Plus X Award für Amica Ausgezeichnete Markenqualität 2026

Unabhängige Fachjury würdigt Amicas alltagsorientierte Produktphilosophie und stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis – wie bereits 2025

Verlässlichkeit zahlt sich aus: Amica erhält wiederholt Plus X Award für „Ausgezeichnete Markenqualität“

Ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Sortiment, das konsequent an echten Nutzungsbedürfnissen ausgerichtet ist, und Geräte, die im Alltag funktionieren – für diese Markenstärke erhielt Amica den Plus X Award für „Ausgezeichnete Markenqualität“. Bereits 2025 würdigte der Plus X Award Amica mit demselben Siegel – und bestätigt damit die langfristige Markenstrategie des Unternehmens.

„Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir entwickeln Geräte, die im Alltag funktionieren – nicht auf dem Papier. Dass die Jury des Plus X Awards genau das honoriert, freut uns sehr,“ sagt Marcel Kühn, Director Sales & Marketing bei Amica International.

Alltagstauglichkeit als Leitprinzip

Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass Amica für eine klare, alltagsorientierte Produktphilosophie steht. Die Marke überzeugt durch verlässliche Funktionalität und eine solide Verarbeitung, die sich im täglichen Einsatz bewährt – und Anwenderinnen und Anwendern eine unkomplizierte Nutzung ermöglicht. Anstatt technologische Komplexität in den Vordergrund zu stellen, liegt der Fokus auf nachvollziehbarer Produktgestaltung, die den tatsächlichen Bedürfnissen im Alltag entspricht.

Breites Sortiment, gezielte Auswahl

Die Jury hebt zudem hervor, dass Amica als Vollsortimenter ein umfangreiches Angebot an Elektrogroßgeräten für Küche und Haushalt bereithält. Das ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern eine pragmatische Auswahl entlang ihrer konkreten Bedürfnisse – und genau das wertet die Jury als Markenstärke.

Plus X Award: Gütesiegel für nachgewiesene Markenstärke

Der Plus X Award steht international für Innovation, Qualität und Markenexzellenz. Jährlich bewertet eine unabhängige Fachjury Marken in sieben Kategorien – von Design über Bedienkomfort bis hin zu Ökologie. Das Siegel „Ausgezeichnete Markenqualität“ nimmt dabei die Gesamtwahrnehmung einer Marke in den Blick: nicht einzelne Produkte, sondern Konsistenz, Zuverlässigkeit und klare Positionierung über einen längeren Zeitraum. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ein verlässliches Zeichen dafür, dass Qualität nicht behauptet, sondern belegt ist.

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

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Bildquelle: Amica