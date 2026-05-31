Prüfservice KFK

Bundesweite Elektroprüfungen für mehr Sicherheit in Unternehmen

KFK Konrad® GmbH unterstützt Betriebe mit fachgerechten DGUV V3- und DGUV V4-Prüfungen – von elektrischen Betriebsmitteln über Maschinen und Anlagen bis hin zu Sicherheitsbeleuchtung und Ladeinfrastruktur.

Elektrische Sicherheit ist für Unternehmen jeder Branche ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes. Die KFK Konrad® GmbH bietet mit ihrem Prüfservice fachgerechte Elektroprüfungen nach DGUV V3 und DGUV V4 und unterstützt Unternehmen dabei, gesetzliche Anforderungen zuverlässig einzuhalten, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Betriebssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Geprüft werden unter anderem ortsveränderliche und ortsfeste elektrische Betriebsmittel, Geräte, Anlagen und Maschinen. Ziel der regelmäßigen Prüfungen ist es, mögliche Gefahrenquellen wie Isolationsfehler, defekte Schutzleiter, Kurzschlüsse oder technische Mängel rechtzeitig festzustellen, bevor daraus Unfälle, Ausfälle oder kostenintensive Schäden entstehen.

Neben klassischen Elektroprüfungen umfasst das Leistungsspektrum von KFK auch die Prüfung von Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Ladeinfrastruktur für E-Mobility, Stromtankstellen und Ladesystemen, VdS-Prüfungen sowie Prüfungen im Bereich Windparks und Windenergieanlagen. Damit richtet sich das Unternehmen an Betriebe, Industrieunternehmen, Verwaltungen, Hotels, medizinische Einrichtungen, Energieunternehmen und weitere Organisationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Verlässlichkeit.

Ein besonderer Fokus liegt auf einer transparenten und planbaren Durchführung. Von der ersten Beratung über die Angebotserstellung und Terminplanung bis hin zur Prüfung durch geschulte Elektrofachkräfte begleitet KFK seine Kunden strukturiert und praxisnah. Die Prüfungen werden so organisiert, dass betriebliche Abläufe möglichst wenig beeinträchtigt werden.

“ Regelmäßige Elektroprüfungen sind weit mehr als eine formale Pflicht. Sie schützen Menschen, sichern Sachwerte und geben Unternehmen die notwendige Rechtssicherheit im laufenden Betrieb“, erklärt die KFK Konrad® GmbH. „Unser Anspruch ist es, Prüfungen fachgerecht, nachvollziehbar und effizient umzusetzen – mit einem klaren Blick auf die individuellen Anforderungen jedes Betriebs.“

Mit seinem bundesweiten Prüfservice bietet KFK Unternehmen eine zuverlässige Lösung für elektrische Sicherheit aus einer Hand. Gerade für Betriebe mit mehreren Standorten, komplexen Anlagenstrukturen oder umfangreichen Prüfpflichten ist eine professionelle Koordination entscheidend. Die vollständige Dokumentation der Prüfergebnisse schafft zusätzlich Transparenz und unterstützt Unternehmen bei Nachweisen gegenüber Behörden, Versicherungen und internen Sicherheitsverantwortlichen.

Über KFK Konrad® GmbH

Die KFK Konrad® GmbH ist spezialisiert auf fachgerechte Prüfservices im Bereich Elektroprüfungen nach DGUV V3 und DGUV V4. Das Unternehmen prüft elektrische Betriebsmittel, Geräte, Anlagen und Maschinen sowie sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung und Ladeinfrastruktur. Mit Erfahrung, qualifizierten Fachkräften und moderner Prüftechnik unterstützt KFK Unternehmen bundesweit bei der Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsanforderungen.

Arbeits- und Kundenbeispiele

Der Prüfservice von KFK kommt in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensstrukturen zum Einsatz. Dazu zählen unter anderem Industrie- und Produktionsbetriebe, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Büro- und Verwaltungsgebäude, medizinische Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Handelsunternehmen, Werkstätten, Logistikstandorte sowie Betriebe mit mehreren Niederlassungen.

Typische Arbeitsbeispiele sind die regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel wie Computer, Monitore, Verlängerungskabel, Küchengeräte, Werkzeuge oder mobile Maschinen. Ebenso gehören Prüfungen ortsfester elektrischer Anlagen, Maschinen, Verteiler, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie Sicherheits- und Notbeleuchtungsanlagen zum Leistungsspektrum.

Bei Hotels und Gastronomiebetrieben stehen beispielsweise Gästezimmer, Küchenbereiche, Wellness- und Technikräume sowie Veranstaltungsflächen im Fokus. In Industrie- und Produktionsbetrieben prüft KFK unter anderem Maschinen, Anlagen, Werkstattbereiche, Lagertechnik und elektrische Arbeitsmittel. In Bürogebäuden und Verwaltungen werden klassische Arbeitsplätze, Serverräume, Gemeinschaftsbereiche und technische Anlagen zuverlässig kontrolliert und dokumentiert.

Auch Unternehmen mit mehreren Standorten profitieren von der strukturierten Arbeitsweise des Prüfservice KFK. Die Prüfungen können zentral geplant, effizient koordiniert und vollständig dokumentiert werden. So erhalten Betriebe eine klare Übersicht über den Prüfstatus ihrer elektrischen Betriebsmittel und Anlagen – als wichtige Grundlage für Arbeitssicherheit, Versicherungsschutz und rechtliche Nachweispflichten.

Beispiele aus der Praxis

Zu den typischen Einsatzbereichen des Prüfservice KFK gehören Industrie- und Produktionsbetriebe, Hotels, Bürogebäude, Verwaltungen, medizinische Einrichtungen, Handelsunternehmen, Werkstätten und Logistikstandorte. Geprüft werden unter anderem elektrische Arbeitsmittel, Maschinen, Anlagen, Verteiler, Ladeinfrastruktur, Sicherheitsbeleuchtung sowie ortsveränderliche Geräte wie Computer, Küchengeräte, Werkzeuge oder Verlängerungskabel.

Gerade Betriebe mit mehreren Standorten profitieren von einer strukturierten Prüfplanung, fachgerechten Durchführung und vollständigen Dokumentation. So unterstützt KFK Unternehmen dabei, gesetzliche Anforderungen einzuhalten, Risiken frühzeitig zu erkennen und die elektrische Sicherheit im laufenden Betrieb zuverlässig nachzuweisen.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

Firmenkontakt

KFK KONRAD® GMBH

Michael Konrad

Marktstraße 2

85084 Reichertshofen

08453-33535-0



https://www.pruefservice-kfk.de/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.