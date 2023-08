Pure Freude beim Duschen – mit weniger Wasser

Die hansgrohe Rainfinity Kollektion

hansgrohe, ein führender Hersteller von innovativen Wasserarmaturen und Brausen, hat mit Stolz seine neueste Innovation vorgestellt: die Rainfinity Kollektion. Dieses revolutionäre Duscherlebnis verspricht unvergleichlichen Komfort und verwandelt das tägliche Duschen in ein wahres Wellness-Erlebnis.

Die Rainfinity Kollektion wurde von Hansgrohe in Zusammenarbeit mit internationalen Experten entwickelt und setzt neue Maßstäbe in puncto Design, Technologie und Funktionalität. Die Kollektion vereint hochwertige Materialien, zeitgemäßes Design und eine erstklassige Wasserverteilung für ein unvergleichliches Duscherlebnis.

Eines der herausragenden Merkmale der Rainfinity Kollektion ist die einzigartige Strahlart „PowderRain“. Diese innovative Technologie sorgt für eine sanfte, umhüllende Wasserstrahlung, die die Haut sanft verwöhnt und gleichzeitig für ein besonders leises Duscherlebnis sorgt. Mit „PowderRain“ wird das Duschen zu einem entspannenden und regenerierenden Ritual.

Die Rainfinity Duschköpfe und Handbrausen sind mit der innovativen „Select“ Technologie ausgestattet, die eine intuitive Bedienung und einfache Auswahl der gewünschten Strahlart ermöglicht.

Die Rainfinity Kollektion umfasst verschiedene Duschköpfe, Handbrausen und Thermostatbatterien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Badezimmer bieten. Darüber hinaus ermöglicht die leichte Reinigung der Silikondüsen eine lange Lebensdauer und sorgt für eine langanhaltende Freude an der Rainfinity Kollektion.

Die hansgrohe Rainfinity Kollektion ist bei skybad.de sofort lieferbar. Tauchen Sie ein in eine Welt des Wohlbefindens und genießen Sie das Duscherlebnis der Zukunft.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

