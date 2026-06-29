Professionelle Galeriebeleuchtung jetzt auch mit Matter Technologie

LED Explorer verbindet professionelle Galeriebeleuchtung mit Matter – für intelligente Lichtsteuerung so einfach wie nie zuvor.

Schönau am Königssee, 29.07.2026

Die LED Explorer GmbH erweitert ihre Produktstrategie im Bereich der professionellen Galerie- und Museumsbeleuchtung. Als innovativer Entwickler hochwertiger Lichtwerkzeuge für Museen, Galerien und Ausstellungen ergänzt das Unternehmen sein Portfolio künftig um Leuchten mit moderner Matter-Technologie. Ziel ist es, professionelle Lichtqualität mit einer außergewöhnlich einfachen und intuitiven Bedienung zu verbinden.

Seit vielen Jahren entwickelt LED Explorer leistungsstarke Lichtlösungen für renommierte Museen, Galerien, Ausstellungen und hochwertige Objektbeleuchtungen. Zahlreiche Eigenentwicklungen – von modularen Konturenstrahlern bis hin zu flexiblen Zoomsystemen – stehen für den hohen Innovationsanspruch des Unternehmens. Mit der Integration der Matter-Technologie setzt LED Explorer nun den nächsten Schritt in Richtung einer modernen, anwenderfreundlichen Galeriebeleuchtung.

Professionelle Lichttechnik muss nicht kompliziert seinDie Anforderungen an eine Galeriebeleuchtung sind hoch. Kunstwerke sollen präzise ausgeleuchtet, Farben originalgetreu wiedergegeben und wechselnde Ausstellungen schnell umgesetzt werden.

Gleichzeitig wünschen sich viele Galeristen eine Lichtsteuerung, die ohne komplizierte Software, umfangreiche Schulungen oder aufwendige Programmierung funktioniert.

Genau hier setzt die neue Produktstrategie von LED Explorer an.

Leuchte montieren – Matter-QR-Code scannen – sofort einsatzbereit.

Die Einrichtung erfolgt innerhalb weniger Minuten. Die Leuchten lassen sich direkt in kompatible Smart-Home-Systeme wie Apple Home integrieren und anschließend komfortabel über Smartphone oder Tablet bedienen. Die Bedienung orientiert sich an bekannten Benutzeroberflächen und ist dadurch auch für Anwender ohne technische Vorkenntnisse schnell verständlich.

Die Kunst steht im Mittelpunkt, nicht die Technik. Gerade Galerien wechseln ihre Ausstellungen regelmäßig, Bilder werden umgehängt, Skulpturen neu positioniert oder ganze Ausstellungsräume verändert.

Mit der neuen Matter-Technologie können Lichtszenen unkompliziert angepasst, Helligkeiten verändert und – je nach Ausstattung – auch die Farbtemperatur flexibel eingestellt werden.

Die Technik arbeitet dabei im Hintergrund. Galeristen konzentrieren sich auf das Wesentliche: die optimale Präsentation ihrer Kunstwerke.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick Einrichtung innerhalb weniger Minuten QR-Code scannen statt aufwendiger Programmierungintuitive Bedienung über Smartphone oder Tabletstufenlos dimmbare Lichtsteuerung Tunable White zur Anpassung der Farbtemperaturkomfortable Lichtszenen für wechselnde Ausstellungeneinfache.

Erweiterung bestehender Anlagenherstellerübergreifender Matter-Standardzukunftssichere Investitiongeringer Schulungsaufwand für Mitarbeiterprofessionelle Lichtqualität bei maximal einfacher Bedienung. Die perfekte Ergänzung für moderne Galerien. LED Explorer versteht Matter nicht als Ersatz professioneller Lichtsteuerungen, sondern als sinnvolle Ergänzung.

Während bei großen Museen oder komplexen Ausstellungsprojekten weiterhin umfangreiche Steuerungslösungen zum Einsatz kommen können, eröffnet Matter insbesondere Galerien, Privatsammlern und kleineren Ausstellungshäusern einen besonders einfachen Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung.

Damit verbindet LED Explorer professionelle Lichttechnik in der Galeriebeleuchtung mit einer Benutzerfreundlichkeit, die bislang vor allem aus der Unterhaltungselektronik bekannt war.

Innovation aus Deutschland: Mit der kontinuierlichen Entwicklung neuer Lichtwerkzeuge hat sich LED Explorer als innovativer Anbieter professioneller Museums- und Galeriebeleuchtung etabliert.

Die Entwicklung erfolgt mit einem klaren Fokus auf höchste Lichtqualität, präzise Optik, exzellente Farbwiedergabe und praxisgerechte Lösungen für den internationalen Kunstmarkt.

Die Einführung der Matter-Technologie ist ein weiterer Baustein dieser Innovationsstrategie und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, professionelle Beleuchtung kontinuierlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig für Anwender einfacher zugänglich zu machen.

Die Zukunft der Galeriebeleuchtung liegt nicht allein in immer leistungsfähigeren Leuchten, sondern auch in einer intuitiven Bedienung.

Mit Matter verbindet LED Explorer beide Welten: höchste Lichtqualität für anspruchsvolle Kunstpräsentationen und eine Steuerung, die innerhalb weniger Minuten eingerichtet und sofort genutzt werden kann.

So entsteht eine neue Generation intelligenter Galeriebeleuchtung – leistungsstark, flexibel und so einfach wie nie zuvor.

LED Explorer GmbH: Professionelle Lichtwerkzeuge für Museen, Galerien, Ausstellungen und hochwertige Objektbeleuchtung. Entwickelt in Deutschland für Menschen, die Kunst perfekt inszenieren möchten.

Die LED Explorer GmbH (gegründet 2013, Schönau am Königssee) ist Hersteller und Anbieter für Galerie- und Ausstellungsbeleuchtung – mit hochwertigen Konturen- und Zoomstrahlern für präzise Lichtführung und maximale Inszenierungsqualität.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

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