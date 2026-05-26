PR im Non-Profit-Sektor: Überlebensstrategie Sichtbarkeit

Kommunikationsexperte Holger Hagenlocher erklärt, warum Vereine und NGOs professionelle Öffentlichkeitsarbeit nicht länger aufschieben dürfen.

Ehrenamtlich geführte Vereine, soziale Einrichtungen und NGOs stehen vor einem Kommunikationsparadox: Ihre Arbeit ist sinnvoll und gesellschaftlich unverzichtbar – ihr Bekanntheitsgrad und ihre Außenwahrnehmung bleiben aber weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Während Wirtschaftsunternehmen professionelle Kommunikation als strategische Investition begreifen, wird die Öffentlichkeitsarbeit im Non-Profit-Sektor häufig als lästige Pflicht verstanden, die irgendwie nebenher mitgemacht wird. Das hat Konsequenzen – für die Gewinnung von Mitgliedern, für Spendenakquise, Fördermittel und letztlich für die gesellschaftliche Relevanz der Organisation.

Holger Hagenlocher, Kommunikationsberater und Inhaber von Hagenlocher PR in Singen am Hohentwiel, begleitet seit Jahren Vereine und Non-Profit-Organisationen auf dem Weg zu einer professionelleren Außendarstellung.

Er benennt das Kernproblem klar: „Soziale Organisationen sitzen auf einem echten Goldschatz an Inhalten und Geschichten. Es fehlt aber die handwerkliche Kompetenz, diesen Schatz zu heben und strategisch, kanalgerecht und zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Das ist keine Schwäche – das ist ein lösbares Strukturproblem.“

Die Diagnose fußt auf einer vielschichtigen Analyse: Hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte sind in ihren Fachbereichen exzellent ausgebildet – in strategischer Kommunikation aber nicht. Hinzu kommt ein chronisches Ressourcenproblem: PR wird selten als eigenständige Stelle definiert, sondern als Querschnittsaufgabe, die zur ohnehin hohen Arbeitsbelastung hinzukommt. Das führt zu Burnout, Fluktuation und einer Kommunikation, die immer nur reaktiv und nie proaktiv ist.

„Öffentlichkeitsarbeit darf im Non-Profit-Bereich kein reines Nebenprodukt mehr sein. Wenn der Nachweis der Wirksamkeit nach außen fehlt, gerät die gesamte Organisation in eine existenzielle Unsichtbarkeit – gerade in Zeiten, in denen Fördergeber zunehmend auf Evidenz und Sichtbarkeit setzen.“

Hagenlocher und das Angebot von PR für Vereine setzen auf ein praxistaugliches Stufenmodell, das Professionalisierung auch mit begrenzten Ressourcen ermöglicht:

Im ersten Schritt steht ein PR-Workshop oder Online-Audit, in dem Bedarfe analysiert, Prioritäten gesetzt und eine erste Kommunikationsstrategie skizziert wird.

Darauf aufbauend entsteht ein konkreter Kommunikationsplan, der Zuständigkeiten, Kanäle, Themen und Botschaften für alle relevanten Zielgruppen definiert.

Das dritte Element ist die regelmäßige PR-Supervision: Analog zum aus dem Sozial- und Therapiebereich bekannten Supervisionsformat reflektieren Organisationen in regelmäßigen Abständen ihre Kommunikationsmaßnahmen – und entwickeln sie systematisch weiter.

Für größere Projekte, Kampagnen oder Krisensituationen steht schließlich das volle Spektrum professioneller PR-Dienstleistungen von Hagenlocher PR über “ PR für Vereine“ zur Verfügung.

„Das Ziel ist kein dauerhaftes Outsourcing, sondern echter Kompetenztransfer. Wir arbeiten mit den Organisationen, nicht für sie. Am Ende sollen die Teams vor Ort befähigt sein, ihre Kommunikation selbst zu steuern – und wissen, wann und wie sie externe Unterstützung sinnvoll einsetzen.“

Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Kanäle und generativer KI-Tools ist dieser Kompetenzaufbau dringlicher denn je. Organisationen, die den Anschluss verpassen, riskieren nicht nur Sichtbarkeitsverlust – sie gefährden langfristig ihre Handlungsfähigkeit.

Über Holger Hagenlocher, PR für Vereine und HAGENLOCHER PR

Holger Hagenlocher ist Kommunikationsberater, freier Journalist, Dozent und Keynote Speaker mit Sitz in Singen am Hohentwiel. Mit seiner Agentur Hagenlocher PR unterstützt er Unternehmen, öffentliche Institutionen, Verbände und Non-Profit-Organisationen in allen Fragen strategischer Kommunikation.

Über die Plattform PR für Vereine (www.pr-fuer-vereine.de) vermittelt er praxisnahes Kommunikations-Know-how speziell für Vereine, Verbände und NGOs.

PR für Vereine sammelt und bündelt Informationen, Wissenswertes und Neuigkeiten rund um das Thema Öffentlichkeitsarbeit für Vereine, Verbände, politische Parteien, Initiativen und Non-Profit-Organisationen (NPOs + NGOs).

Zudem werden ausgewählte Mitteilungen und Neuigkeiten veröffentlicht und in einem sogenannten Magazin die Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen, Verbänden, Parteien sowie sozialen und karitativen Einrichtungen vorgestellt.

Auf der Website finden sich Informationen zum Thema Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit – inklusive Pressearbeit, Sponsoring, Fundraising, Veranstaltungskommunikation und alle Arten der Kommunikation, die sich an Stakeholder/Bezugsgruppen/Zielgruppen oder Teilöffentlichkeiten wenden.

Kontakt

PR für Vereine

Holger Hagenlocher

Bühlstraße 2

78224 Singen

077317913362

077317990346



https://www.pr-fuer-vereine.de

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