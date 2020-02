Polnische Zigaretten günstiger online kaufen? Geht das?

Zigaretten sind in Polen zum Beispiel in Supermärkten, Tankstellen und auf den sogenannten Polenmärkten oder in Online Zigarettenshops erhältlich. Beim Kauf von polnischen Zigaretten sollten Sie jedoch unbedingt darauf achten, dass es sich um Zigaretten handelt, die in Polen bereits versteuert wurden (erkennbar an der Steuerbanderole). Nur für diese Zigaretten gilt die Freimenge des Zolls.

Was sind Online-Zigarettenshops und wo finde ich sie? Zigarettenshops wie zB. zigarettenkaufen.com findet man leicht im Internet. Es handelt sich in der Regel um polnische Zigaretten-Geschäfte die Ihre Artikel auch online zum Kauf anbieten und Ihre Zigaretten sogar nach ganz Europa versenden. Für Deutsche lohnt sich ein Einkauf aufgrund der günstigen Preise. Oftmals erfolgt sind diese Onlieshops für Zigaretten soger auf Deutsch. Der Einkauf kann in der Regel mit Zloty oder Euro bezahlt werden.

Mindestalter für das Rauchen und Kaufen von günstigen Zigaretten in Polen In Polen sind der Erwerb und das Bestellen von Zigaretten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr verboten. Es ist möglich, dass Verkäufer beim Kauf von Zigaretten im Geschäft einen Ausweis sehen möchten und diese nur bei entsprechendem Mindestalter herausgeben. Wie viele Zigaretten darf man nach Deutschland bestellen? Seit dem 1. Mai 2004 gehört Polen zur Europäischen Union.

Somit gelten die Bestimmungen der EU, wenn es um den Import oder Export von Zigaretten geht. Eine Bestellung zb. Bei dem Onlineshop zigarettenkaufen.com ohne Verzollung ist für folgende Freigrenzen möglich: 800 Zigaretten (in einer Stange sind etwa 200 Zigaretten enthalten) oder 1000 g Rauchtabak Für diese Mengen gilt die Steuerbefreiung (nur für Zigaretten mit polnischem Steuerzeichen oder Zigaretten mit Steuerzeichen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union).