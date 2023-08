Planview kündigt als branchenweit Erster eine Zusammenführung von Portfoliomanagement, agiler Planung und Value Stream Management an

Das neue Angebot Digital Product Insights beschleunigt den Erfolg digitaler Initiativen durch die Verknüpfung von Softwarebereitstellung mit entscheidenden Geschäftszielen und -ergebnissen

KARLSRUHE – 1. August 2023 – Planview mit seiner führenden Plattform für digitales, vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Umsetzung und Bereitstellung kündigt heute ein neues, am Markt bislang beispielloses Angebot an: Digital Product Insights. Dieses Angebot zeichnet sich durch die Kombination von Portfoliomanagement und agiler Planung mit den im Zuge des Value Stream Managements (VSM) und anhand von Objectives und Key Results (OKR) gewonnenen Insights aus. Planview ist das erste und einzige Unternehmen auf dem Markt, das Organisationen eine vernetzte, datengestützte Transparenz über die gesamte Lebenszeit einer Strategie bietet und so die Softwarebereitstellung mit dem Business verknüpft. Dadurch erhalten Organisationen einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen und die objektive Performance. Mit dieser Ankündigung wird Planview seiner Mission gerecht, die Zukunft der digitalen vernetzten Arbeit zu gestalten. Unternehmen erhalten die konkrete Möglichkeit, organisatorische Silos aufzubrechen, indem sie auf einheitliche Metriken und gemeinsame Erkenntnisse hinsichtlich der Geschäftsergebnisse zurückgreifen, die in einer einzelnen Ansicht zusammengeführt werden.

„Viel zu lange waren Geschäftsstrategien und die Art und Weise, in der die Softwarebereitstellung zur Umsetzung dieser Strategien beiträgt, durch eine Art Blackbox voneinander getrennt“, sagt Razat Gaurav, CEO von Planview. „Um in der heutigen schnelllebigen Zeit erfolgreich zu sein, benötigt die gesamte C-Suite, vom CEO über den CFO bis hin zum CTO, einheitliche, in Echtzeit verfügbare und aussagekräftige Daten über den Zustand der Geschäftsinitiativen und digitalen Transformationsinitiativen der gesamten Organisation. Planview bietet eine innovative Möglichkeit, vorausschauende Bereitstellungseinblicke und Stimmungsanalysen zu nutzen und sie bei Portfolio-, Value-Stream- und Teamplänen zu berücksichtigen. So stellen Organisationen schnellere Feedbackschleifen sicher, die zu besseren Entscheidungen und letztendlich besseren Ergebnissen führen. Endlich wird Licht in das Dunkel dieser Blackbox gebracht.“

Einer der wichtigsten Dateninputs für die neuen Digital Product Insights ist die KI-gestützte Sentimentanalyse. Dabei werden Kommentare auf positive, negative oder neutrale Formulierungen hin untersucht, um einen ganzheitlichen Überblick über die Performance des Plans zu erhalten und um die proaktive, datengestützte Entscheidungsfindung und die zuverlässige Vorhersagbarkeit der Bereitstellung weiter zu unterstützen. Vernetzte, mehrstufige Objectives und Key Results sind eine weitere maßgebliche Datenquelle, die eine durchgängige Ausrichtung der Unternehmensziele innerhalb der Lösung ermöglicht und den Kontext zur Strategie, Planung und Arbeit in der Organisation herstellt.

„Planview unterstützt unsere Organisation in Form einer ganzheitlichen Transparenz, die uns Digital Product Insights bietet“, sagt Brendan Hopper, CIO für Technologie, Commonwealth Bank of Australia. „Es ermöglicht uns zu verstehen, wie unsere Software-Delivery-Organisation zu unseren strategischen Ergebnissen beiträgt, und gibt uns die Informationen, die wir brauchen, um den Kurs proaktiv zu ändern und unsere Pläne anzupassen, damit wir mit unseren Ergebnissen schneller auf den Markt kommen und die Erwartungen unserer Kunden besser erfüllen können.“

