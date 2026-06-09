Plexus legt Nachhaltigkeitsbericht für 2025 vor

EMS-Experte veröffentlicht Fortschritte bei Klimazielen, Ressourcenschonung und sozialem Engagement

Darmstadt, 09. Juni 2026 – Plexus Corp., Anbieter von Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS), stellt den Sustainability Report für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Nachhaltigkeitsbericht gibt Einblicke in die zentralen Entwicklungen des Unternehmens in den Bereichen

Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance).

Zu den zentralen Ergebnissen 2025 zählen der Ausbau erneuerbarer Energien, die Reduktion von Emissionen und eine geringere Abfallintensität. Die an den eigenen Standorten erzeugte erneuerbare Energie stieg gegenüber dem Vorjahr um 94 %. Zudem übertraf der EMS-Spezialist seine Ziele für Emissions- und Abfallintensität. Konkret erreichte Plexus eine absolute Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 15 % und senkte die Abfallintensität im Bereich Waste to Landfill um 31 %. Auch die Zahl der Standorte mit Zero-Waste-to-Landfill-Status hat sich gegenüber 2024 mehr als verdoppelt. Weltweit erfüllen acht Standorte die dafür geltenden Kriterien.

Klares Reduktionsziel bis 2033

Darüber hinaus dokumentiert der Bericht eine grundlegende Weiterentwicklung der Klimastrategie. Plexus wechselte im Geschäftsjahr 2025 von intensitätsbasierten Emissionszielen zu absoluten Emissionsminderungszielen. Bislang betrachtete der EMS-Spezialist seine Emissionen vor allem im Verhältnis zur Unternehmensentwicklung, etwa zu Wachstum oder Produktionsmenge. Seit 2025 bewertet Plexus die tatsächliche Gesamtmenge seiner Scope-1- und Scope-2-Emissionen. So richtet das Unternehmen seine Strategie an international führenden Standards aus.

In diesem Zuge setzt sich der EMS-Dienstleister ein klares Reduktionsziel. Bis 2033 sollen die absoluten Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und Scope 2 um 54,6 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 sinken. Als Zwischenschritt strebt Plexus für das Geschäftsjahr 2026 eine absolute Reduktion von 25 % gegenüber demselben Basisjahr an. Die Roadmap dafür umfasst drei zentrale Handlungsfelder: höhere Energieeffizienz im globalen Produktionsnetzwerk, Prozessinnovationen zur Reduktion von Emissionen direkt am Entstehungsort sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien.

„Seit mehr als 45 Jahren arbeitet Plexus daran mit, Produkte zu entwickeln, die zu einer besseren Welt beitragen. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 zeigt, wie eng Transparenz, Verantwortung und unsere Unternehmensvision miteinander verbunden sind“, erklärt Todd Kelsey,

Präsident und CEO von Plexus. „Mit der Umstellung auf absolute Emissionsreduktionsziele gehen wir einen wichtigen Schritt auf unserem

Nachhaltigkeitsweg. So stellen wir sicher, dass unsere Umweltauswirkungen im Fokus bleiben. Gleichzeitig treiben wir weiterhin Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden voran und schaffen langfristigen Wert für unsere Stakeholder.“

Das Team im Mittelpunkt

Das ESG-Programm des EMS-Experten umfasst zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der weltweit mehr als 20.000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 baute Plexus seine Angebote zur mentalen Gesundheit aus. Über spezialisierte Unterstützungsprogramme erhielten Mitarbeitende im Durchschnitt viermal schneller Zugang zu Betreuung als über klassische Employee-Assistance-Programme.

Eine wichtige Rolle spielen auch die Employee Resource Groups (ERGs). In diesen Netzwerken können sich Beschäftigte standort- und

bereichsübergreifend vernetzen und gesellschaftliches Engagement vorantreiben. Im Geschäftsjahr 2025 stieg die Zahl dieser Netzwerke weltweit von 53 auf 55. Zudem leisteten Plexus-Mitarbeitende im Rahmen des Volunteer-Time-Off-Programms 32.054 bezahlte Freiwilligenstunden in lokalen Initiativen. Das entspricht einem Anstieg von 46,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Den kompletten Sustainability Report Fiscal 2025 zum Download sowie weitere Informationen zum

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Mit einem klaren Fokus auf Höchstleistung und Qualität unterstützt der EMS-Experte seine Kunden dabei, hochkomplexe Produkte in anspruchsvollen, regulierten Umgebungen zu entwickeln, zu fertigen und zu betreuen. Die innovativen Lösungen von Plexus begleiten den gesamten Produktlebenszyklus und entstehen dort, wo modernste Technologie auf konkreten Nutzen für Menschen trifft – von lebensrettenden medizinischen Geräten und sicherheitskritischen Produkten für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bis hin zu Systemen der industriellen Automatisierung und Anlagen für die Halbleiterfertigung. Plexus entwickelt diese Lösungen in enger Zusammenarbeit mit marktführenden und disruptiven globalen Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Gesundheitswesen/Lebenswissenschaften und Industrie. Dafür engagieren sich weltweit über 20.000 Mitarbeitende an 26 Standorten in den Regionen Amerika („AMER“), Asien-Pazifik („APAC“) sowie Europa, Naher Osten und Afrika („EMEA“). Weitere Informationen über Plexus finden Sie auf der Website unter www.plexus.com

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