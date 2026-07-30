PROCHECK24 ermöglicht Digitalen Kontoblick jetzt auch für zwei Kreditnehmer

München, 30. Juli 2026. PROCHECK24 erweitert seinen digitalen Kreditprozess: Der Digitale Kontoblick, auch Digital Account Check – kurz DAC – genannt, kann ab sofort auch bei Kreditanfragen mit zwei Kreditnehmern genutzt werden. Damit können die erforderlichen Kontoinformationen beider Antragsteller vollständig digital erfasst und für die weitere Kreditbearbeitung bereitgestellt werden.

Vermittler können beide Kreditnehmer separat auswählen und den jeweiligen Kontoblick direkt gemeinsam mit dem Kunden starten. Ist einer der Antragsteller nicht vor Ort, kann ihm ein persönlicher Link per E-Mail zugesendet werden. Der zweite Kontoblick lässt sich zudem jederzeit über die Kreditdetailseite nachholen.

Letzte Lücke im durchgängig digitalen Kreditprozess geschlossen

Bislang war die digitale Kontoprüfung insbesondere bei gemeinsamen Kreditanfragen teilweise noch mit zusätzlichen Unterlagen oder manuellen Prozessschritten verbunden. Durch die Erweiterung auf zwei Kreditnehmer schafft PROCHECK24 nun die Voraussetzung, auch diese Anträge durchgängig digital abzuwickeln.

„Mit dem Digitalen Kontoblick für zwei Kreditnehmer schließen wir die letzte wesentliche Lücke, um für alle Kunden einen zu 100 Prozent digitalen Kreditprozess zu ermöglichen. Gerade bei gemeinsamen Kreditanfragen mussten Vermittler und Kunden bisher teilweise auf manuelle Alternativen ausweichen. Dieser Medienbruch entfällt nun. Das macht den Abschluss einfacher, schneller und für alle Beteiligten deutlich komfortabler“, sagt Daniel Hering, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der PROCHECK24 GmbH.

Weniger Unterlagen, schnellere Kreditentscheidung

Beim Digitalen Kontoblick meldet sich der Kunde einmalig in seinem Online-Banking an und gibt das für die Kreditprüfung relevante Konto frei. Die erforderlichen Kontoinformationen werden anschließend sicher und verschlüsselt für die jeweilige Bank aufbereitet.

Das Einreichen, Einscannen oder Hochladen von Kontoauszügen kann dadurch in vielen Fällen vollständig entfallen. Für Vermittler reduziert sich der administrative Aufwand, während Banken die benötigten Informationen strukturiert und ohne Verzögerungen erhalten.

Beide Kreditnehmer werden im Prozess separat dargestellt. Vermittler sehen auf einen Blick, für welche Person der Kontoblick bereits abgeschlossen wurde. Angezeigt werden unter anderem der aktuelle Status, Datum und Uhrzeit der Durchführung sowie die jeweils verwendete IBAN. Auch abgebrochene oder fehlerhafte Versuche werden nachvollziehbar dokumentiert.

IBAN kann auch nachträglich geändert werden

Zeitgleich mit der Erweiterung auf zwei Kreditnehmer hat PROCHECK24 den gesamten DAC-Prozess an mehreren Stellen optimiert. Eine der wichtigsten Neuerungen: Kunden können die hinterlegte IBAN nun auch nachträglich ändern, sobald sie den Digitalen Kontoblick starten.

Wurde im Kreditantrag versehentlich ein falsches Konto angegeben oder möchte der Kunde für die Prüfung ein anderes Gehaltskonto verwenden, muss der Antrag nicht mehr korrigiert oder neu erfasst werden. Die Anpassung kann unmittelbar im digitalen Prozess vorgenommen werden.

„Bei der Weiterentwicklung war uns wichtig, nicht nur einen bestehenden Prozess auf einen zweiten Kreditnehmer zu übertragen. Wir haben den gesamten Ablauf aus Kunden- und Vermittlersicht überprüft und gezielt vereinfacht. Die nachträgliche Änderung der IBAN ist dafür ein gutes Beispiel: Der Kunde kann direkt im Digital Account Check das tatsächlich relevante Konto auswählen, ohne dass der Vermittler den Antrag erneut bearbeiten muss. Dadurch vermeiden wir unnötige Abbrüche und beschleunigen die weitere Kreditbearbeitung“, erklärt Dr. Andreas Graf, verantwortlich für Produkt und Prozess bei PROCHECK24.

Flexibel in den Vermittleralltag integriert

Der Digitale Kontoblick kann an verschiedenen Stellen des PROCHECK24-Vermittlerbereichs gestartet werden:

• unmittelbar nach dem Abschluss der Kreditanfrage,

• nachträglich über die Kreditdetailseite,

• über einen persönlichen Link für den Kunden,

• erneut, falls ein Vorgang abgebrochen wurde oder ein anderes Konto verwendet werden soll.

Nach erfolgreichem Abschluss können die Bonitätsunterlagen für beide Kreditnehmer separat erzeugt und für die weitere Bearbeitung genutzt werden. Gemeinsame Kreditanfragen werden dadurch einfacher, transparenter und schneller.

Die PROCHECK24 GmbH betreibt eine der größten digitalen B2B-Plattformen zur Vermittlung von Bankprodukten, Versicherungen und Haushaltsverträgen. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 80.000 Vertriebspartnern zusammen. Im Fokus stehen unter anderem Ratenkredite, Girokonten, Kreditkarten, Kfz-Versicherungen, Tages- und Festgelder sowie Strom-, Gas- und DSL-Verträge.

Als Servicepartner für Versicherungsvermittler, Finanzberater, Maklerpools, Finanzvertriebe, Banken und Versicherer bietet PROCHECK24 digitale Vergleichs- und Abschlusslösungen, eine breite Marktabdeckung und umfassende Unterstützung bei der Kundenberatung.

Kontakt

PROCHECK24

Giovanna Spohde

Landshuter Allee 14

80637 München

089 2441 853 50



https://www.procheck24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.