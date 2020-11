Profitroom und die Unternehmensberatung Shoreline Hospitality bündeln ihre Kräfte

Zwei führende Unternehmen der Hotelbranche haben sich zusammengeschlossen, um Hoteliers den bestmöglichen Service zu bieten, während sich diese weiterhin mutig der Corona-Krise stellen müssen. Beide Unternehmen bieten kompetente Beratung für Hoteliers gehobener Freizeit-Hotels und Resorts, zu einem Zeitpunkt, an dem die Maximierung der Betriebsleistung von entscheidender Bedeutung ist.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft arbeiten Profitroom, führender Anbieter von Buchungslösungen und Marketing-Dienstleistungen für Hotels und Apartments, und Shoreline Hospitality, eine vielschichtige Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Hotels und Resorts, eng zusammen.

Angelene Bungay, Global Partnership Manager bei Profitroom, erklärt, warum es besonders in der aktuellen Ausnahmesituation sinnvoll ist, ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen, um die Wiederherstellung des Gastgewerbes durch die Pandemie hindurch zu unterstützen: „Besonders in Zeiten der Unsicherheit profitiert jeder Hotelier stark von der Konversion durch Direktbuchungen und einer unabhängigen Beurteilung des Hotelbetriebs. Und genau aus diesem Grund ist unsere Zusammenarbeit mit Shoreline Hospitality ein großer Gewinn für die Hotellerie, denn gerade jetzt ist die richtige Zeit, die aktuelle Strategie und bisherige Verhaltensmuster zu überdenken. Sind geplante Konzepte noch realisierbar? Maximiert das Unternehmen sein Potenzial in Bezug auf Umsatz und Rentabilität? Welches andere Kosteneinsparungspotenzial gibt es, ohne dabei die Qualität zu gefährden? Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Netzwerk und fundiertes Fachwissen zu erweitern, um Hoteliers kompetent und nachhaltig zu beraten.“

Profitroom verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Produkten, die Hoteliers bei der Steigerung von Direktbuchungen unterstützen. Die innovativen, Cloud-basierten Lösungen werden ausschließlich für und in enger Zusammenarbeit mit Hoteliers entwickelt, um deren tägliche Verkaufsprozesse maximal zu unterstützen. Als Experte für die Vereinfachung komplexer Betriebsprozesse ist

Profitroom stolz darauf, eine Reihe preisgekrönter, benutzerfreundlicher Lösungen anzubieten, die Direktbuchungen über direkte Vertriebskanäle generieren.

Die Gründer von Shoreline Hospitality, Andreas Acker und David Nuenemann, verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Betriebsoptimierung von einigen der renommiertesten Hotels und Resorts der Welt und bieten unabhängigen, kleinen und mittleren Hotelbetreibern ein mannigfaltiges Spektrum an Leistungen an, die von Finanzanalysen, Prüfung von Vertriebsaktivitäten und Online-Auftritt, bis hin zu einem vollständigen Unternehmensaudit reichen. Sie arbeiteten u.a. für Luxushotels wie Fairmont – Raffles Hotels & Resorts, The Peninsula Hotels, Kempinski Hotels, Mandarin Oriental Hotel Group und Urban Resort Concepts.

Andreas Acker erklärt, was das Beratungsunternehmen zur Partnerschaft mit Profitroom geführt hat: „Die Tatsache, dass für die Nutzung der Profitroom Booking Engine kaum Vorabgebühren anfallen, ist für Hoteliers ein besonders interessanter Aspekt. Die Performance-basierte Abrechnung überzeugt auch in turbulenten Zeiten, denn die Provision für Buchungen erfolgt nur, wenn auch Buchungen eingehen. Darüber hinaus bietet die Buchungsmaschine dem Gast durch die Möglichkeit von Deep-Links alle relevanten Informationen, was äußerst hilfreich ist, da die Buchungsmaske vom buchenden Gast nicht verlassen werden muss. Der Buchungsprozess ist zudem super einfach und bietet damit ein unkompliziertes, schnelles Buchungserlebnis, denn eine Buchung kann in nur zwei Schritte ausgeführt werden und ist daher zwei bis drei Schritte kürzer als bei anderen von Wettbewerbern angebotenen Lösungen.“

Simply more bookings. Guaranteed.

Unsere All-in-One-Lösung zeichnet sich durch eine effektive Akquisition von Direktbuchungen aus.

Firmenkontakt

Profitroom GmbH

Julia Kolberg

Potsdamer Platz 10/2

10785 Berlin

+49 (0) 30 120 599 85

kontakt@profitroom.de

http://www.innovations.profitroom.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: Profitroom GmbH