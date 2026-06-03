Plaud stellt Plaud Team vor

und verwandelt Gespräche am Arbeitsplatz in organisatorische Intelligenz

Ein großer Teil des Wissens und der Entscheidungsfindung in Unternehmen entsteht nicht in Dokumenten, sondern in Gesprächen – in Meetings, Telefonaten und spontanen Abstimmungen, in denen Ideen entstehen, Entscheidungen getroffen und nächste Schritte festgelegt werden. Doch sobald diese Gespräche beendet sind, geht dieser wichtige Kontext oft verloren.

Plaud, die weltweit nach Absatzvolumen führende Marke für KI-gestützte Notizlösungen, hat heute Plaud Team vorgestellt – einen neuen Team-Workspace, der Unternehmen dabei unterstützt, Gespräche dort festzuhalten, zu strukturieren und nutzbar zu machen, wo Zusammenarbeit tatsächlich entsteht.

Die Einführung spiegelt einen Wandel wider, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet. Mit inzwischen mehr als zwei Millionen Nutzern weltweit hat sich Plaud zunehmend organisch innerhalb von Teams etabliert – von jungen Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. Was ursprünglich als persönliches Produktivitätstool begann, entwickelte sich immer stärker zu einem festen Bestandteil moderner Teamarbeit und machte einen zentralen Bedarf sichtbar: Nicht nur Notizen zu erfassen, sondern auch die dahinterliegenden Gedanken, Diskussionen und Entscheidungsprozesse langfristig verfügbar zu machen und darauf aufzubauen.

Mit Plaud Team reagiert das Unternehmen auf genau diesen Bedarf und entwickelt KI-gestütztes Notieren vom persönlichen Produktivitätstool hin zu einer gemeinsamen Wissens- und Intelligenzebasis für Teams und Unternehmen weiter.

„Der wichtigste Teil des Denkens passiert meist, bevor überhaupt etwas aufgeschrieben wird“, sagt Nathan Xu, Mitgründer und CEO von Plaud. „Er entsteht in Gesprächen – wenn Menschen Ideen testen, Probleme einordnen und gemeinsam herausfinden, was als Nächstes zu tun ist. Plaud Team wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, genau diesen Kontext festzuhalten und darauf aufzubauen. Unternehmen funktionieren nicht über Dokumente – sie funktionieren über Menschen und über Gespräche.“

Mit Plaud Team können Unternehmen Gespräche aus persönlichen Meetings, Telefonaten und Online-Diskussionen strukturieren und daraus eine gemeinsame Wissensgrundlage für das gesamte Unternehmen schaffen. Anstatt Gespräche als flüchtig zu behandeln, hilft Plaud Team dabei festzuhalten, was besprochen wurde, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche nächsten Schritte daraus entstehen – bei gleichzeitiger Wahrung von Privatsphäre, Kontrolle und Vertrauen.

Plaud Team erweitert die bisherigen Kernfunktionen von Plaud vom Einzelnen auf das gesamte Team. Die Lösung bietet dedizierte Team-Workspaces für Bereitstellung, Verwaltung und Zusammenarbeit sowie zentrale Abrechnung, Benutzer- und Gerätesteuerung und umfassende Workspace-Kontrollen. Notizen bleiben standardmäßig privat, sofern Nutzer sie nicht aktiv freigeben. Unternehmen erhalten damit einen strukturierten und kontrollierbaren Weg, KI-gestütztes Notieren teamübergreifend einzuführen – ohne die Einfachheit zu verlieren, die die Verbreitung von Plaud ursprünglich möglich gemacht hat.

Kollaborationsfunktionen, die später in diesem Jahr eingeführt werden, sollen diesen Ansatz weiter ausbauen. Teams werden Gesprächsinhalte und Kontext organisationsweit zentral verfügbar machen können, sodass alle Beteiligten abgestimmt und auf dem neuesten Stand bleiben – selbst dann, wenn sie nicht direkt am Gespräch beteiligt waren.

Unternehmen, die bereits mit dem Team-Tarif arbeiten, bestätigen diesen Nutzen:

„In unserer Arbeit sind Präzision, Fingerspitzengefühl und Vertrauen in jedem Gespräch entscheidend“, sagt Dean Benard, President und CEO von Benard and Associates. „Plaud hilft meinem Team dabei, wichtige Details aus Interviews, Gesprächen und Fallbesprechungen festzuhalten, ohne den menschlichen Kontext dahinter zu verlieren. Mit Plaud Team erhalten wir nun eine noch strukturiertere Möglichkeit, die Zusammenarbeit innerhalb unserer Kanzlei zu stärken und gleichzeitig den hohen Anspruch an Sorgfalt und Professionalität zu wahren, den unsere Arbeit erfordert.“

Zum Marktstart umfasst Plaud Team zentrale Abrechnung, Benutzer- und Gerätemanagement sowie umfassende Workspace-Kontrollen – alles auf Basis derselben Sicherheits- und Datenschutzinfrastruktur auf Enterprise-Niveau, auf die Unternehmen vertrauen können. Daten werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Enterprise-KI-Workflows arbeiten standardmäßig ohne Datenspeicherung und ohne Modelltraining, während regionales Cloud-Hosting in den Vereinigten Staaten, Europa, Singapur und Japan unterstützt wird.

Preis & Verfügbarkeit:

Mit dem Plaud Team-Plan profitieren Nutzer in der Early-Bird-Phase von vergünstigten Konditionen: Das Monatsabo kostet 29,00 EUR, während der Preis bei jährlicher Abrechnung auf 15,60 EUR pro Monat sinkt. Nach Ablauf der Early-Bird-Phase gelten die regulären Listenpreise von 36,50 EUR pro Monat beziehungsweise 19,50 EUR pro Monat im Jahresabo. Dadurch bietet das Early-Bird-Angebot eine attraktive Möglichkeit, das Team-Paket langfristig zu einem deutlich reduzierten Preis zu sichern.

Plaud Team ist ab sofort unter plaud.ai/team verfügbar.

Plaud entwickelt den vertrauenswürdigsten AI-Work-Companion für Fachkräfte und steigert so Produktivität und Performance durch intelligente Notizlösungen – seit 2023 vertrauen über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit auf Plaud. Mit der Mission, menschliche Intelligenz zu verstärken, gestaltet das Unternehmen die nächste Generation von Intelligence-Infrastruktur und Interfaces, die festhalten, was wir sagen, hören, sehen und denken.

Mit Hauptsitz in San Francisco verbindet Plaud innovative Hardware, Software und Cloud-Technologien und definiert damit Human-AI-Intelligence neu. Höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards wie ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, SOC 2, HIPAA, EN 18031 sowie vollständige DSGVO-Konformität gewährleisten, dass Nutzerinnen und Nutzer jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten behalten – von Zugriff und Korrektur über Löschung und Datenübertragbarkeit bis hin zur Einschränkung der Verarbeitung. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und sicher verarbeitet.

Für seine Innovationskraft und Nutzerfreundlichkeit wurde das Plaud NotePin mit dem Good Design Award 2025 ausgezeichnet. Kontinuierlich erweitert Plaud seine Funktionen und Produktgenerationen und präsentiert diese regelmäßig auf internationalen Fachmessen wie der CES.

Mehr Informationen unter www.plaud.ai

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