Pressemitteilung: FeuerTrutz 2024 – GEZE zeigt Top-Lösungen für Brandschutz und Automatisierung

Leonberg, 28. Mai 2024 – Auch in diesem Jahr präsentiert GEZE auf der internationalen Fachmesse für vorbeugenden Brandschutz FeuerTrutz in Nürnberg Top-Lösungen für Brandschutz und Automatisierung. Am 26. und 27. Juni zeigt das Unternehmen aus Leonberg am Stand 4-339 (Halle 4) Innovationen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und zur Verbesserung von Nachhaltigkeit und Energieverbrauch von Gebäuden dank Automatisierung und Vernetzung.

Nachhaltigkeit und eine effiziente Nutzung von Energie stehen bei der Realisierung lebenswerter Gebäude zunehmend im Mittelpunkt. Darunter darf jedoch der Brandschutz nicht vernachlässigt werden. Eine Automatisierung und Vernetzung der Gebäudetechnik helfen, gesetzliche Anforderungen aber auch Nachhaltigkeitsziele zu realisieren ohne den Komfort im Gebäude zu verlieren. Dazu stellt GEZE auf der FeuerTrutz unter anderem die Vernetzungslösung myGEZE Control mit dem dafür optimierten Visualisierungssystem myGEZE Visu vor. Weitere Produkt-Highlights sind der elektromechanische Drehtürantrieb Powerturn F/R, der Türschließer TS 5000 SoftClose sowie die kompakte RWA-Zentrale MBZ 300 N8.

myGEZE Control + Visu: Automatisierte und optimierte Gebäudeabläufe

Eine Vernetzungslösung der nächsten Generation in der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik bietet die Vernetzungslösung myGEZE Control. Dank des offenen Standards BACnet kann die modulare Plattform in verschiedenste Bereiche des Gebäudemanagements integriert werden. Mit Hilfe der automatisierten Abläufe von myGEZE Control ist eine komfortable und sichere sowie zentrale Überwachung des Gebäudebetriebs möglich, der zudem sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs als auch des Komforts und der Sicherheit optimiert werden kann. Zur Erweiterung kann myGEZE Visu als Visualisierungs- & Bedienoberfläche eingesetzt werden. Mit dem Visualisierungssystem können Daten und Informationen aus dem gesamten GEZE Produktportfolio nutzbar gemacht und Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik bedient werden.

Der Türschließer für herausfordernde Bedingungen: der TS 5000 SoftClose

Für anspruchsvolle Umgebungen ist der Türschließer TS 5000 SoftClose eine elegante Lösung. Auch bei Wind und Sog oder bei wechselnden Druckverhältnissen in Schleusen und Treppenhäusern schließt der Gleitschienentürschließer einflügelige Türen geräuscharm und sicher. Die Schließkraft kann stufenlos eingestellt und die Schließgeschwindigkeit individuell angepasst werden. Dank der Rauchschaltzentrale RSZ 7 lassen sich mit dem TS 5000 SoftClose auch höchste Anforderungen an den Brandschutz in herausfordernden Einbausituationen realisieren.

Weitere Highlights im Bereich des Brandschutzes sind der Powerturn F/R und die RWA-Zentrale MBZ 300 N8. Der Drehtürantrieb für Feuer- und Rauchschutztüren Powerturn F/R erfüllt höchste Brandschutzanforderungen. Die Smart swing-Funktion ermöglicht ein leichtes manuelles Öffnen der Tür und dank einer integrierten Rauchschaltzentrale schließt die Tür im Brandfall selbstständig. Die kompakte RWA-Zentrale MBZ 300 N8 ist optimiert für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Gebäuden und Treppenhäusern. Die RWA-Zentrale ist schnell installiert und einfach in Betrieb genommen und unterstützt flexibel die Steuerung kleiner Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Zur Rauchableitung auch in engen Treppenhäusern dient die kompakte THZ N4, mit der bis zu 4 Fensterantriebe wie der GEZE Slimchain Kettenantrieb betrieben werden können. Die Treppenhauszentrale ermöglicht höchste Flexibilität durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten. Die Variante THZ Comfort N4 bietet zusätzlich ein sehr robustes Metallgehäuse und zusätzlich erhöhte Sicherheit durch einen integrierten, beleuchteten RWA- und Lüftungstaster.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

