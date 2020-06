PROJECT Metropolen 18 Platzierungsende

Rund 26.000 Anleger haben bereits der PROJECT Investment Gruppe ihr Kapital anvertraut.

Gerade in Zeiten volatiler Finanzmärkte schätzen Anleger die auf Stabilität und Diversifikation gebaute Sicherheitsarchitektur der PROJECT Fonds. Der Metropolen 18 bietet als Alternativer Investmentfonds mit Schwerpunkt Wohnen die chancenreiche Beteiligungsmöglichkeit an Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien. Das Angebot verzichtet aus Stabilitätsgründen auf jegliche Fremdfinanzierung. Das Fondskonzept nutzt entscheidende Stabilitätskriterien: Die vollständige Eigenkapitalbasis auf allen Ebenen, die Investitionsverteilung auf mehrere Objekte und Standorte, die Konzentration auf ausgewählte Regionen, in denen alle nötigen Verbindungen vorhanden sind und den frühzeitigen Verkauf der einzelnen Wohnungen an Eigennutzer. Bei Project erfolgt alles aus einer Hand: Planung, Bau und Verkauf und nur mit Eigenkapital ohne Bankfinanzierung.

Der Metropolen 18 ist bereits an 30 Neubauprojekten in 7 Metropolregionen in Deutschland und Wien investiert. Die ersten Immobilien sind im Verkauf, so dass bereits Rückflüsse aus Wohnungsverkäufen erfolgen. Ein attraktiver alternativer Investmentfonds mit Schwerpunkt Wohnen in den Metropolregionen. Das Angebot verzichtet auf jegliche Fremdfinanzierung.

Die Vorteile auf einen Blick:

Laufzeit 9 Jahre (bis 30.06.2029)

6,0 % p.a. monatliche Entnahme möglich

Erfahrener Initiator mit exklusivem Zugriff auf attraktive Wohnbauvorhaben

Reiner Eigenkapitalfonds

Begehrte Lage: Metropolregionen Frankfurt, München, Nürnberg, Berlin, Hamburg, Rheinland, Rhein-Main und Wien

Derzeit 30 Objektinvestitionen (Risikostreuung) in begehrter Lage

Mindestbeteiligung 10.000 Euro

Gesamtmittelrückfluss bis zu 190 Prozent

Anleger haben bereits rund 100 Mio. Euro in den Metropolen 18 investiert

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Bestnoten der Analysten

Top-Leistungsbilanz

Zeichnen mit Bestkonditionen

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern:

http://www.metropolen-deutschland.de

Diese Produktinformation dient Werbezwecken. Es stellt kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung dar. Grundlage für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlagerinformationen. Diese Information ist keine Finanzanalyse. Bei dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die entsprechenden Risiken unterliegt. Der Verkaufsprospekt beinhaltet eine ausführliche Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken. Der Verkaufsprospekt kann unter http://www.metropolen-deutschland.de angefordert werden.

Die CVM GmbH bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Rendite und Sicherheit! Mehr als 3.000 Kunden vertrauen auf die CVM-Expertise. Die Angebote erhalten Bestnoten von den Analysten und werden mit “sehr gut” bewertet.

