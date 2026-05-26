PoINT S3-to-Tape Lösung um LTFS erweitert

Siegen. Mit der neuen Version seiner bewährten S3 Object Storage Lösung für Tape bietet PoINT Software & Systems die optionale Unterstützung des LTFS-Formats.

Das Software-Produkt PoINT Archival Gateway ist eine Object Storage Lösung, die die Archivierung von Daten auf Tape-Medien über die standardisierte S3 Schnittstelle ermöglicht. Große Disk Caches sind dabei nicht erforderlich. Neben dem PoINT-eigenen und optimierten Datenformat kann die neue Version jetzt auch das standardisierte LTFS-Format schreiben. Der gemischte Betrieb beider Formate für verschiedene Datensätze wird ebenfalls unterstützt.

Mit der neuen PoINT Archival Gateway Version können Kunden selbst entscheiden, in welchem Format sie die Datensätze auf ihre Tapes schreiben wollen. Beim Zugriff über PoINT Archival Gateway werden alle S3-Features wie z.B. Versionierung vollständig unterstützt.

Tape-Medien im LTFS-Format bieten Unabhängigkeit von der schreibenden Software und können in einem LTFS-kompatiblen System gelesen werden. In der LTFS-Implementierung von PoINT sind die Datenobjekte unmittelbar und ohne Umweg z.B. über Container als einzelne Dateien sichtbar und lesbar.

Alternativ bieten Tape-Medien im PoINT-eigenen Format maximale Performance und Effizienz sowie optionales Erasure Coding. Nach wie vor stellt PoINT auch für das eigene Format auf Wunsch eine Formatspezifikation und ein Kopierprogramm im Source Code zur Verfügung. So haben Kunden auch bei diesem Format die Möglichkeit, ihre Datenobjekte unabhängig von PoINT wiederherzustellen.

Kunden mit gültigem Support-Vertrag haben Anspruch auf das Upgrade mit LTFS Support ohne Berechnung.

Weitere Informationen auf www.point.de.

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

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