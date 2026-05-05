PrivateClass Immobilien Mastermind 2026: Vom Amateur zum Profi

Aktuelle Marktchancen, KI im Immobilienprozess und Kapitalanlagevertrieb beim FIX&FLIP-Mastermind auf Mallorca

Mallorca, 23. & 24. April 2026

Ende April fand im Hotel Hipotels Gran Playa de Palma im Seminarraum Poseidon die exklusive FIX und FLIP PrivateClass Mastermind von Immobilienexperte Oliver Fischer statt. Zwei Tage lang drehte sich alles um den aktuellen Immobilienmarkt, den professionellen Handel mit Mehrfamilienhäusern ( Aufteiler), den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Immobilienprozess sowie den Kapitalanlagevertrieb – mit dem Ziel, skalierbare Strategien für den Aufbau eines profitablen Immobilienunternehmens zu entwickeln.

Die Veranstaltung brachte die Elite-Investoren aus dem 1:1 Coaching-Programm der PrivateClass zusammen. In intensiven Sessions wurden die aktuelle Marktlage 2026, neue Chancen im Immobilienhandel sowie praxisnahe Strategien für Aufteilungen, Verkauf und Vermietung analysiert.

Ein zentraler Schwerpunkt lag auf dem Thema Künstliche Intelligenz im Immobilienprozess: Wie sich KI-gestützte Tools in Marktanalyse, Deal-Check, Akquise und operativer Abwicklung einsetzen lassen, um Prozesse messbar zu beschleunigen und Margen zu erhöhen. Ergänzend wurde der Kapitalanlagevertrieb als entscheidender Hebel beleuchtet – inklusive moderner Vertriebsstrukturen, Investorenansprache und Skalierung über professionelle Vertriebspartner.

Neben den fachlichen Inhalten stand das Netzwerken im Mittelpunkt: In den freien Slots, beim gemeinsamen Dinner und in den Snackpausen entstanden neue Kooperationen, Joint Ventures und Deals zwischen den Teilnehmern – ein Format, das die PrivateClass Mastermind seit Jahren auszeichnet.

Die FIX&FLIP PrivateClass bietet Immobilieninvestoren ein umfassendes, praxisorientiertes Coachingprogramm, das auf über 40 Jahren Erfahrung und mehr als 3.000 erfolgreichen Deals basiert.

Teilnehmer profitieren von:

– wöchentlichen Live-Coachings (bis zu fünf Calls pro Woche),

– individueller 1:1 Betreuung,

– Zugang zur Community der besten Immobilienhändler Deutschlands

– und exklusiven Netzwerk-Events, wie der Mastermind auf Mallorca.

Das Ziel: Investoren dabei zu unterstützen, ein skalierbares Immobiliengeschäft mit mehrfach sechsstelligen Jahresgewinnen oder sogar einem Millionen-Einkommen aufzubauen – mit klaren Prozessen, modernen KI-Tools und persönlicher Begleitung durch Oliver Fischer und sein erfahrenes A-TEAM.

Mehr Informationen unter www.oliverfischer.de

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

Kontakt

Oliver Fischer

Oliver Fischer

Oldenburger Str. 120 120

27753 Delmenhorst

01638631063



http://fixundflip.de

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