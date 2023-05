QEED – Sill Optics fördert Forschungsprojekt zur Erkennung von Biomarkern mit Quanten-Licht

Sill Optics ist Teil des Forschungsprojektes QEED (Förderkennzeichen QEED 13N16379) des zuständigen Projektträgers VDI Technologiezentrum. Der Projektname QEED (Quantum Enhanced Early Diagnostics) steht für „Quanten-Licht für eine neue Bildgebung zur frühen und differenzierten Erkennung von Biomarkern in der personalisierten Medizin“.

Eine wichtige Herausforderung in der klinischen Krebsdiagnostik ist die Notwendigkeit einer schnellen Analyse von Gewebeschnitten. Das Projekt zielt darauf ab, Messinformationen aus dem klinisch relevanten mittleren Infrarot (MIR) in das Nahinfrarot (NIR) zu übertragen, indem ein neuartiges Bildgebungsverfahren entwickelt wird. Mit der Entwicklung einer Mikroskopie-Methodik, die Untersuchungen von Gewebeproben ohne Einfärbung (label-free) ermöglicht und die Messdauer einer 10MP-Aufnahme auf zwei Minuten reduziert ließe sich der Probendurchsatz deutlich erhöhen, so das Forschungsvorhaben. Dadurch könnte die Untersuchung von Label-Free Gewebeproben erstmals unmittelbar in den klinischen Arbeitsablauf eingebunden werden.

„Im Bereich der quantenbasierten Messtechnik steckt eine Menge Innovationskraft. Wir wollen mit unserer Projektbeteiligung einen Beitrag dazu leisten, die Probenanalyse in der Krebsdiagnostik deutlich effektiver zu gestalten“, sagt Julian Perlitz, Projektmanager bei Sill Optics.

Sill Optics ist mit seinen Trapped Ion Objektiven bereits in den optischen Quantentechnologien vertreten und macht mit seinem Beitrag zu QEED einen weiteren bedeutenden Schritt in den Bereich der quantenbasierten Messtechnik. Im QEED-Forschungsprojekt trägt Sill Optics zum Projekterfolg bei, indem es das Scannermodul bestehend aus einem Spiegelscanner und angepassten Mikroskopobjektiven entwickelt und produziert.

Das Projekt ist Teil der Fördermaßnahme „Leuchtturmprojekte der quantenbasierten Messtechnik“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Darin kombinieren zwei klinische Institute, drei Forschungsinstitute und fünf Industriepartner ihr Know-how. QEED hat eine Projektlaufzeit bis 31. Dezember 2027. Das Projektvolumen beträgt 11,9 Mio. Euro. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter https://www.quantentechnologien.de/forschung/foerderung/leuchtturmprojekte-der-quantenbasierten-messtechnik/qeed.html

Über Sill Optics:

Sill Optics ist eines der wenigen mittelständischen Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Herstellung kundenspezifischer optischer Komponenten in höchster Qualität spezialisiert hat. Das Produktionsspektrum umfasst ein breites Angebot von der Herstellung von Objektiven bis hin zu kompletten Systemen für die Bereiche Lasertechnik, Bildverarbeitung, Messtechnik, Beleuchtung, Photonik und Medizintechnik.