„Das Zusammenführen von Strategie-, Planungs- und Bereitstellungserkenntnissen in einer einzigen Ansicht ist entscheidend für den Erfolg der digitalen Transformation und für den Mehrwert“, sagt Mik Kersten, CTO von Planview und Autor des Bestsellers Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework. „Mit diesem Angebot bieten wir eine bessere Möglichkeit, das Portfoliomanagement und die agile Planung mit der Delivery Engine zu verbinden. Und Organisationen geben wir einen leistungsstarken, datenreichen, konsolidierten Überblick darüber, wie ihre Delivery-Teams zu den Geschäftsergebnisse beitragen. Die typische Berichterstattung in einem Softwareunternehmen erfolgt rückwirkend und ist reaktiv und unzusammenhängend. Um tatsächlich einen neuen Kurs einschlagen zu können und Kapazitätsplanungs- und Finanzierungsentscheidungen zu treffen, müssen Organisationen in der Lage sein, die Portfolios, Value Streams und Teams kontinuierlich mit Insights im Hinblick auf die Bereitstellung und Prozesse zu versorgen, während die Arbeit erledigt wird.“

„Diese neue Funktion gibt uns genau dazu die Möglichkeit. Anhand des Feedbacks rund um die Bereitstellung können Pläne, Prozesse und Kapazitäten so ausgerichtet werden, dass ein größerer Mehrwert und eine höhere Effizienz erzielt werden, während gleichzeitig die Ausrichtung der Organisation auf gemeinsame Objectives und Key Results sichergestellt wird. Dies ist nicht möglich, wenn die Systeme, Teams und Tools nicht miteinander verbunden und nicht aufeinander abgestimmt sind“, fügte er hinzu.

Ergänzend zu dieser Funktionalität kündigt Planview zwei weitere Innovationen rund um die Bereitstellung einer datengestützten Transparenz an, um die Verbindung zwischen Softwarebereitstellung und Geschäftsergebnissen weiter zu stärken.

– Der Planview Universal Connector, der bei ausgewählten Planview Partnern erhältlich ist, erweitert die Konnektivität über die gesamte Toolchain des Unternehmens hinweg und ermöglicht es Organisationen, ihre internen oder branchenspezifischen Anwendungen weiterhin als Teil der Werterbringungskette zu nutzen und sie gleichzeitig nahtlos in das gesamte Planview Ökosystem zu integrieren. Diese Neuerung fördert die Effizienz und die Kontinuität der Wertschöpfung und verbessert die Fähigkeit von Planview, ganzheitliche, datengesteuerte Transparenz über den gesamten Bereitstellungslebenszyklus zu bieten.

– Roadmaps für Teams helfen Organisationen bei der visuellen Darstellung der Pläne als Zeitleiste bis zum Erreichen von Geschäftsergebnissen und der Fertigstellung der Arbeitsergebnisse. Wenn diese interaktiven Roadmaps gemeinsam mit Digital Product Insights verwendet werden, lassen sich Produktausrichtung und -erwartungen während der gesamten Bereitstellung steuern und abstimmen.

Planview wurde als Leader im 2023 Gartner® Magic Quadrant TM für Strategic Portfolio Management eingestuft. Zudem wurde das Unternehmen auch im Bericht „The Forrester Wave™: Value Stream Management, Q4 2022“, als Leader genannt.

Weitere Informationen darüber, wie Planview die Konvergenz von Portfoliomanagement, agiler Planung und Value Stream Management vorantreibt, erhalten Sie im Webinar Connect Portfolio Management and Agile Planning to Your Delivery Engine with Value Stream Management am 17. August um 16:30 Uhr CEST. Registrieren Sie sich hier.

Gartner, Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management, Anthony Henderson, Daniel Stang, John Spaeth, Shailesh Muvera, Woojin Choi, 25. April 2023. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder der angeschlossenen Unternehmen in den USA und weltweit und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marker von Gartner, Inc. und/oder der angeschlossenen Unternehmen. Beide werden mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Serviceleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, sich auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu beschränken. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen verstanden werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Studie sowie jegliche Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

