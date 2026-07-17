PROFI AG und Kommunale IT-Union treiben Digitalisierung der Kommunen voran

Ein Jahr erfolgreiche Zusammenarbeit

Darmstadt/Magdeburg, 17. Juli 2026.

Seit einem Jahr arbeiten die PROFI Engineering Systems AG und die Kommunale IT-Union (KITU) erfolgreich im Rahmen eines umfassenden Digitalisierungsprojekts zusammen. Nach dem Zuschlag der Ausschreibung am 03.06.2025 zur Bereitstellung von VMware-by-Broadcom-Lizenzen zieht die Partnerschaft nun eine positive Zwischenbilanz: Bereits rund 25 Prozent des Rahmenvertragsvolumens wurden von den KITU-Mitgliedern abgerufen.

Der Rahmenvertrag mit einem Gesamtvolumen von 11,5 Millionen Euro und einer Laufzeit von vier Jahren ermöglicht es den 130 KITU-Mitgliedern, VMware-by-Broadcom-Lizenzen sowie begleitende Schulungsleistungen zentral und effizient über die PROFI AG zu beziehen. Ziel ist es, die digitale Leistungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig zu stärken und gleichzeitig Beschaffungsprozesse zu vereinfachen.

Die KITU ist eine Genossenschaft, deren Mitglieder auf die zentralen IT-Dienstleistungen der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) zurückgreifen können. Als IT-Dienstleister in Sachsen-Anhalt fungiert die KID dabei als zentraler Ansprechpartner und Koordinator für die angeschlossenen Kommunen und der Landesverwaltung.

Seit dem Start des Vertrags im Juni 2025 profitieren die Mitglieder von klaren Strukturen, reduziertem Verwaltungsaufwand und einer schnellen Bereitstellung der benötigten Lizenzen. Die Umsetzung und laufende Betreuung erfolgen durch die erfahrenen PROFI-Expertinnen und -Experten der Region Ost, die mit den spezifischen Anforderungen der kommunalen IT-Landschaft bestens vertraut sind.

„Ein Jahr nach Vertragsbeginn sehen wir, wie gut das Modell in der Praxis funktioniert“, erklärt Ulrike Marzahn, Vertriebsleiterin Vertrieb Ost der PROFI AG. „Der bereits erfolgte Abruf von 25 Prozent des Vertragsvolumens zeigt das Vertrauen der Kommunen in unsere Leistungen. Gemeinsam mit der KID und der KITU unterstützen wir die Mitglieder nicht nur bei der Lizenzbeschaffung, sondern ganzheitlich – von der Beratung über Schulungen bis hin zur erfolgreichen Umsetzung.“

Zusätzliche Stärke erhält die Zusammenarbeit durch den höchsten Partnerstatus „Pinnacle Partner“ der PROFI AG bei VMware by Broadcom. Dieser exklusive Status bestätigt die hohe fachliche Kompetenz und die enge, vertrauensvolle Partnerschaft und unterstreicht den Anspruch der PROFI AG, Kommunen als verlässlicher Partner auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.

Nach einem Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit setzen alle Beteiligten auf Kontinuität und einen weiteren konsequenten Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Sachsen-Anhalt.

Die PROFI AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden – aus allen Branchen und dem Public-Bereich – in Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, KI, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

Kontakt

PROFI Engineering Systems AG

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Otto-Röhm-Straße 18

64293 Darmstadt

+49 6151 8290-7662



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