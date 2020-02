PlagScan als eine der besten Anwendungen zur Plagiats-Erkennung bewertet

PlagScan wurde vom European Network for Academic Integrity als einer der besten Anbieter für Text-Matching-Software bewertet. Das Ergebnis fußt auf mehreren Tests, die Leistung, Quellenerfassung und Nutzbarkeit von 15 Produkten weltweit verglichen.

Köln (Februar 2020) – Das European Network for Academic Integrity (ENAI) hat PlagScan als eine der besten Lösungen für Erkennung von Plagiaten bewer- tet. PlagScan schnitt im Vergleich mit 14 anderen Anbietern in Nutzbarkeit am besten ab. Im ENAI-Report ist PlagScan in den Empfehlungen für Text-Matching-Software aufgeführt. Die Publikation ist gesponsert von der HTW Berlin.

Hauptziel der Tests war die Anwendungen in Nutzbarkeit und Erfassungsreichweite zu testen. Die Kriterien dafür deckten unterschiedliche Aspekte ab. Von der Menge und dem Umfang der Dokumente, die überprüft werden können, bis hin dazu, wie klar erfasste Stellen gekennzeichnet werden und wie verständlich die Darstellung der Ergebnisse ist.

Faire Bewertung und hilfreiches Feedback unterstützen

Bei den Tests seien die unterschiedlichen Arten und Wege der Plagiierung berücksichtigt worden, heißt es im Report. Ebenso wurden auch die begrenzte Zeit und andere Hindernisse berücksichtigt, denen Lehrkräfte beim Prüfen und Bewerten gegenüberstehen.

“Software, die Übereinstimmungen zwischen Texten nden, sind eine große Hilfe, um Urheberschaft zu klären. Die Verantwortung diese Ergebnisse zu bewerten liegt jedoch einzig beim prüfenden Menschen”, sagt Markus Goldbach, Gründer und CEO von PlagScan. “Während uns also die maschinelle Intelligenz hilft, Dokumente ef zient zu untersuchen, sind es in entschei- dender Instanz die Lehrkräfte, die Prü inge benoten und ihnen beibringen sauber und akademisch zu arbeiten. PlagScan existiert, um Lehrkräfte bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Wir freuen uns, dass unserem Dienst hier- mit diese hohe Wertschätzung zuteil wurde.”