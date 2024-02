Presseportal-Report 2024: Die besten Presseportale im Überblick für effektive Online-PR

Der Presseportal-Report 2024 bietet auf über 42 Seiten einen tiefen Einblick in über 200 relevante Presseportale, Fach- und Branchenportale sowie andere Online-Medien, die sich ideal für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen eignen. Die umfassende Darstellung enthält nicht nur die Aufrufzahlen der einzelnen Portale, sondern gibt auch Einblicke in die Möglichkeiten, Links, Bilder und Videos in die Pressemitteilung zu integrieren.

Die vorgestellten Presseportale decken ein breites Spektrum an Themenbereichen ab, angefangen von allgemeinen Presseportalen bis hin zu spezialisierten Plattformen, die sich auf bestimmte Kategorien wie Business, Lifestyle, Wirtschaft, Technik, Gesellschaft, Recht und viele andere fokussieren.

Der Presseportal-Report 2024 richtet sich gezielt an Unternehmen, Agenturen und Selbstständige und ermöglicht anhand von präzisen Zahlen und Daten eine individuelle sowie fundierte Auswahl geeigneter Medien für den digitalen Versand von PR-Inhalten.

Ab jetzt steht der Presseportal-Report 2024 kostenlos als Download zur Verfügung.

Reichweitenstarke Presseportale im Fokus

Der Presseportal-Report 2024 stellt nicht nur kostenlose Presseportale vor, sondern auch eine sorgfältig zusammengestellte Liste von Fach- und Themenportalen, die durch ihre besonders hohe Reichweite oder besondere Darstellungsmöglichkeiten für PR-News herausragen. Zudem gibt der Report wertvolle Hinweise darauf, an welchen Stellen sich kostenpflichtige Platzierungen zusätzlich lohnen können. Durch diese gezielte Information wird die fach- und zielgruppenspezifische Sichtbarkeit von PR-Inhalten signifikant gesteigert.

Eventportale im Blickpunkt

Der Presseportal-Report 2024 unterstützt auch Veranstalter bei der Pressearbeit. Mit einer ausgewogenen Auswahl an reichweitenstarken, regionalen und themenspezifischen Eventportalen erleichtert der Report die gezielte Auswahl passender Presseportale für Veranstaltungen.

Inhalte des Presseportal Reports 2024 im Detail:

– Kennzahlen zu Presseportalen, News-Portalen, Themen- und Branchenportalen, Blogs, Magazinen und Social Media

– Premium-Portale und Redaktionsverteiler

– kostenlose Presseportale mit eigenem Pressefach

– Daten wie Reichweite, Darstellung von Bildern, Links und Videos sowie weitere interessante Fakten

– Similarweb Ranking und Visits

– Möglichkeit der Veröffentlichung in den Google News

– Unterstützung bei der Erstellung einer individuellen Medienauswahl

Informationen zu Content-Netzwerken, Dokumenten-Verzeichnissen, fachspezifischen Redaktionsverteilern sowie den wichtigsten Social-Media-Netzwerken bietet der Presseportal-Report 2024 ebenfalls.

Hier geht es zum Presseportal-Report 2024

Mit den Daten des Presseportal-Reports ist es möglich, eine begründete Auswahl von Presseportalen vorzunehmen. Um auf allen interessanten Portalen parallel Pressemitteilungen zu veröffentlichen, eignet sich der PR-Distributionsservice PR-Gateway, der das gleichzeitige Veröffentlichen auf vielen Presseportalen unterstützt.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test.: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

