Bleiben Sie gesund!

Prävention beginnt im Mund

Bleiben Sie gesund!

Und täglich grüßt das Murmeltier: Eine schlechte Mundgesundheit kann der Beginn von diversen Krankheiten sein. Das ist hinreichend bekannt. Aber reicht denn nicht das täglich zweimalige Putzen, was ist daran so schlimm? Bakterien sind die Ursache. Aber nicht alle Bakterien schaden, nur die schlechten. Wie können sie vernichtet werden? Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste kann helfen.

Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Herzgesundheit

Über 800 Bakterienarten – insgesamt Millionen von Keimen – tummeln sich in der Mundhöhle, wobei die meisten von ihnen harmlos sind. Wird die Mundhygiene jedoch vernachlässigt, können sich schädliche Bakterien ungehindert vermehren. Dies kann zu ernsthaften Zahnfleischerkrankungen führen – wie etwa Gingivitis und in der Folge Parodontitis -, die Entzündungen und Infektionen des Zahnfleisches verursachen können. Gelangen Bakterien in den Blutkreislauf, eröffnen sich ihnen Wege in andere Körperregionen – im schlimmsten Fall bis hin zum Herzen. „Zahnfleischerkrankungen lösen Entzündungen im Körper aus; diese systemische Entzündung kann zur Verengung der Arterien beitragen – bekannt als Atherosklerose“, erklärt Dr. David Cork, Kardiologe an der Scripps Clinic in Kalifornien. „Es ist erwiesen, dass Entzündungen das Risiko für Herzerkrankungen – einschließlich Herzinfarkten und Schlaganfällen – erhöhen.“

Schädliche Bakterien

Gelangen Bakterien aus entzündetem Zahnfleisch in den Blutkreislauf, können sie sich an fetthaltigen Ablagerungen in den Arterien festsetzen. Im schlimmsten Fall führt dies zur Bildung von Blutgerinnseln, die den Blutfluss zum Herzen oder Gehirn blockieren oder einschränken können, wodurch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt. Daher müssen Mund, Zähne und Zunge gründlich gereinigt werden. Es ist entscheidend, Zahnbelag und Biofilm konsequent zu entfernen; viele schädliche Bakterien – wie etwa jene, die Karies verursachen – werden durch den Einsatz von 1,6-MHz-Ultraschall eliminiert. Eine Zahnpasta, die „Nano“-Hydroxyapatit in einer spezifischen Größe und Form enthält sowie einen niedrigen RDA-Wert aufweist – und zudem frei von Fluorid und SLS ist -, sorgt für ein angenehmes Mundgefühl und glättet selbst kleinste Kratzer auf den Zähnen. Ein Ultraschall-Zungenreiniger sorgt für eine saubere Zunge. Es wäre wenig sinnvoll, die Zähne zwar gründlich zu reinigen, nur damit Bakterien von der Zunge unmittelbar nach dem Putzen wieder auf die Zähne zurückgelangen. Für den Abend wird die Verwendung von Zahnseide und Interdentalbürstchen als nächtliche Vorsorgemaßnahme empfohlen, um Entzündungen vorzubeugen.

Ultraschallzahnbürste Megasonex

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist eine Zahnbürste, die therapeutischen Ultraschall und optionale Schallvibrationen vereint. Sie bietet alles, was für die Mundgesundheit benötigt wird. So werden die Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Impulse oder Druckwellen pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte, optionale Schallvibrationen von durchschnittlich 9.000 oder 18.000 pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten und durch die Ultraschallwirkung entstehende Plaquefragmente werden entfernt. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger hilft, das Eindringen von Bakterien über die Zungenoberfläche in den Körper zu verhindern. Die MEGASONEX®-Technologie ist für fast jeden geeignet, besonders aber für die Anwendung bei Implantaten, Kronen, Füllungen, Veneers und sogar Zahnspangen. Einmal aufgeladen hält sie bei zweimaliger Benutzung pro Tag gute 2 Wochen.

MEGASONEX® wünscht gute Gesundheit.

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