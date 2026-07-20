Polpette neu auf der Karte

Ab Mitte August bringt Patin Nina Serra ein sardisches Familienrezept mit regionalen Spitzenzutaten

Berlin, 20. Juli 2026 – Ab Mitte August serviert Nobelhart & Schmutzig in der Friedrichstraße Polpette, sardische Fleischbällchen in Tomatensauce, unter der Patenschaft von Nina Serra. Die Neuaufnahme verbindet traditionelle Rezeptur mit Kalbfleisch vom Erdhof Seewalde, sonnengereiften Augusttomaten und Sauerteigbrot von Sironi und erweitert das saisonale Angebot für Gäste, die handwerkliche Qualität und transparente Herkunft schätzen.

Nobelhart & Schmutzig ergänzt seine Karte um ein Gericht, das klassische Familienküche mit einer bewussten Lieferkette verbindet. In einer Zeit, in der Gäste nicht nur Geschmack, sondern auch Herkunft und Handwerk verlangen, setzt das Restaurant auf sorgfältig ausgewählte Partner: Das Kalbfleisch stammt vom Erdhof Seewalde, die Tomaten werden gezielt in der Hochsaison geerntet, und das Brot liefert die Bäckerei Sironi. Die Kombination aus traditionellen Aromen und regionaler Wertschöpfung soll das Profil des Hauses weiter schärfen und ein saisonales Highlight bieten.

Die Polpette werden nach einem Rezept gekocht, das Nina Serra mitbringt; sie ist Patin des Gerichts und prägt dessen authentischen Charakter. Obwohl Serra seit 2005 in Berlin lebt und ihre persönliche Biografie eng mit dem Stadtteil verknüpft ist, bleiben die Aromen ihrer Kindheit auf Sardinien erhalten: die Würze der Fleischbällchen, die Balance aus Fleisch und Tomate sowie die rustikale Begleitung durch Sauerteigbrot. Das Gericht wird in einer reduzierten Tomatensauce serviert, die durch die Reife der Augusttomaten besonders aromatisch ist. Nobelhart & Schmutzig plant, die Polpette als saisonales Angebot einzuführen; Verfügbarkeit und Zubereitung orientieren sich an der Produktqualität.

Für Gäste bedeutet die Aufnahme mehr als eine neue Speise: Sie bietet eine erzählerische Komponente, die den Teller mit regionalen Produzenten verknüpft. Das Restaurant erwartet, dass insbesondere Stammgäste und kulinarisch Interessierte die Kombination aus familiärer Rezeptur und lokaler Rohstoffauswahl schätzen werden. Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Lieferanten soll zudem die lokale Landwirtschaft unterstützt und sichtbar gemacht werden.

„Polpette sind für mich mehr als ein Gericht; sie sind Erinnerung, Handwerk und Gastfreundschaft in einem“, erklärt Billy Wagner, Inhaber von Nobelhart & Schmutzig. „Mit Ninas Rezept und unseren Partnern – vom Erdhof Seewalde bis zu Sironi – wollen wir Gerichte anbieten, die Herkunft und Geschmack direkt erlebbar machen. Wir sehen die Einführung als Startpunkt für weitere saisonale Ergänzungen und Kooperationen mit Produzenten, um die wechselnden Höhepunkte des Jahres auf die Karte zu bringen.“

Langfristig plant Nobelhart & Schmutzig, die Zusammenarbeit mit Produzenten weiter auszubauen und saisonale Gerichte als regelmäßige Brücke zwischen Küche und Erzeugern zu nutzen. Gegebenenfalls werden begleitende Veranstaltungen wie Themenabende oder Suppers mit Gastköchen angeboten, um die Geschichten hinter den Produkten sichtbarer zu machen.

Nobelhart & Schmutzig ist ein Berliner Restaurant mit klarem Fokus auf regionale, handwerklich erzeugte Zutaten und einer Küche, die Erzählungen und Herkunft in den Mittelpunkt stellt. Das Haus kombiniert präzisen Qualitätsanspruch mit transparenten Lieferketten und arbeitet eng mit lokalen Produzenten zusammen, um saisonale Besonderheiten erlebbar zu machen.

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Billy Wagner

https://nobelhartundschmutzig.com/, 030 25940610, dubist@nobelhartundschmutzig.com

Nobelhart & Schmutzig ist ein Berliner Restaurant, das sich auf regionale, handwerklich erzeugte Zutaten und transparente Lieferketten spezialisiert hat. Die Küche verbindet präzisen Qualitätsanspruch mit erzählerischen Gerichten und enger Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten, um saisonale Besonderheiten erlebbar zu machen.

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Friedrichstraße 218

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