Pressearbeit 2026: FIRMEN.directory startet DACH-Presseportal für Unternehmen und PR-Agenturen

Neue Plattform bündelt Pressemitteilungen nach Land, Thema und Quelle, mit RSS-Feeds und technischer Suchmaschinenstruktur.

Lengwil, 03.07.2026 – Pressearbeit findet heute nicht mehr nur über Redaktionsverteiler statt. Unternehmen brauchen Orte, an denen ihre Meldungen dauerhaft auffindbar bleiben, sauber eingeordnet sind und von Suchmaschinen sowie modernen Nachrichtensystemen gelesen werden können. Genau für diesen Zweck startet FIRMEN.directory sein neues DACH-Presseportal.

Über FIRMEN.directory Presse können Unternehmen und PR-Agenturen Pressemitteilungen veröffentlichen. Die Meldungen erscheinen im zentralen Pressezentrum, auf Länder- und Themenseiten sowie in RSS-Feeds. Für Deutschland steht eine eigene Übersicht unter Pressemitteilungen aus Deutschland bereit.

Der Markt für Presseportale ist groß, aber oft unübersichtlich. Viele Meldungen verschwinden nach kurzer Zeit in allgemeinen News-Listen. Für Unternehmen ist danach schwer nachvollziehbar, wo ihre Mitteilung liegt, wie sie thematisch eingeordnet wurde und ob sie später noch auffindbar ist. FIRMEN.directory setzt deshalb auf feste Quellenangaben, klare Kategorien, eigene Meldungsseiten und eine technische Struktur, die für Suchmaschinen und News-Umfelder geeignet ist.

Eine Garantie auf Aufnahme in Google News gibt es nicht. Die Plattform stellt aber die nötigen Grundlagen bereit: eigene URLs, Veröffentlichungsdatum, Quellenangabe, Themenzuordnung, Länderbezug, RSS-Feeds und maschinenlesbare Daten.

Für PR-Agenturen ist ein eigener Agenturbereich vorgesehen. Agenturen können mehrere Mandanten in einem Konto verwalten und Pressemitteilungen unter den Kontaktdaten des jeweiligen Mandanten veröffentlichen. Die Meldungen erscheinen im Pressebereich der Agentur, im zentralen Pressezentrum und auf den passenden Themen- und Länderseiten.

„Viele Unternehmen veröffentlichen gute Meldungen, aber ohne festen Ort und ohne klare technische Ordnung. Wir wollen Pressemitteilungen so ablegen, dass sie auch später noch auffindbar und nachvollziehbar sind“, sagt Krasen Markov, Betreiber von FIRMEN.directory.

Zum Start bietet FIRMEN.directory ausgewählten PR-Agenturen Einführungskonditionen an. Das Angebot richtet sich an Agenturen mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die regelmäßig Pressemitteilungen für Kunden veröffentlichen. Interessierte Agenturen können sich direkt per E-Mail an presse@firmen.directory wenden.

FIRMEN.directory ist ein Firmenverzeichnis und Pressezentrum für den DACH-Raum. Neben Unternehmensprofilen bietet die Plattform Pressebereiche, Firmenmeldungen, Themenübersichten und länderspezifische Einstiege für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Firmenverzeichnis für Deutschland, Österreich und die Schweiz – mit Handelsregister-Daten und geprüften Firmenprofilen.

Kontakt

FIRMEN.directory

Krasen Markov

Feldweg 8

8574 Lengwil

+41797588304



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