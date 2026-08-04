Qwen3.8-Max: Alibaba stellt bislang leistungsfähigstes KI-Modell vor

Alibaba hat Qwen3.8-Max offiziell vorgestellt, das bislang leistungsstärkste Modell seiner Qwen-Reihe. Mit 2,4 Billionen Parametern und einem Kontextfenster von bis zu einer Million Token belegt Qwen3.8-Max den fünften Platz in der Text Arena und den zweiten Platz in der Vision Arena. Das Modell bietet darüber hinaus fortschrittliche Fähigkeiten bei der Programmierung, bei praktischen Arbeitsaufgaben, in der Forschung und bei Aufgaben mit langem Planungshorizont. Als multimodales Basismodell kann Qwen3.8-Max auch visuelle Informationen verarbeiten.

Entwickler weltweit können jetzt über APIs in Alibaba Cloud Model Studio auf das Modell zugreifen. Alibaba plant, die Modellgewichte nächste Woche zu veröffentlichen. Außerdem lässt sich das Modell auf QwenWork ausprobieren, Alibabas neuer zentraler KI-Agentenplattform für den Arbeitsalltag.

Innovative Architektur: Balance zwischen enormem Umfang und hoher Effizienz

Aufbauend auf der robusten Grundlage von Qwen 3.5 verfügt Qwen3.8-Max über eine hochmoderne „Sparse Mixture-of-Experts“ (MoE)-Architektur, kombiniert mit einem hybriden Aufmerksamkeitsmechanismus. Dieses Design schafft ein entscheidendes Gleichgewicht zwischen enormem Umfang und Inferenz-Effizienz. Bei einer Gesamtgröße von 2,4 Billionen Parametern aktiviert Qwen3.8-Max lediglich 95 Milliarden Parameter. Dieses innovative Framework ermöglicht es dem Modell, bei komplexen Aufgaben Intelligenz auf Spitzenniveau zu liefern und gleichzeitig die Rechenkosten und Latenz im Vergleich zu herkömmlichen „dichten“ Modellen ähnlicher Größenordnung deutlich zu reduzieren.

Spitzenleistungen bei autonomer Programmierung, praxisnahen Anwendungen und Aufgaben mit langem Planungshorizont

Qwen3.8-Max belegt in der Frontend Code Arena den vierten Platz und zeigt außergewöhnliche Stärken bei der autonomen Programmierung. Das Modell kann anspruchsvolle Aufgaben über lange Zeiträume hinweg selbstständig ausführen, ohne dass Menschen eingreifen müssen. In internen Tests führte das Modell über einen Zeitraum von 16 Tagen eigenständig ein reales Software-Engineering-Projekt durch. Mit der Aufgabe betraut, ein sich selbst weiterentwickelndes Agenten-Framework von Grund auf neu zu erstellen, etablierte Qwen3.8-Max einen Entwicklungszyklus, der Nutzer-Feedback, Best Practices der Community und Selbsttestdaten zusammenführte. Durch kontinuierliche Iterationen aus Codegenerierung, Tests, Vorschau und Protokollanalyse entstand „ oh-my-cli “, ein sich selbst weiterentwickelndes Agenten-Framework, das vollständig Open Source auf GitHub veröffentlicht wurde.

Über die Automatisierung der Programmierung hinaus treibt Qwen3.8-Max echte Innovationen in hochspezialisierten Bereichen voran. So hat das Modell beispielsweise nicht nur veröffentlichte Forschungsexperimente reproduziert, sondern auch neuartige Methoden entwickelt, die die Ergebnisse der Originalarbeiten übertrafen. Als Beweis für seine Kompetenz auf menschlichem Niveau übertraf Qwen3.8-Max menschliche Teilnehmer bei der WWW2025 Multimodal Dialogue Intent Recognition Challenge und stellte dabei seine unübertroffene Fähigkeit unter Beweis, Kundenservice-Protokolle zu analysieren und komplexe Nutzeranforderungen präzise zu interpretieren.

Darüber hinaus ist Qwen3.8-Max darauf ausgelegt, komplexe, praxisnahe Arbeitslasten zu bewältigen, die von Anwendungsdesign über die Prüfung juristischer Dokumente, Sportanalysen, Finanzforschung, die Entwicklung kulinarischer Konzepte bis hin zur Visualisierung von Rehabilitationsfortschritten und architektonischer 3D-Modellierung reichen. Das Modell nutzt größer skalierte Reinforcement-Learning-Umgebungen und mehr Rechenleistung. Dadurch verbessert es seine allgemeine Handlungsfähigkeit in gängigen Agenten-Frameworks deutlich. Auch bei hochkomplexen Aufgaben mit zahlreichen Vorgaben und langem Planungshorizont zeigt Qwen3.8-Max erstklassige Fähigkeiten. Dazu zählen die autonome Planung auf Systemebene sowie durchgängiges adaptives Lernen in einem geschlossenen Regelkreis.

Visuelle Intelligenz und multimodale Agentenfähigkeiten

Als multimodale Grundlage unterstützt Qwen3.8-Max visuelle Intelligenz und wandelt statische Eingaben in dynamische, interaktive Wissensstrukturen um. Das Modell kann nahtlos hundertseitige Dokumente, komplette Fernsehserien oder 100-stündige Livestreams verarbeiten und diese in durchsuchbare, interaktive Wissensdatenbanken umwandeln.

Qwen3.8-Max überzeugt bei der kontinuierlichen Ausführung von Aufgaben und der Erstellung von Inhalten auf Grundlage von visuellem Echtzeit-Feedback. Zu seinen vielseitigen Fähigkeiten gehören die Verarbeitung von unbearbeitetem persönlichem Filmmaterial zu professionellen Vlogs, die Erstellung immersiver Lernanimationen anhand von Textvorgaben, die Rekonstruktion kompletter Frontend-Webprojekte anhand eines einzigen Screenshots der Benutzeroberfläche, die Umwandlung von 2D-Grundrissen in detaillierte 3D-Innenraumvisualisierungen sowie die Erstellung interaktiver Spiele direkt auf Basis von Anfragen in natürlicher Sprache.

Um dies zu demonstrieren, stellte das Team „RecreationBench“ vor, einen Benchmark zur Nachbildung von Anwendungen mit langfristigem Horizont. Qwen3.8-Max arbeitete vollständig in einer Black-Box-Umgebung ohne Internetzugang und ohne Einblick in den Quellcode und rekonstruierte die Anwendungen autonom von Grund auf, indem es Live-Anwendungen ausschließlich anhand von Interaktion und Feedback auswertete. Indem das Modell ausschließlich auf interaktive Evaluierung und visuelles Feedback setzte, zeigte es Fähigkeiten hybrider Agenten auf Spitzenniveau und entwickelte die visuelle Programmierung durch iterative Prozesse weiter.

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-KI-Services und bietet hochmoderne intelligente Funktionen sowie ein globales KI-Cloud-Computing-Netzwerk. Entwickler erhalten weltweit Zugang zu KI-Services. Qwen (chinesisch: Tongyi Qianwen) ist eine Familie großer Sprach- und multimodaler KI-Modelle von Alibaba. Die 2023 vorgestellten Open-Weight-Qwen-Modelle stehen globalen Entwicklern über HuggingFace und ModelScope zur Verfügung.

Firmenkontakt

Alibaba Cloud

Louisa Struif

Sendlinger Straße 42 A

80331 München

49 89 211 871 59



https://www.alibabacloud.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Louisa Struif

Sendlinger Straße 42 A

80331 München

49 89 211 871 59



https://www.schwartzpr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.