Menschen mit hohem Pflegebedarf eine individuelle, professionelle und würdevolle Versorgung zu ermöglichen.

Mit einem engagierten Team, hohen Qualitätsstandards und einer konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten leistet Philia Intensiv täglich einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf eine moderne und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, die von Wertschätzung, Weiterbildung und langfristiger Personalentwicklung geprägt ist.

„Die Aufnahme in die Juryliste erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz. Sie ist eine Anerkennung für die Leistungen unseres gesamten Teams und für das Vertrauen unserer Patientinnen, Patienten und ihrer Angehörigen“, erklärt die Geschäftsführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Leistungen finden Interessierte unter www.philia-intensiv.de

Mit dem Erreichen der Jurystufe unterstreicht Philia Intensiv einmal mehr seine Rolle als verantwortungsbewusstes, innovatives und zukunftsorientiertes mittelständisches Unternehmen in Deutschland.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Prenzlau und Engagement in Stavenhagen hat sich als ambulanter Pflegedienst auf die außerklinische Intensivpflege in Brandenburg spezialisiert sowie der ambulanten Pflege in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben.

Kontakt

Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG

Dr. Lutz Golz

Brüssower Allee 96

17291 Prenzlau

03984 /48 23 071

03984 /48 23 070



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